ஆதார் அட்டை இருந்தால் போதும்.. 10 நிமிடத்தில் இலவசமாக பான் கார்டு பெறலாம்!

PAN Card : இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் வங்கிப் பரிவர்த்தனை முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை அனைத்திற்கும் பான் கார்டு மிக முக்கியமான ஆவணமாக மாறிவிட்டது. அதனால், உங்களிடம் இன்னும் பான் கார்டு இல்லையே என கவலைப்படாதீர்கள். ஒரு ரூபாய் கூட செலவில்லாமல், உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதார் அட்டை மூலம் உடனடி இ-பான் (Instant e-PAN) பெறும் வசதியை மத்திய வருமான வரித் துறை வழங்குகிறது.
பான் கார்டு ஏன் முக்கியம்?
இந்தியாவில் வருமான வரித் துறையினால் வழங்கப்படும் 10 இலக்க எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்களைக் கொண்ட அடையாள அட்டைதான் பான் கார்டு. வங்கி கணக்கு தொடங்குவது, 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் பணப்பரிமாற்றம் செய்வது, கார் வாங்குவது, முதலீடு செய்வது மற்றும் அரசின் சலுகைகளைப் பெறுவது என அனைத்து நிதி சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் இது கட்டாயமாகும்.
டிசம்பர் 31 கெடு - மறக்காதீர்கள்
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, அனைவரும் தங்களது பான் கார்டை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டியது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காலக்கெடு 2025 டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை இந்த தேதிக்குள் இணைக்கத் தவறினால், உங்கள் பான் கார்டு செல்லாததாகிவிடும் (Deactivated). அதன் பிறகு உங்களால் எந்தவொரு வங்கிப் பரிவர்த்தனையையும் மேற்கொள்ள முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இ-பான் (e-PAN) என்றால் என்ன?
பொதுவாக பான் கார்டு விண்ணப்பிக்க ஏஜென்ட்டுகளை அணுகினால் 200 முதல் 500 ரூபாய் வரை வசூலிப்பார்கள். ஆனால், வருமான வரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் "Instant e-PAN" வசதி மூலம் முற்றிலும் இலவசமாக பான் கார்டு பெறலாம். இது டிஜிட்டல் முறையில் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணம் என்பதால், பிளாஸ்டிக் கார்டுக்கு இணையான அதே மதிப்பைக் கொண்டது.
ஆதார் மூலம் இ-பான் பெறுவது எப்படி?
உங்களிடம் ஆதார் அட்டை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் இருந்தால் போதும், கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றி 10 நிமிடங்களில் பான் கார்டு பெறலாம்:
* அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் முதலில் வருமான வரித் துறையின் இ-ஃபைலிங் (e-Filing) இணையதளமான www.incometax.gov.in என்ற முகவரிக்குச் செல்லவும்.
* Instant e-PAN தேர்வு முகப்புப் பக்கத்தில் இடதுபுறம் உள்ள 'Quick Links' வரிசையில் 'Instant e-PAN' என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.
* புதிய விண்ணப்பம் இப்போது திறக்கும் பக்கத்தில் 'Get New e-PAN' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
* ஆதார் எண் மற்றும் உறுதிமொழி உங்களுடைய 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும். அதன் கீழே உள்ள 'I confirm that' என்ற பெட்டியை டிக் செய்யவும் (உங்களுக்கு ஏற்கனவே பான் கார்டு இல்லை என்பதையும், மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்).
* OTP சரிபார்ப்பு உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு 6 இலக்க ரகசிய எண் (OTP) வரும். அதை உள்ளிட்டு 'Continue' கொடுக்கவும்.
* விவரங்கள் சரிபார்ப்பு திரையில் உங்கள் பெயர், புகைப்படம், பிறந்த தேதி மற்றும் முகவரி போன்ற விவரங்கள் தோன்றும். அவை சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்துவிட்டு 'Accept' கொடுக்கவும்.
* ஒப்புதல் எண் விண்ணப்பம் முடிந்ததும் உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஒப்புதல் எண் வரும். அதை பாதுகாப்பாக குறித்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?
விண்ணப்பித்த சில நிமிடங்களிலேயே உங்கள் பான் கார்டு தயார் ஆகிவிடும். அதே இணையதளத்தில் 'Check Status/ Download PAN' என்ற பகுதிக்குச் சென்று, ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு வரும் OTP-யை கொடுத்தால் உங்கள் இ-பான் கார்டை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இந்த PDF கோப்பைத் திறக்க பாஸ்வேர்டு கேட்கும். உங்கள் பிறந்த தேதியை DDMMYYYY என்ற வரிசையில் (உதாரணம்: 15081947) உள்ளிட்டால் கோப்பு திறந்துவிடும்.
நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமானவை:
இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசமானது. உங்களிடம் ஏற்கனவே பழைய பான் கார்டு இருந்தால், மீண்டும் புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டாம். இரண்டு பான் கார்டுகள் வைத்திருப்பது சட்டப்படி குற்றம், இதற்கு 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படலாம். இந்த இ-பான் கார்டை நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் அடையாளச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம். தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துவிட்ட இந்த காலத்தில், வரிசையில் நிற்காமல், இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் உங்கள் பான் கார்டை நீங்களே நிமிஷத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
