8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள், டிஏ உயர்வு niஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி கிடைக்காதா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Pensioners: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். நாளுக்கு நாள் இதில் பல அப்டேட்கள் கிடைத்து வருகின்றன. இவற்றுக்கு இடையில் அதிர்ச்சி தரும் செய்தி ஒன்று பரவி வருகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியப் பலன்களை நீக்கும் வகையில், அரசாங்கம் நிதிச் சட்டம் 2025-ஐ நிறைவேற்றியுள்ளதா? ஓய்வுதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரண திருத்தமும் நிறுத்தப்படுமா? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அதன் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். சம்பளம், அகவிலைப்படி, பிற அலவன்சுகள், ஊதிய அமைப்பு என பல அம்சங்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. இதே போன்ற நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இருக்கும் என கருதப்பட்ட நிலையில் தற்போது பரவி வரும் செய்தி குழப்பத்தை அதிகரித்துள்ளது.
Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 202
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைத்த ஷாக்
சமூக ஊடகங்கள், வாட்ஸ்அப், மீடியா அறிக்கைகள் என வைரலாகப் பரவி வரும் ஒரு போலிச் செய்தி, ஓய்வூதியதாரர்களிடையே குழப்பத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது. தங்களின் ஓய்வூதியப் பலன்கள் திரும்பப் பெறப்படும் என்ற அச்சம் ஓய்வூதியதாரர்ககளை தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ள அச்சங்கள் என்ன?
- 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்குமா, கிடைக்காதா?
- ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் இனி 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை உயர்த்தப்படாதா?
- ஊதியக் குழு திருத்தங்கள் போன்ற ஓய்வூதியப் பலன்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற்றுவிட்டதா?
உண்மை நிலை என்ன?
சமூக ஊடகங்களில் பரவும் கூற்றுகளை உண்மைச் சரிபார்ப்பு அமைப்பான PIB மறுத்துள்ளது. ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் தொடர்பாக மத்திய அரசு அத்தகைய மாற்றங்கள் எதையும் அறிவிக்கவில்லை என்றும், இப்படிப்பட்ட போலி தகவல்களை நம்புவதற்கும் பகிர்வதற்கும் முன்பு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் இப்படிப்பட்ட செய்திகள் வந்துள்ளனவா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும் PIB வலியுறுத்தியுள்ளது.
போலிச் செய்தி குறித்த அரசாங்கத்தின் விளக்கம்
ஒரு X பதிவில், ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியப் பலன்களை அரசாங்கம் நிறுத்திவிட்டதாக சமூக ஊடகங்களில் பரவும் கூற்றுகளை மறுப்பதாக பிஐபி கூறியது. "நிதிச் சட்டம் 2025-இன் கீழ் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் ஊதியக் குழுப் பலன்கள் கிடைப்பது நிறுத்தப்படுமா? #WhatsApp-இல் பரவி வரும் ஒரு செய்தி, நிதிச் சட்டம் 2025-இன் கீழ் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் ஊதியக் குழு திருத்தங்கள் போன்ற ஓய்வூதியப் பலன்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற்றுவிட்டதாகக் கூறுகிறது. இந்தக் கூற்று போலியானது #FAKE!" என்று பிஐபி உண்மைச் சரிபார்ப்பு எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
CCS Pension Rules: ஓய்வூதிய விதி 37 குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது
இது தர்பாக, PIB, சிசிஎஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 37-ஐக் குறிப்பிட்டது. பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு ஊழியர் தவறான நடத்தைக்காகப் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், அவரது ஓய்வூதியப் பலன்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்ற கருத்தை சேர்க்க இந்த விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது மற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பொருந்தாது. மேலும் ஓய்வூதியங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்போதைய நடைமுறைகளில் இது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
"சிசிஎஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 37 திருத்தப்பட்டு, பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு ஊழியர் தவறான நடத்தைக்காகப் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், அவரது ஓய்வூதியப் பலன்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது," என்று அந்தச் செய்தி கூறுகிறது.
அந்தச் செய்தியில் ஒரு செயல்முறைக்கான அழைப்பும் இடம்பெற்றிருந்தது. அரசு ஊழியர்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், தங்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க கூட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவும் அது வலியுறுத்தியுள்ளது.
Finance Act 2025: ஊதியக்குழு நன்மைகள் நிறுத்தப்படுமா?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் ஊதியக் கமிஷன் சலுகைகள் நிறுத்தப்படுமா? விதி 37 இல் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தத்திற்கு ஊதியக் குழு சலுகைகள் மற்றும் அகவிலைப்படியு ஆகியவற்றுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஆகையால், நிதிச் சட்டம் 2025 இல் உள்ள புதிய விதிகள் ஓய்வு பெற்றவர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பறிக்கும் என வரும் அறிக்கைகள் தவறானவை.
மேலும் படிக்க | 8th CPC, UPS, DA Hike... 2025 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 10 முக்கிய மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக் குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ