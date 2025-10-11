English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளி பரிசாக பிஎம் கிசான் 21வது தவணை: ஆனால், இவர்களுக்கு கிடைக்காது... காரணம் என்ன?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? தீபாவளி பரிசாக இது வெளியிடப்படுமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:20 PM IST
  • தீபாவளிக்கு முன் நல்ல செய்தி கிடைக்குமா?
  • இந்த விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை கிடைக்காது.
  • பட்டியலில் உங்கள் பெயர் விலக்கப்பட்டுள்ளதா? எப்படி பார்ப்பது?

தீபாவளி பரிசாக பிஎம் கிசான் 21வது தவணை: ஆனால், இவர்களுக்கு கிடைக்காது... காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளை ஆதரிப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளாக ரூ.6,000 -ஐ விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) மூலம் மாற்றுகிறது. பொதுவாக, இந்தத் தவணைகள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகின்றன. 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிம் எம் கிசான் திட்டத்தின் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2025 இல் வழங்கப்பட்டது. நான்கு மாத சுழற்சி முடிந்த நிலையில், இந்த முறை 21வது தவணையை அரசாங்கம் தாமதப்படுத்தாது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இருப்பினும், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் மூன்று மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு, இந்தக் காத்திருப்பு முடிந்துவிட்டது. அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி, 21வது தவணை அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டது. கனமழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் விவசாயிகளுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தியதால், இந்தத் தவணை அவர்களுக்கு ஆதரவாக முன்கூட்டியே அனுப்பப்பட்டது. இயற்கை பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட 8.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக ரூ.170 கோடிக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

2023 ஆம் ஆண்டில், இந்தத் தவணை நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது, 2024 ஆம் ஆண்டில், 18வது தவணை அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு அட்டவணையின்படி, 21வது தவணை இப்போது வெளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இருப்பினும், இதுவரை, பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட் மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மட்டும் இந்த நிதி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகள் இன்னும் காத்திருக்கிறார்கள்.

பிஎம் கிசான்: தீபாவளிக்கு முன் நல்ல செய்தி கிடைக்குமா?

அரசாங்கத்தால் அதிகாரப்பூர்வ தேதி எதுவும் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், தீபாவளிக்கு முன் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் ரூ.2,000 வரவு வைக்கப்படலாம் என்று பல ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் பொருள், பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை அக்டோபர் 2025 இல் விவசாயிகளின் கணக்கில் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது.

இந்த விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை கிடைக்காது

e-KYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகள், ஆதார் தங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படாதவர்கள், IFSC குறியீடு தவறாக உள்ளவர்கள், வங்கிக் கணக்கு மூடப்பட்டவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட விவரங்கள் பொருந்தாத விவசாயிகள், இந்தத் தவணையிலிருந்து விலக்கப்படலாம். இந்தச் சிக்கல்கள் காரணமாக, பணப் பரிமாற்றம் நிறுத்தப்படலாம்.

ஒட்டுமொத்தமாக, e-KYC ஐ முடித்து, சரியான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, தங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைத்த விவசாயிகள் தீபாவளிப் பரிசாக பிஎம் கிசான் தொகையை பெறலாம். இருப்பினும், தங்கள் விவரங்களில் பிழைகள் அல்லது விடுபட்ட தகவல்கள் உள்ள விவசாயிகள் தவணையைப் பெறாமல் போகலாம்.

பட்டியலில் உங்கள் பெயர் விலக்கப்பட்டுள்ளதா? எப்படி பார்ப்பது?

PM-Kisan பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை அறிவது மிக எளிது:

- pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.

- 'Farmer Corner' பகுதிக்குச் சென்று 'Beneficiary List' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- 'Get Report' என்பதைக் கிளிக் செய்து பட்டியலைச் சரிபார்க்கவும்.

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக........

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு 3 தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவியை அளிக்கிறது.

- பிஎம் கிசான் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.

- 21வது தவணை தீபாவளிக்கு முன் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

- e-KYC, நில சரிபார்ப்பு, ஆதார் இணைப்பு ஆகியவற்றை செய்து முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 21வது தவணை கிடைக்காது.

மேலும் படிக்க | PM கிசான் 21வது தவணை தொகை : தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியமான செய்தி! இ-நாம் வெப்சைட்டில் அசத்தல் அப்டேட்

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

