ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!! இந்த ஆவணம் இல்லையென்றால் ஓய்வூதியம் இல்லை

Digital Life Certificate: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றுதழை சமர்ப்பிப்பது மிக அவசியம். இதை பற்றிய முக்கிய அம்சங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 02:40 PM IST
  • 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இந்த சான்றிதழை ஆண்டுதோறும் நவம்பரில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
  • ஜீவன் பிரமான் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் வருமான வரிச் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம்.

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!! இந்த ஆவணம் இல்லையென்றால் ஓய்வூதியம் இல்லை

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் யாரேனும் ஓய்வூதியதராரர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். சில விஷயங்களில் முறையாக கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம். அதில் முக்கியமான ஒன்று ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது. 

Life Certificate: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உங்கள் ஓய்வூதியம் குறித்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும். ஆயுள் சான்றிதழ்களை ஆன்லைனிலும் அல்லது கைமுறையாகவும் சமர்ப்பிக்கலாம். 

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்

பெரும்பாலான ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பரில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கிறார்கள். பலர் ஒரே நேரத்தில் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கும் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தை குறைக்க, கருவூல நிர்வாகம் இந்த மாதம் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்புகளை செய்ய வலியுறுத்துகிறது. நவம்பர் 1 முதல் 3 ஆம் தேதி வரை ஓய்வூதியங்கள் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகின்றன.

ஆயுள் சான்றிதழ் தொடர்பாக மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்:

- மத்திய அரசு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் பெற ஜீவன் பிரமான் (Jeevan Pramaan) வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

- 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இந்த சான்றிதழை ஆண்டுதோறும் நவம்பரில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

- ஜீவன் பிரமான் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் வருமான வரிச் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- இது ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் டிஜிட்டல் சான்றிதழாகும். 

- 80 வயதை எட்டிய சூப்பர் சீனியர் சிடிசன்கள் மத்திய அரசு அறிவித்தபடி நவம்பர் 1 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதலே ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். 

- ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆகும். தேவைப்பட்டால் இது நீட்டிக்கப்படலாம்.

- ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைனில் எளிதாகச் சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கு ஆதார் எண் தேவை. 

- கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'ஆதார்ஃபேஸ்ஆர்டி' அல்லது 'ஜீவன் பிரமான் முகச் செயலி' பதிவிறக்கம் செய்து இதை செய்யலாம்.

- மொபைல் விண்ணப்பத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்து, ஓய்வூதியதாரரின் விவரங்களை நிரப்பி, செல்ஃபி எடுத்து பதிவேற்றவும். சான்றிதழைப் பதிவிறக்குவதற்கான இணைப்பு SMS மூலம் அனுப்பப்படும். அதை பதிவிறக்கம் செய்து ஜீவன் பிரமான் இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

- நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படலாம். 

- இருப்பினும், அதை சமர்ப்பித்த பிறகு அடுத்த மாதம் ஓய்வூதியம் நிலுவைத் தொகையுடன் மீண்டும் தொடங்கும். 

- சான்றிதழ் 3 ஆண்டுகளுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் மட்டுமே ஓய்வூதியம் தொடரும்.

- சான்றிதழ் 3 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு, CPAO உடனான செயல்முறை மூலம் ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுக்க முடியும்.

Digital Life Certificate 4.0

ஓய்வூதியதாரர்களின் நன்மைக்காக, இந்த ஆண்டு நான்காவது டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் நடத்தப்படும் என்று ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இது 2025 நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை நாடு முழுவதும் நடக்கும். இந்த முறை 1850 க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள்/நகரங்கள்/டவுன்கள் இந்தப் பிரச்சாரத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் முக்கிய செய்தி

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான தீபாவளி: 4 பரிசுகள்.... டிஏ, சம்பள உயர்வு, தீபாவளி போனஸ், 8வது ஊதியக்குழு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Life CertificateDigital Life certificateDLCpensionersCentral government employees

