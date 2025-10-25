ரூ.25 லட்சமாக உயர்ந்த பணிக்கொடை வரம்பு, ஆனால் இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடையாது: மத்திய அரசு விளக்கம்

Central Government Employees Latest News: ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை தொடர்பான ஒரு முக்கியமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு பணிக்கொடை கொடுப்பனவுகள் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு உத்தரவின் மூலம் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 அல்லது மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) விதிகள், 2021 இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே அதிகபட்சமாக ரூ.25 லட்சம் வரை பணிக்கொடை பெறுவார்கள் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
அதாவது, அதிகரிக்கப்பட்ட பணிக்கொடை வரம்பு, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்), வங்கிகள், போர்ட் டிரஸ்டுகள், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), தன்னாட்சி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், மாநில அரசுகள் அல்லது சங்கங்களுடன் தொடர்புடைய ஊழியர்கள் போன்ற அனைத்து நிறுவனங்கள் அல்லது ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தாது.
DoPPW உத்தரவு
DoPPW உத்தரவு, "CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகளின் கீழ் மேற்கூறிய OM/பரிந்துரையாடல் செலுத்துதல் சங்கங்கள், வங்கிகள், துறைமுக அறக்கட்டளைகள், RBI, PSU, தன்னாட்சி அமைப்புகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில அரசாங்கங்கள் போன்றவற்றுக்குப் பொருந்துமா, இல்லையெனில் இந்த அமைப்புகள் எந்த விதிகளின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பதை தெளிவுபடுத்தக் கோரும் குறிப்புகள்/RTI விண்ணப்பங்கள் போன்றவை தொடர்ந்து பெறப்படுகின்றன” என்று கூறியுள்ளது.
‘DoPPW, மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 மற்றும் மத்திய சிவில் சேவைகள் (தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) விதிகள், 2021 ஆகியவற்றின் கீழ் வரும் மத்திய அரசு சிவில் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதிய சலுகைகள் தொடர்பான கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கான நோடல் துறை ஆகும்’ என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
"இந்த விதிகள் சங்கங்கள், வங்கிகள், போர்ட் டிரஸ்டுகள், RBI, PSU, தன்னாட்சி அமைப்புகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில அரசாங்கங்கள் போன்றவற்றுக்குப் பொருந்தாது" என்று துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும், "அத்தகைய அமைப்புகள் எந்த விதிகளின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பது உட்பட இந்த விஷயத்தில் எந்தவொரு வினவலும் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பு/சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அமைச்சகம்/துறைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்" என்று அது கூறியது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த பணிக்கொடை வரம்பு
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான கிராஜுவிட்டி வரம்பு கடந்த ஆண்டு ரூ.20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது. மத்திய அரசு மே 30 அன்று ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை வரம்பை ஜனவரி 1, 2024 முதல் 20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தியது.
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% ஐ எட்டிய பின்னர் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
- விதிமுறைகளின்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி 50% ஐ எட்டும்போது அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் 25% அதிகரித்து திருத்தப்படுகின்றன.
- விதிகளின்படி, பல்வேறு அலவன்சுகளில் அதிகரிப்புடன், ஓய்வூதிய பணிக்கொடை வரம்பிலும் திருத்தம் செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது.
யாருக்கு ரூ.25 லட்சம் வரை கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்?
வழக்கமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 அல்லது CCS (NPS இன் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துதல்) விதிகள், 2021 க்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் வரை கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்.
கிராஜுவிட்டி உயர்வு: சுருக்கமாக...
- புதிய அரசு உத்தரவு, பணிக்கொடை தொடர்பான பல குழப்பங்களை நீக்கியுள்ளது.
- ரூ.25 லட்சம் பணிக்கொடை வரம்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
- பிற நிறுவனங்கள் அல்லது மாநில அரசுகளின் ஊழியர்களுக்கு இது பொருந்தாது.
- இந்த நடவடிக்கை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி கூடுதல் வசதிகளுடன் NPS, UPS.... நிதி அமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவு
மேலும் படிக்க | தொழில் தொடங்க ரூ.1 கோடி கடன் கொடுக்கும் மத்திய அரசு! குட் நியூஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ