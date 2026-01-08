English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி பென்ஷன் கிடைக்காது: ஓய்வூதிய விதிகளை மாற்றிய DoPPW

இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி பென்ஷன் கிடைக்காது: ஓய்வூதிய விதிகளை மாற்றிய DoPPW

Central Government Employees: ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய விதியில் ஒரு மாற்றத்தை செய்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:34 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்?
  • DoPPW வெளியிட்ட அறிவிப்பு.
  • முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி பென்ஷன் கிடைக்காது: ஓய்வூதிய விதிகளை மாற்றிய DoPPW

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய பணிகளில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW), மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-ல் ஒரு மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது.

DoPPW அறிவித்த மாற்றம்

DoPPW -இன் இந்த அறிவிப்பு, மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 37-இன் துணை விதி 29-இல் ஒரு புதிய உட்பிரிவைச் சேர்த்துள்ளது. ஒரு மத்திய அரசுத் துறையிலிருந்து ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் (PSU) சேர்க்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு ஊழியர் ஏதேனும் தவறான நடத்தைக்காகக் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டால், அரசாங்கத்தின் கீழ் அவர் ஆற்றிய பணிக்கான ஓய்வூதியப் பலன்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் அல்லது திரும்பப் பெறப்படும் என்று அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

DoPPW வெளியிட்ட அறிவிப்பு

"ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பிறகு, அந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பிற்காலத் தவறான நடத்தைக்காகப் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலோ அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, அரசாங்கத்தின் கீழ் ஆற்றிய பணிக்கான ஓய்வூதியப் பலன்களும் பறிமுதல் செய்யப்படலாம். மேலும், அவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, பணியிலிருந்து அகற்றப்பட்டாலோ அல்லது ஆட்குறைப்பு செய்யப்படும்போது நீக்கப்பட்டாலோ, அந்த நிறுவனத்தின் முடிவு, அந்த நிறுவனத்துடன் நிர்வாக ரீதியாகத் தொடர்புடைய அமைச்சகத்தின் மறுஆய்வுக்கு உட்பட்டது," என்று DoPPW மே 22, 2025 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முந்தைய விதி என்னவாக இருந்தது?

மேற்கூறிய விதி இதற்கு முன்பு, ஒரு ஊழியர் ஏதேனும் தவறான நடத்தைக்காகப் பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலோ அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, ஓய்வூதியப் பலன்கள் பறிமுதல் செய்யப்படாது என்று கூறியது.

"ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பிறகு, அந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பிற்காலத் தவறான நடத்தைக்காகப் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலோ அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, அது அரசாங்கத்தின் கீழ் ஆற்றிய பணிக்கான ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பறிமுதல் செய்வதற்கு வழிவகுக்காது. மேலும், அவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, பணியிலிருந்து அகற்றப்பட்டாலோ அல்லது ஆட்குறைப்பு செய்யப்படும்போது நீக்கப்பட்டாலோ, அந்த நிறுவனத்தின் முடிவுகள், அந்த நிறுவனத்துடன் நிர்வாக ரீதியாகத் தொடர்புடைய அமைச்சகத்தின் மறுஆய்வுக்கு உட்பட்டது," என்று மத்திய குடிமைப் பணிகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 37-இன் துணை விதி 29-இன் பிரிவு C, திருத்தத்திற்கு முன்பு கூறியது.

மத்திய குடிமைப் பணிகள் ஓய்வூதிய விதிகள் 2021-இன் விதி 37, ஒரு அரசுத் துறை பொதுத்துறை நிறுவனமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு, ஊழியர்கள் உள்வாங்கப்படும்போது ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான நிபந்தனைகளை விளக்குகிறது.

அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய விதிகள்

- ஒரு அரசுத் துறை பொதுத்துறை நிறுவனமாக மாறும்போது, ​​உள்வாங்கப்பட்ட தேதியில் ஊழியர்களின் கணக்கில் உள்ள அனைத்து ஈட்டிய விடுப்பு (Earned Leave) மற்றும் அரைச் சம்பள விடுப்புகளும் (Half-Pay Leave) பொதுத்துறை நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றன. 

- மேலும், பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட தேதியில் உள்வாங்கப்பட்ட ஊழியர்களின் கணக்கில் உள்ள வருங்கால வைப்பு நிதியின் இருப்பு, அந்த நிறுவனத்தில் உள்ள ஊழியர்களின் புதிய வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது.

