கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது, ஊழியர்கள் அலர்ட்!! இந்த 5 தவறுகளை செய்துவிடாதீர்கள்!

Gratuity Rules: பணிக்கொடைக்கென சில முக்கிய விதிகளும் நிபந்தனைகளும் உள்ளன. ஊழியர்களுக்கு இவற்றை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 12:38 PM IST
  • வேலையை விடும்போது பணிக்கொடை தானாகவே கிடைக்குமா?
  • பணிக்கொடைக்கு ஒரு நாமினியை வைத்திருப்பது கட்டாயமா?
  • கேஒய்சி (KYC) பொருந்தாவிட்டால் கிராஜுவிட்டி தொகை நிறுத்திவைக்கப்படுமா?

Gratuity Rules: மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் நிதி கூறுகைளில், சம்பளம், ஓய்வூதியம் போல பணிக்கொடைக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. ஊழியரின் பணியை பாராட்டும் வகையில், அவர் வேலையை விட்டு விலகும் போது இந்த தொகை நிறுவனத்தால் அளிக்கப்படுகின்றது. ஆனால், பணிக்கொடைக்கென சில முக்கிய விதிகளும் நிபந்தனைகளும் உள்ளன. இவற்றை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

பணிக்கொடை விதிகள்

ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் பணிக்கொடையை ஓய்வூதிய போனஸ் என்று தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில், அது உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான வருமானத்தைக் குறிக்கிறது. ஆச்சரியப்படும் வகையில் பலர் இந்த விஷயத்தில் அலட்சியமாகவும் இருக்கிறார்கள். அதன் விளைவாக, பணத்தைக் கோரும் நேரம் வரும்போதுதான், அந்தப் பணம் சிக்கிக்கொண்டிருப்பதையோ அல்லது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதையோ அவர்கள் கண்டறிகிறார்கள். ஆகையால், பணிக்கொடைக்கான விதிகள் பற்றி தெரிந்துவைத்திருப்பது மிக அவசியமாகும்.

உங்கள் பணிக்கொடை நிறுத்தி வைக்கப்படக் காரணமாக அமையக்கூடிய தவறுகள் என்ன? 5 முக்கிய அம்சங்களில் முழுமையான விவரத்தை காணலாம்.

- பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினியின் விவரங்களைப் புதுப்பிக்கத் தவறினால் குடும்பத்திற்குச் சிரமங்கள் ஏற்படும்
- தெளிவற்ற வேலை ஒப்பந்தம் நிதி முடங்க வழிவகுக்கும்
- HR ஒப்புதலில் தாமதங்கள் ஒரு முக்கியக் கவலைக்குரிய காரணமாகும்
- கேஒய்சி (KYC) பொருந்தாமை கோரிக்கை நிராகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்
- வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது முழுமையான வெளியேறும் செயல்முறையை முடிக்கத் தவறுதல் கிராஜுவிட்டி முடக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும்.

பணிக்கொடை தொகை ஏன் முடக்கப்படுகிறது?

எளிமையாகச் சொன்னால், அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால்தான் பணம், அமைப்புக்குள் நுழைகிறது. முக்கிய தவறுகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

- விவரங்கள் தவறாக இருந்தால்,
- ஆவணங்கள் முழுமையடையாமல் இருந்தால்,
- செயல்முறை தெளிவாக இல்லாவிட்டால்,

இந்த சூழ்நிலைகளில் உங்கள் பணிக்கொடை தொகையை நீங்கள் பெறுவதில் தடை ஏற்படலாம். அதாவது, ஒரு சிறிய தவறு ஒரு பெரிய நிதி இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

பணிக்கொடை முடக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும் தவறுகள்:

தவறு 1: நாமினியின் விவரங்களைப் புதுப்பிக்காமல் இருப்பது

- பலர் வேலையில் சேரும்போது ஒரு நாமினியை நியமிக்கிறார்கள். ஆனால் அதன் பிறகு அதை புதுப்பிப்பதில்லை.
- ஊழியருக்கு ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வு ஏற்படும்போது, அல்லது குடும்பம் நிதியைப் பெறுவதில் தாமதங்களைச் சந்திக்கும்போது சிக்கல்கள் எழுகின்றன.
- இதன் விளைவாக, சட்டரீதியான செயல்முறை நீடிக்கிறது.

எளிய தீர்வு:

மனிதவளத் துறையைத் தொடர்புகொண்டு அல்லது நிறுவனத்தின் இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் நாமினியின் விவரங்களைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளுங்கள்.

தவறு 2: நிபந்தனைகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவது

- பலர் பணி நியமனக் கடிதங்கள் அல்லது வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்களை முழுமையாகப் படிக்காமல் கையெழுத்திடுகிறார்கள்.
- இந்த ஆவணங்களில் பணிக்கொடைக்கான தகுதி, சேவை நிபந்தனைகள் மற்றும் பணம் செலுத்தும் விதிகள் போன்ற விவரங்கள் உள்ளன.
- இந்த நிபந்தனைகள் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளப்படாவிட்டால், நிறுவனம் பின்னர் கோரிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்கக்கூடும்.

தவறு 3: HR ஒப்புதலை அலட்சியமாக எடுத்துக்கொள்வது

- பலர் தங்கள் பணம் தானாகவே செலுத்தப்படும் என்று கருதுகிறார்கள்.
- இருப்பினும், பணிக்கொடை கிடைக்க மனிதவளத் துறையின் (HR) ஒப்புதல் முற்றிலும் அவசியம் என்பதே உண்மை.
- இதில் ஆவணச் சரிபார்ப்பு மற்றும் சேவைப் பதிவுச் சோதனைகள் அடங்கும்.
- மனிதவளத் துறையில் தாமதம் ஏற்பட்டால், உங்கள் பணமும் தாமதமாகும்.

தவறு 4: KYC மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்களில் உள்ள பிழைகள்

- ஒரு சிறிய தவறு ஒரு பெரிய இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
- பெயர்களில் முரண்பாடுகள்,
- தவறான வங்கி விவரங்கள்,
- பான் (PAN) அல்லது ஆதார் (Aadhaar) தகவல்கள் பொருந்தாமை

இவற்றில் பிழைகள் இருந்தால், உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படும். முழு செயல்முறையையும் முதலில் இருந்து மீண்டும் தொடங்க வேண்டியிருக்கும்.

தவறு 5: வேலையை விட்டு விலகும்போது சரியான வெளியேறும் நடைமுறையைப் பின்பற்றாமல் இருப்பது

- பலர் தங்கள் ராஜினாமாவைச் சமர்ப்பித்துவிட்டுச் சென்றுவிடுகிறார்கள்.
- இருப்பினும், வெளியேறும் நடைமுறைகள், குறிப்பாக "ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்” செயல்முறை சரியாக முடிக்கப்பட வேண்டும்.
- இந்த வழிமுறைகள் சரியாகச் செயல்படுத்தப்படாவிட்டால், உங்கள் பணிக்கொடை தடைபடக்கூடும்.

ஊழியர்கள் தங்களின் பணியாளர் நலன்கள் குறித்த தகவல்களை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு, HR செயல்முறைகளில் கவனம் செலுத்தி விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது பணிக்கொடை எந்த வித தடையும் இல்லாமல் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.

ஊழியர்கள் கவனத்திற்கு...

- நீங்கள் தற்போது பணியில் இருந்தால், உங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினி விவரங்களை இப்போதே சரிபார்க்கவும்.
- நீங்கள் வேலை மாறத் திட்டமிட்டிருந்தால், ஒப்பந்த விதிமுறைகளையும் வெளியேறும் செயல்முறையையும் நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
- நீங்கள் பல ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றியிருந்தால், பணிக்கொடைக்கு நீங்கள் தகுதியானவரா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
- உங்கள் மனிதவளத் துறையிடம் (HR) நிறுவனத்தின் பணிக்கொடைக் கொள்கை குறித்துக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
- உங்கள் நாமினி விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்.
- உங்கள் KYC தகவலைச் சரிபார்க்கவும்.
- வேலையிலிருந்து விலகும்போது முழுமையான வெளியேறும் செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.

பணிக்கொடை என்பது தங்கள் உரிமை என்பதை ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், அதைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். உங்கள் மனிதவளத் துறையிடம் நிறுவனத்தின் பணிக்கொடைக் கொள்கை குறித்துக் கேளுங்கள், உங்கள் KYC விவரங்களையும் பரிந்துரைக்கப்பட்டவரின் தகவலையும் அவ்வப்போது சரிபார்க்கவும். மேலும் உங்கள் ராஜினாமாவைச் சமர்ப்பிக்கும்போது முழுமையான வெளியேறும் செயல்முறையையும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றவும். உங்கள் தரப்பில் ஒரு சிறிய எச்சரிக்கை, உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் நீங்கள் சம்பாதித்த பணம் பாதுகாப்பாகவும் சரியான நேரத்திலும் உங்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும்.

பணிக்கொடை பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. வேலையை விடும்போது பணிக்கொடை தானாகவே கிடைக்குமா?

இல்லை, பணிக்கொடையை பெற நீங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

2 பணிக்கொடைக்கு ஒரு நாமினியை வைத்திருப்பது கட்டாயமா?

ஆம், பணிக்கொடைக்கு ஒரு நாமினியை வைத்திருப்பது முற்றிலும் அவசியம்.

3 கேஒய்சி (KYC) பொருந்தாவிட்டால் கிராஜுவிட்டி தொகை நிறுத்திவைக்கப்படுமா?

ஆம். KYC பொருந்தாவிட்டால் கிராஜுவிட்டி தொகை நிறுத்திவைக்கப்படும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

