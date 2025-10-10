English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! டிஏ அரியர் கிடைக்காது, முக்கிய அப்டேட்

7th Pay Commission DA Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அரியர் தொகை கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இது பற்றிய சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:14 PM IST
  • அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை.
  • அகவிலைப்படி அரியர் தொகை கிடைக்குமா, கிடைக்காதா?
  • சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் என்ன?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
camera icon8
Delhi Capitals
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
camera icon7
Highest Individual Scores
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! டிஏ அரியர் கிடைக்காது, முக்கிய அப்டேட்

DA Arrears Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பல ஆண்டுகளாக 18 மாத அரியர் தொகைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இதை வழங்க வெண்டும் என்பது அவர்களது நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு COVID-19 காலகட்டத்தில் முடக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி  நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படுமா? இந்தக் கேள்வி கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகளாக 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மனதில் இருந்து வருகிறது. ஆனால் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை தற்போது ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குமே போய் விட்டதாகத் தெரிகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை

நீண்ட காலமாக, கோவிட் தொற்றுநோய் காலத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட அகவிலைப்படியின் நிலுவைத் தொகை ஒரு கட்டத்தில் வழங்கப்படும் என்று ஊழியர்களும் பல ஊழியர் சங்கங்களும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தன. ஊழியர் அமைப்புகள் இந்தப் பிரச்சினையை மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பி அரசாங்கத்திற்கு கடிதங்கள் எழுதின, பல கோரிக்கைகளை வைத்தன. இருப்பினும், சமீபத்திய முன்னேற்றம், இந்தக் காலகட்டத்திற்கான நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி ஏன் நிறுத்தப்பட்டது?

மார்ச் 2020 இல், COVID-19 தொற்றுநோய் நாட்டில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை கடுமையாக பாதித்து அசாதாரண சூழலை உருவாக்கியது. அப்போது, ​​மத்திய அரசு மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியை (DA/DR) 18 மாதங்களுக்கு முடக்கியது. அந்த நேரத்தில் நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும், பல முக்கிய துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க செலவுகள் தேவைப்பட்டதாகவும் அரசாங்கம் கூறியது.

COVID-19 ஐ எதிர்த்துப் போராடுவது, சுகாதார சேவைகள், நலிந்த பிரிவு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பிற முன்னுரிமைகளுக்குப் பணத்தைச் செலவிடுவதற்காக அகவிலைப்படி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக அரசாங்கம் பலமுறை நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அந்த தொகை பல வகைகளில் செல்வழிக்கப்பட்டதால், அந்தக் காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை ஊழியர்களுக்கு வழங்க முடியாது என்றும் நிதி அமைச்சகம் தனது பதில்களில் மீண்டும் வலியுறுத்தியது.

18 Month DA Arrears: 18 மாத டிஏ அரியர் தொகையை பெற ஊழியர்களின் முயற்சிகள்

இருப்பினும், மத்திய அரசு ஊழியர்களும் தொழிற்சங்கங்களும் நம்பிக்கையை கைவிடவில்லை. ஊழியர்கள் பலமுறை இந்தப் பிரச்சினையை எழுப்பி நிதி அமைச்சகத்தை வற்புறுத்த முயன்றனர். இது அவர்களின் உரிமை என்றும், நிலைமை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிவிட்டதால், டிஏ நிலுவைத் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் வாதிட்டனர்.

சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் என்ன?

சமீபத்தில், பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்துடன் (BMS) இணைந்த தொழில்துறை கூட்டமைப்புகளின் உச்ச அமைப்பான அரசு ஊழியர் தேசிய கூட்டமைப்பின் (GENC) உயர்மட்டக் குழு மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கைச் சந்தித்தது. கூட்டத்தின் போது, ​​தூதுக்குழு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள ஊழியர்களின் பல கோரிக்கைகளை எழுப்பியது. தூதுக்குழு முதலில் அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகையையும் இதில் உள்ளடக்கியிருந்தது, ஆனால் ஆச்சரியப்படும் விதமாக, அகவிலைப்படி அரியர் தொகை பற்றிய விஷயம் கூட்டத்திற்கு முன்பே தானாக முன்வந்து திரும்பப் பெறப்பட்டது. அதாவது, ஊழியர் அமைப்புகளும் இந்தப் பிரச்சினையைத் தொடர வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளதாக இதற்கு பொருள் கொள்ளலாம்.

கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட பிற பிரச்சினைகள் என்ன?

- Communation Pension: கம்யுடேஷன் பென்ஷன் மீட்டெடுப்பு கால அளவை 15 ஆண்டுகளுக்குப் பதிலாக 12 ஆண்டுகளாகக் குறைப்பது.

- Compassionate Appointments: கருணை நியமனங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டை 5% அதிகரித்தல்

- Old Pension Scheme: தேசிய ஓய்வூதிய முறையை (NPS) ஒழித்தல் மற்றும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) செயல்படுத்துதல்

- 8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் உருவாக்கம்.

- Promotion: பதவி உயர்வுக்கான வசிப்பிடக் காலத்தைக் குறைத்தல்.

GENC குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களிலிருந்து 18 மாத டிஏ அரியர் (ஜனவரி 2020 முதல் ஜூன் 2021 வரை) பற்றிய விஷயம் நீக்கப்படது, COVID காலத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட DA/DR நிலுவைத் தொகையை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒருபோதும் பெற மாட்டார்கள் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டதைக் காட்டுகிறது. இந்த முடிவு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடும் என்றாலும், இந்த விவகாரம் இனி எழுப்பப்படாது, இதற்கான தேவையற்ற நம்பிக்கையும் குழப்பமும் இருக்காது என்பதும் உண்மை.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு 186% சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன் PF ஊறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இபிஎஸ் ஒய்வூதியம் அதிகரிக்கும், எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

da arrearsDADearness AllowanceCentral government employees

Trending News