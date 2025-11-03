English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை செய்யவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை செய்யவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது

Life Certificate for Pensioners: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முக்கிய தேதிகள் என்ன? இதை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிகள் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:51 AM IST
  • வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முறைகள் என்ன?
  • வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முக்கிய தேதிகள் என்ன?
  • முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Trending Photos

கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
camera icon7
கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
ரேஷன் கடைகளில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
camera icon6
Ration Card
ரேஷன் கடைகளில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Tamil Actress
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
கோயிலுக்கு இந்த பொருளை காணிக்கையாக கொடுங்க.. இதில் இவ்வளவு பலன் இருக்கா? அவசியம் பண்ணுங்க!
camera icon7
Temple
கோயிலுக்கு இந்த பொருளை காணிக்கையாக கொடுங்க.. இதில் இவ்வளவு பலன் இருக்கா? அவசியம் பண்ணுங்க!
ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை செய்யவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது

Pensioners Latest News: மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஒய்வுதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியத்தை தடையில்லாமல் பெறுவதை உறுதி செய்ய, ஓய்வூதியதாரர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்

ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் ஓய்வூதியத்தைப் பெற, நவம்பர் 1 முதம் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 2014 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு வசதி தொடங்கப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கிகள், அல்லது தபால் அலுவலகம் அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குச் சென்று ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பித்தனர். மேலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் டோர் ஸ்டெப் பேங்கிங், அதாவது வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவைகள் மூலமும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதை தெரிவிக்க, ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சான்றிதழில் கையொப்பமிட வேண்டியிருந்தது. 

Life Certificate Important Dates:

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முக்கிய தேதிகள்:

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வயதுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் தங்கள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

- பொது ஓய்வூதியதாரர்கள்: நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை

- 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள்: அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை 

- அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

- கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும் கூடுதல் நேரத்தை வழங்கவும் இந்த வசதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். 

- இந்த தேதிகளுக்குள் உங்கள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.

வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முறைகள்

ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் சமர்ப்பிக்கலாம்:

ஆன்லைன் முறை (டிஜிட்டல் முறைகள்)

Jeevan Pramaan: 

- ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமான் போர்டல் அல்லது உமங் செயலியைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே சான்றிதழைப் பெறலாம். 

- அவர்களின் ஆதார் எண், மொபைல் எண் மற்றும் ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்களை உள்ளிட்ட பிறகு, ஓய்வூதியதாரர் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்புக்கு உட்படுகிறார். 

- தகவல் சரியாக கண்டறியப்பட்டால், சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு, அதன் பிரமாண் ஐடி தொடர்புடைய வங்கி அல்லது துறைக்கு அனுப்பப்படும்.

ஆஃப்லைன் முறை

டிஜிட்டல் முறையில் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதில் சிரமம் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் பின்வரும் இடங்களில் அவற்றைச் சமர்ப்பிக்கலாம்:

- Bank Branch: அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளை

- Post Office: அஞ்சல் அலுவலகம்

- Common Service Centre - CSC: பொது சேவை மையம்

80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிறப்பு வசதிகள்:

80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் கடுமையான நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கம் சிறப்பு வசதிகளை வழங்குகிறது:

கூட்டம் தவிர்ப்பு: 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு தேதி அக்டோபர் 1 முதல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டு வாசலில் சேவை: மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றும் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, பல வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்கள் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வீடுகள் / மருத்துவமனைகளிலேயே வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறும் வசதியை வழங்குகின்றன.

DLC: Digital Life Certificate 4.0 campaign

கடந்த சில ஆண்டுகளை போலவே ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத்துறை (DoPPW) இந்த ஆண்டும் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) 4.0 பிரச்சாரத்தை நடத்துகிறது. இதன் கீழ் நாடு முழுவதும் சுமார் 2,000 நகரங்களில் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த பிரச்சாரம் நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். 

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இன்று முதல் சமர்ப்பிக்கலாம்.... ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளில் DLC சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Digital Life certificateLife CertificateDLCpensionerspension

Trending News