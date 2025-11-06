டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0: ஓய்வூதியம் முடங்காமல் தொடர இது அவசியம், ஓய்வூதியதாரர்களே அலர்ட்

Pensioners Latest News: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் ஓய்வூதியதாரர் எவரேனும் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். நவம்பர் மாதம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக முக்கியமான மாதமாகும். இந்த மாதத்தில் அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் ஓய்வூதியத்தைப் பெற, நவம்பர் 1 முதம் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வருடாந்திர வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான தேதி கடைசி நாள், நவம்பர் 30 ஆம் தேதி நெருங்கி வருவதால், அரசாங்கமும் முக்கிய நிறுவனங்களும் இந்த செயல்முறையை எளிமைப்படுத்தி டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும், வயது அல்லது இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்கள் (DLCs) மூலம் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை தடையின்றி முடிப்பதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட பல நடவடிக்கைகள் நாடு முழுதும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Digital Life Certificate Campaign 4.0
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0: மத்திய பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களுக்கான இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 ஐத் தொடங்கி வைத்தார். முன்னதாக, டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் முயற்சியை முதன்முதலில் 2014 இல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆதார் அடிப்படையிலான ஜீவன் பிரமான் முறையைத் தொடங்கினார். இது ஓய்வூதியதாரர்கள் பயோமெட்ரிக்ஸ் அல்லது முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க உதவுகிறது.
DLC: நாடு தழுவிய முகாம்கள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு வலையமைப்பு
பணியாளர் சேவை அமைச்சகத்தின் பிரச்சாரம் 4.0 கிட்டத்தட்ட 2,000 மாவட்டங்கள், நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் 2,500 முகாம்கள் மூலம் நடத்தப்படுகிறது, 1,250 நோடல் அதிகாரிகளால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு DLC பிரச்சாரம் 3.0 இல் 1.62 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இதில் கிட்டத்தட்ட 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து வந்தவை. இந்த ஆண்டு, இந்த இயக்கம் 90 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் 100 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களைச் சென்றடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அவர்களுக்கு டிஜிட்டல் மற்றும் வீட்டு வாசல் சேவைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
SBI மற்றும் தொலைத்தொடர்பு துறைகளின் அதிகரித்த ஆதரவு
- ஓய்வூதியதாரர்கள் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை உருவாக்க உதவும் வகையில் மெகா முகாம்களை நடத்தி, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) இந்த முயற்சியில் இணைந்துள்ளது.
- SBI 115 நகரங்களிலும் 575 கிளைகளிலும் இது போன்ற இயக்கங்களை ஏற்பாடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் 2,400 அதிக ஓய்வூதியதாரர்களை கொண்ட கிளைகள் அடங்கும்.
- தொலைத்தொடர்புத் துறையின்யின் தகவல் தொடர்பு கணக்குகள் கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் (CGCA), இந்த மாதம் சான்றிதழ்கள் காலாவதியாகும் சுமார் 22,000 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவ ஒரு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது.
- ஓய்வு பெற்ற ஒவ்வொரு ஊழியரும் தங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழை எளிதாக சமர்ப்பிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, இந்தத் துறை 171 நகரங்களில் 320 முகாம்களை நடத்தும். இது கடந்த ஆண்டை விட 42% அதிகமாகும்.
India Post Doorstep Digital Services
இந்திய அஞ்சல் துறை டிஜிட்டல் சேவைகளை வீட்டு வாசலுக்கு கொண்டு வருகிறது. 1.65 லட்சம் தபால் நிலையங்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்ட 3 லட்சம் தபால் ஊழியர்களின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி, IPPB, EPFO ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் சான்றிதழ்களை ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் மூலம் சமர்ப்பிக்க உதவும்.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை செய்ய தவறினால் சிக்கல் ஏற்படலாம்
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதியத்தை தடையில்லாமல் பெறுவதை உறுதி செய்ய, வருடத்திற்கு ஒரு முறை தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இதை செய்யாவிட்டால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆகையால், ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள், அரசாங்கம் அளிக்கும் பல்வேறு வழிகளில் தங்களுக்கு வசதியான முறையில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: தனியார் துறை EPS ஓய்வூதியதாரர்களும் DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இன்று முதல் சமர்ப்பிக்கலாம்.... ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ