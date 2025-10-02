EPFO 3.0: பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நோ தீபாவளி பரிசு, ஆனால், மாஸான புத்தாண்டு பரிசு கிடைக்கும்....

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இன்னும் சில நாட்களில் பல பெரிய வசதிகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றில் மிக முக்கியமானது ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி. தற்போது, இபிஎஃப் கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை எடுப்பது ஒரு நீண்ட செயல்முறையாக உள்ளது. ஆனால், ஜனவரி 2026 முதல் அனைத்தும் மாறப்போகிறது.
EPFO: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் 8 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் சேவையைத் தொடங்கவுள்ளது. அதாவது, EPF உறுப்பினர்கள் இப்போது ATM மற்றும் UPI போன்ற வசதியான முறைகள் மூலம் தங்கள் நிதியை நேரடியாக எடுக்க முடியும். இருப்பினும், இது தீபாவளி பரிசாக இருக்க வாய்ப்பில்லை, புத்தாண்டு பரிசாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 10-11 கூட்டத்தில் இதற்கான இறுதி ஒப்புதல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் வரக்கூடும்
- இதுவரை, EPF நிதியை எடுக்க நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
- க்ளெய்ம்களுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்க பெரும்பாலும் பல வாரங்கள் ஆகும்.
- புதிய அமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், ATM அட்டை அல்லது UPI செயலியைப் பயன்படுத்தி EPF நிதியை எடுப்பது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பது போல எளிதாகிவிடும்.
தீபாவளி பரிசாக இந்த வசதி கிடைக்குமா?
பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பே இந்த சேவை தொடங்கப்படும் என்று பலர் நம்பினர். இருப்பினும், தொழில்நுட்ப அமைப்பு மற்றும் வங்கி ஒருங்கிணைப்பு இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்பதே உண்மையான நிலைமை. ஆகையால், இந்த சேவை ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Central Board of Trustees: அக்டோபர் 10-11 முக்கிய கூட்டம்
அக்டோபர் 10-11 அன்று நடைபெறும் கூட்டத்தில் என்ன நடக்கும்?
- EPFO மத்திய அறங்காவலர் குழு டெல்லியில் கூட உள்ளது.
- இந்தப் புதிய சேவை பற்றி கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும்.
- இபிஎஃப் கணக்கை வங்கி கூட்டாளர்கள் மற்றும் UPI நெட்வொர்க்குடன் ஒருங்கிணைப்பது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
EPFO 3.0: என்னென்ன நன்மைகளை எதிர்பார்க்கலாம்?
உடனடி பணம் எடுத்தல் - க்ளெய்ம்களை தாக்கல் செய்து காத்திருக்கும் தொந்தரவு இனி இருக்காது.
அவசர உதவி - மருத்துவமனையில் அனுமதித்தல், திருமணங்கள் அல்லது வேறு எந்த அவசர செலவுகளுக்கும் உடனடியாக பணம் கிடைக்கும்.
வெளிப்படைத்தன்மை - இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல், UPI/ATM மூலம் நேரடியாக பரிவர்த்தனைகள் நடக்கும்.
டெக்-சேவி சேவை - இன்றைய டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இது மிகப்பெரிய மேம்படுத்தலாகக் கருதப்படுகிறது.
யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்?
இளம் தொழில் வல்லுநர்கள் - அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றி தங்கள் PF கணக்குகளை இணைப்பவர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள்.
குறைந்த வருமானக் குழுக்கள் - திடீரென நிதி பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்பவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்கள் - அவசர தேவைகளுக்காக PF தொகையை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது நல்லது.
இதில் உள்ள சவால்கள் என்ன?
- ATM-களையும் UPI-யையும் இணைப்பதற்கு வலுவான டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு தேவை.
- வங்கி மற்றும் EPFO அமைப்புகளின் நிகழ்நேர ஒருங்கிணைப்பு எளிதானது அல்ல.
- மோசடியைத் தடுக்க பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
புதிய சேவை எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
ஜனவரி 2026 முதல், நாடு முழுவதும் 8 கோடி இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் வசதியைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்ப மாதங்களில் சில முக்கிய நகரங்களில் ஒரு முன்னோடித் திட்டம் செயல்படுத்தப்படலாம்.
EPFO 3.0 சுருக்கமாக....
- EPFO இன் இந்த புதிய டிஜிட்டல் சேவை PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றமாக இருக்கும்.
- தீபாவளி பரிசு கிடைக்காவிட்டாலும், அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய புத்தாண்டு பரிசாக கிடைக்கும்.
- ஜனவரி 2026 முதல், EPF உறுப்பினர்கள் ATMகள் மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியை பெறுவார்கள்.
- மோசடிகளைத் தடுக்க புதிய அமைப்பு பாதுகாப்பு அடுக்குடன் வரும் என்று இபிஎஃப்ஓ கூறுகிறது.
- இப்போதைக்கு, இந்த அம்சத்தை இலவசமாக வைத்திருக்கவே இபிஎஃப்ஓ திட்டமிட்டுள்ளது.
- இதனால் பயனர்கள் எந்த கூடுதல் கட்டணமும் இல்லாமல் இதன் நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும்.
