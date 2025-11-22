ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... UMANG செயலி மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு நவம்பர் மாதம் மிக முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்த மாதம் அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணியை செய்யாவிட்டால், அவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. ஆகையால் இதை செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
Life Certificate: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கான சான்றாக வழங்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியத்தை தடையின்றி பெற வேண்டுமானால், இதை நவம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிப்பது மிக அவசியம் ஆகும்.
Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் அமைப்பு
இந்திய அரசு ஜீவன் பிரமான் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, UMANG செயலி மூலம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (DLC) உருவாக்கும் வசதியை அளிக்கின்றது. இது ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு எளிய செயல்முறையாக இருக்கின்றது.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
ஓய்வூதியம் பெறுவோர் இந்த டிஜிட்டல் கருவியைப் பயன்படுத்தி தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கலாம். முன்பு இருந்தது போல, இதை செய்ய ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இப்போது இல்லை. ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (PDAக்கள்) மோசடிகளில் சிக்குவதையும், தவறானவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிப்பதையும் தவிர்க்க உதவுவதோடு, ஓய்வு பெற்றவர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கான சான்றையும் அளிக்கின்றது.
ஆயுள் சான்றிதழை அரசாங்கத்தின் ஜீவன் பிரமான் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம். அல்லது வங்கி, தபால் அலுவலகம் அல்லது பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) நேரில் சென்றும் சமர்ப்பிக்கலாம். 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரை தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
How to submit Life certificate using the UMANG App?
உமங் செயலியைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை எளிதாக உருவாக்கி சமர்ப்பிக்கலாம். அதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
உமங் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து திறக்கவும்
ஓய்வூதியம் பெறுவோர் முதலில் கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து உமங் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவ வேண்டும். செயலியைத் தொடங்கும்போது, சேவைகளின் பட்டியலில் “ஜீவன் பிரமான்” என்பதை சர்ச் செய்யுங்கள்.
ஆயுள் சான்றிதழ் செயல்முறையைத் தொடங்கவும்
ஜீவன் பிரமான் பிரிவில், "வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்கு" என்பதை டெப் செய்யவும். அதைத் தொடர்ந்து, தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்க வேண்டிய ஒரு படிவத்தில்
- ஆதார் எண்
- PPO (ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை) எண்
- வங்கி கணக்கின் விவரங்கள்
- பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்
- பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு
ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும்.
தேவையான புலங்கள் முடிந்ததும், உமங் செயலி பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைக் கேட்கும். இதற்கு உங்கள் கணினி அல்லது ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்துடன் இணைக்கும் STQC-சான்றளிக்கப்பட்ட கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேனர் தேவைப்படும்.
சான்றிதழை உருவாக்கவும்
ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு கணினி டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்குகிறது. பிரமாண் ஐடியுடன் கூடிய SMS உறுதிப்படுத்தல் உடனடியாக உங்களுக்கு அனுப்பப்படும்.
சான்றிதழ் சேமிப்பு மற்றும் பகிர்வு
ஜீவன் பிரமாண் அமைப்பு ஆயுள் சான்றிதழ் களஞ்சியத்தை பராமரிக்கிறது. அங்கு DLC பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்படுகிறது. இது உங்கள் வங்கி அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் பிற நிறுவனத்துடன் தானாகவே பகிரப்படுவதால், அதன் அச்சு நகலை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
உங்களால் உங்கள் சான்றிதழ் தொடர்ந்து பார்க்க அல்லது பதிவிறக்க முடியும். ஜீவன் பிரமாணைத் திறந்து, UMANG செயலியில் ஆயுள் சான்றிதழைப் பார்க்கலாம்.
உங்கள் பிரமாண் ஐடி அல்லது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP ஐப் பயன்படுத்தி சரிபார்த்த பிறகு, சான்றிதழை PDF ஆகப் பெறலாம்.
முக்கிய முன்நிபந்தனைகள் மற்றும் உதவிக்குறிப்புகள்
- உங்கள் ஓய்வூதியத் தரவு உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பச்டிருக்க வேண்டும்.
- அங்கீகாரத்திற்கு STQC ஆல் பதிவு செய்யப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்ட ஒரு பயோமெட்ரிக் சாதனம் தேவை.
- DLC உருவாக்கப்பட்ட பிறகு எவ்வளவு காலம் செல்லுபடியாகும் என்பதைக் கண்டறிய உங்கள் ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகாரியை அணுகலாம்.
UMANG- அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழால் செயல்முறை கணிசமாக எளிதாக்கப்பட்டாலும், மோசடி அச்சங்களும் உள்ளன. அதிகாரிகள் போல் நடித்து, ஆயுள் சான்றிதழ்களை மேம்படுத்துவதாகக் கூறி, OTPகள் அல்லது தனிப்பட்ட தகவல்களை மோசடிக்காரர்கள் கேட்பதாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சைபர் கிரைம் பிரிவுகளிடமிருந்து எச்சரிக்கைகள் கிடைத்துள்ளன.
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க UMANG செயலி போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் தொலைபேசி உரையாடல்கள் அல்லது குறுஞ்செய்திகளின் மூலம் OTPகள் அல்லது முக்கியமான தகவல்களை ஒருபோதும் பகிரக்கூடாது.
நவம்பர் 30 கடைசி நாள்
ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் இந்த முக்கிய பணியை செய்து முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், ஓய்வூதியம் நிறுத்தபடும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
