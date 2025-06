EPFO பென்ஷன் இனி கிடைக்காது: அச்சுறுத்தும் அறிக்கைகள், PIB Fact Check சொல்லும் உண்மை என்ன?

EPFO Latest News: 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு புதிய படிவத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த படிவத்தை ஜூலை 28, 2025 க்கு முன்பு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்களின் ஓய்வூதிய சலுகைகளை இழக்க நேரிடும்' என்று சமீபத்தில் பல அறிக்கைகள் வந்தன. இருப்பினும், இவை போலியானவை என்று பின்னர் கண்டறியப்பட்டது.

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அவசர அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளதாக வந்த கூற்றுக்களை பத்திரிகை தகவல் பணியகத்தின் (PIB) உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவு மறுத்துள்ளது. ஜூலை 28, 2025 க்குள் "புதிய EPFO ​​படிவத்தை" சமர்ப்பிக்கத் தவறினால் ஓய்வூதிய சலுகைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது. இதனால் பல ஓய்வூதியதாரர்கள் பெரும் குழப்பத்திற்கு ஆளானார்கள்.

Press Information Bureau’s Fact Check

PIB உண்மை சரிபார்ப்பு தளத்தின் படி, EPFO ​​அப்படி எந்த புதிய படிவத்தையும் வெளியிடவில்லை. மேலும் அத்தகைய படிவத்தை சமர்ப்பிக்காவிட்டால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும் என்று அச்சுறுத்தும் எந்த உத்தரவையும் EPFO வெளியிடவில்லை.

"ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அவசர அறிவிப்பை வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் ஜூலை 28, 2025 க்குள் தேவையான புதிய EPFO ​​படிவத்தை சமர்ப்பிக்கத் தவறினால் அவர்களின் ஓய்வூதிய சலுகைகள் இடைநிறுத்தப்படலாம் என்று அறிவிப்பு எச்சரித்துள்ளது. இந்தக் கூற்று போலியானது," என்று PIB உண்மைச் சரிபார்ப்பு தளம் X இல் பதிவிட்டுள்ளது.

It is being claimed in a news article that Employees Provident Fund Organisation (EPFO) issued an urgent notice to all pensioners, warning them that their pension benefits may be suspended if they fail to submit the required new EPFO form by 28 July 2025.#PIBFactCheck

… pic.twitter.com/gAIfAk48Pr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2025