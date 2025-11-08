அரசு ஊழியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) தொடர்பாக ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) புதிய விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. UPS-ன் கீழ் ஒரு ஊழியர் ராஜினாமா செய்தால், அவர்கள் தங்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலனை இழப்பார்கள். எனினும், அவர்கள் குவித்துள்ள ஓய்வூதிய சேமிப்பைத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று சுற்றறிக்கை கூறுகிறது. ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு அவர்கள் தங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தால், அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் குறித்த குழப்பத்தை நீக்குவதே இந்த தெளிவுபடுத்தலின் நோக்கமாகும்.
Voluntary Retirement: தன்னார்வ பணி ஓய்வு ஓய்வூதிய விதிகள்
UPS -ன் கீழ் ராஜினாமா செய்யும் ஊழியர்களுக்கான விதிகள் குறித்த விளக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் ராஜினாமா செய்யும்போது என்ன நடக்கும் என்பதை விளக்கும் வகையில், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) அக்டோபர் 29, 2025 தேதியிட்ட புதிய அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பில் (NPS) ஒரு விருப்ப மாற்றாக UPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த தெளிவுபடுத்தல் ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு அரசுப் பணியை விட்டு வெளியேறத் தேர்வுசெய்தால் அவர்களின் சலுகைகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஒரு ஊழியர் ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிடைக்காதா?
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் விதி 15, ராஜினாமா செய்ய முடிவு செய்யும் ஊழியர்களுக்கான விதிகளை வகுக்கிறது என்று குறிப்பாணை கூறுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் UPS இன் கீழ் இருக்கும்போது ராஜினாமா செய்தால், அவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தின் பலனை இழப்பார்கள். இந்த உறுதியான ஊதியம் சாதாரணமாக அல்லது தகுதியான நிபந்தனைகளின் கீழ் ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கு மட்டுமே உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், பொது நலனுக்காக ராஜினாமா அதிகாரப்பூர்வமாக திரும்பப் பெறப்பட்டால் (இது நியமன அதிகாரி மட்டுமே அனுமதிக்கக்கூடிய ஒன்று) இந்த பறிமுதல் பொருந்தாது. மற்ற ஆனைத்து நிகழ்வுகளிலும், ராஜினாமா செய்த ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன் வழங்கப்படாது.
Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) என்பது மத்திய அரசு அதன் ஊழியர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்திய ஒரு புதிய ஓய்வூதிய விருப்பமாகும். இது ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட முதலீடுகள் மூலம் ஓய்வூதிய சேமிப்பை உருவாக்க ஊழியர்களை அனுமதிக்கும் அதே வேளையில், நிலையான ஓய்வூதியத் தொகையை உறுதி செய்வதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, UPS பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (OPS) உள்ள முக்கிய சலுகைகளின் பாதுகாப்பை தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) வளர்ச்சி வாய்ப்புகளுடன் இணைக்க முயற்சிக்கிறது.
UPS ஐத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு ஊழியர்கள் NPS -க்குத் திரும்ப முடியுமா?
ஆம், ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தேசிய ஓய்வூதிய முறைக்கு (NPS) மீண்டும் மாறுவதற்கான விருப்பம் இன்னும் உள்ளது. ஆனால் அவர்களின் முழு சேவைக் காலத்திற்கும் ஒரு முறை மட்டுமே இப்படி மாற முடியும்.
ஓய்வு பெறுவதற்கு 12 மாதங்களுக்குள், தன்னார்வ ஓய்வு பெறுவதற்கு 3 மாதங்களுக்குள், அல்லது ராஜினாமா செய்யும் போது அல்லது கட்டாய ஓய்வு பெறும் போது (அபராதமாக விதிக்கப்படாவிட்டால்) போன்ற குறிப்பிட்ட கால வரம்புகளுக்குள் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். இது ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி நிலைமையின் அடிப்படையில் அவர்களின் ஓய்வூதியத் தேர்வை மறுபரிசீலனை செய்ய நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ராஜினாமா செய்த பிறகு என்ன கிடைக்கும்?
UPS இன் கீழ் ஒரு ஊழியர் ராஜினாமா செய்தால், அவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலனை இழப்பார்கள் என்று சுற்றறிக்கை விளக்குகிறது. இருப்பினும், அவர்கள் அனைத்து சலுகைகளையும் இழக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கில் பங்களித்து குவித்துள்ள தொகை அவர்களுக்கானது. ஓய்வூதிய அதிகாரியால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, இந்த திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகை அவர்களுக்கு ஒரு மொத்தத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
மொத்தத் தொகை எப்போது கிடைக்கும்?
ஊழியரால் திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகை ராஜினாமா செய்த உடனேயே வெளியிடப்படாது என சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜினாமா நடைமுறைக்கு வந்து, பணியாளர் அதிகாரப்பூர்வமாக சேவையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 90 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் பணம் செலுத்தப்படும். இந்த காலக்கெடு, நிதியை வெளியிடுவதற்கு முன் தேவையான அனைத்து சரிபார்ப்பு மற்றும் செயலாக்கத்தையும் முடிக்க அதிகாரிகளை அனுமதிக்கிறது.
90 நாள் காலகட்டத்தில் ஊழியர் காலமானால் விதிகள் என்ன?
ஒரு UPS சந்தாதாரர் ராஜினாமா நடைமுறைக்கு வந்த 90 நாட்களுக்குள் இறந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதையும் இந்த சுற்றறிக்கை விளக்குகிறது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், அவர்களின் கணக்கில் திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகை அவர்களின் சட்டப்பூர்வமாக திருமணமான வாழ்க்கைத் துணைக்கு வழங்கப்படும். வாழ்க்கைத் துணை இல்லையென்றால், ஓய்வூதிய அதிகாரியால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, அந்தத் தொகை சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படும். இது ஓய்வூதியத் தொகை உரிமை கோரப்படாமல் போகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
