PM Kisan 21வது தவணை யாருக்கு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது? முக்கிய தகவல்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணைக்கான காத்திருப்பு விரைவில் முடிவடையக்கூடும். நவம்பர் முதல் வாரத்தில் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ.2,000 மாற்றப்படலாம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. பண்டிகை காலத்திற்குப் பிறகு விவசாயிகளுக்கு இந்த செய்தி குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை இன்னும் எதுவும் வரவில்லை. எனினும், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னர் தவணைத் தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
இன்னும் தங்கள் பதிவு அல்லது eKYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகள் இந்த தேதியை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த பணிகளை விரைவில் செய்து முடிப்பது நல்லது. அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. அனைத்து அளவுகோல்களையும் பூர்த்தி செய்பவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என அரசாங்கம் தெளிவாக கூறியுள்ளது. ஆகையால், அடுத்த தவணை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் கிடைக்க வேண்டும் என விரும்பும் விவசாயிகள், தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளையும் சரியான நேரத்தில் முடிப்பது நல்லது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இதனால், விவசாயிகள் ஆண்டு முழுவதும் மூன்று தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.6,000 பெறுகிறார்கள்.
e KYC மற்றும் பதிவு கட்டாயமாகும்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பலன்கள் தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு விவசாயியையும் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் தெளிவான நோக்கமாகும். ஆனால் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இது நடக்க வேண்டும் என அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. இதன் காரணமாகத்தான் e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்முறை நிதி சரியான பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுவதையும், எந்த முறைகேடுகளும் நடக்காமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்கிறது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா இப்போது முற்றிலும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலானதாக மேம்பட்டு விட்டது.
பிஎம் கிசான் திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய நேரடி நன்மை பரிமாற்ற (DBT) திட்டங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அதாவது, இடைத்தரகர்கள் அல்லது அலுவலக வருகைகள் இல்லாமல், மத்திய அரசிடமிருந்து பணம் நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு வருகிறது. இருப்பினும், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு, ஆதார் அட்டை மற்றும் PM கிசான் போர்ட்டலில் உள்ளிடப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமாகவும், ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டதாகவும் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
ஒரு பயனாளி விவசாயி eKYC ஐ முடிக்கவில்லை என்றால், அமைப்பால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அவரது கணக்கிற்கு நிதியை மாற்ற முடியாது. இதேபோல், இந்தத் திட்டத்தில் சேர விரும்பும் புதிய விவசாயிகளும் உடனடியாக பதிவு செய்ய வேண்டும். அல்லது அவர்கள் 21வது தவணையை தவறவிடக்கூடும்.
நீங்கள் இந்த தவணையை பெறத் தகுதியுடையவரா?
இந்தத் திட்டத்திற்கான சில தெளிவான தகுதி அளவுகோல்களை அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. எந்த விவசாயிகள் இதன் மூலம் பயனடையலாம், யார் பயனடைய முடியாது என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள்?
- திட்டத்தின் முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால், பயனாளி ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
- இரண்டாவது மற்றும் மிக முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், விவசாயிக்கு சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலம் இருக்க வேண்டும்.
- இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக நாட்டின் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஆதரவை வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது.
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு யாருக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை?
- அரசியலமைப்பு பதவிகளை வகிக்கும் அல்லது வகித்த விவசாயிகள் இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள்.
- வருமான வரி செலுத்தும் விவசாயிகளும் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள்.
- இதேபோல், ₹10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களும் (அவர்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட) தகுதியற்றவர்கள்.
- மேலும், அறக்கட்டளைகள், கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் போன்ற நிறுவன நில உரிமையாளர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
புதிய விவசாயிகள் எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
நீங்கள் ஒரு புதிய விவசாயியாக இருந்து அனைத்து தகுதி அளவுகோல்களையும் பூர்த்தி செய்தால், இந்தத் திட்டத்திற்கு எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம். இதற்காக அரசாங்கம் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வசதிகளை வழங்கியுள்ளது. ஆன்லைன் செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது மற்றும் விரைவானது.
PM Kisan: ஆன்லைன் பதிவு செயல்முறை
- முதலில், பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.
- வலைத்தளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில், ‘Farmer Corner’ பிரிவின் கீழ், ‘New Farmer Registration’ விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண், மாநிலப் பெயர் மற்றும் திரையில் காட்டப்படும் கேப்ட்சா குறியீட்டை நிரப்பவும்.
- இதன் பிறகு, உங்கள் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) அனுப்பப்படும். சரிபார்ப்பை முடிக்க இந்த OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- சரிபார்க்கப்பட்டதும், ஒரு பதிவு படிவம் திறக்கும். பெயர், முகவரி, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (கணக்கு எண், IFSC குறியீடு), மொபைல் எண் மற்றும் நிலப் பதிவுகள் போன்ற உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை சரியாக நிரப்ப வேண்டும்.
- தேவைப்பட்டால், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நில ஆவணங்களை பதிவேற்றி படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- உங்கள் விண்ணப்பம் சரிபார்ப்புக்காக மாநில நோடல் அதிகாரிக்கு (SNO) அனுப்பப்படும். சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், உங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும்.
