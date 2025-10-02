English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Kisan 21வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: காரணம் என்ன? சரிசெய்வது எப்படி?

PM Kisan Latest News: எந்த விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 21வது தவணை கிடைக்காது? இதற்கான காரணம் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 2, 2025, 12:37 PM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு 3 தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது.
  • பிஎம் கிசான் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டது.
  • 21வது தவணை நவம்பர் மாதத்தில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு நாட்டு மக்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ள மக்கள் மீது அரசு சிறப்பு கவனம் எடுத்து வருகிறது. மேலும் அரசாங்கம் அவர்களுக்காக பல்வேறு நன்மை பயக்கும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. பயிர்களை வளர்ப்பதில் பல நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் நமது விவசாய சகோதரர்களும் இதில் அடங்குவர். அத்தகைய விவசாயிகளுக்கு, இந்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவை நடத்துகிறது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் வருடத்திற்கு மூன்று முறை தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக 2,000 ரூபாயைப் பெறுகிறார்கள். இந்த வகையில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஆண்டில் ரூ.6,000 கிடைக்கிறது. இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு 20 தவணைகளுக்கான தொகை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது 21வது தவணைக்கான முறை நெருங்கிவிட்டது.

எனினும், சில விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை கிடைக்காமல் போகலாம், அல்லது, தாமதமாக கிடைக்கலாம். யார் இந்த விவசாயிகள்? தவணைத் தொகை கிடைக்காமல் போக அல்லது தாமதமாக காரணம் என்ன? அதைப் பற்றி இங்கே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் மொத்தம் 20 தவணைகள் இதுவரை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இது 9 கோடிக்கும் மேற்பட்ட தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு பயனளித்ததுது. அதைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி, பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் வெள்ளம், நிலச்சரிவு மற்றும் மழையால் ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகள் காரணமாக, சுமார் 2.7 மில்லியன் விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டது.

இதற்கிடையில், பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளும் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். விதிகளின்படி, திட்டத்தின் ஒவ்வொரு தவணையும் தோராயமாக நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும், மேலும் 21வது தவணைக்கான நான்கு மாத கால அவகாசம் நவம்பரில் வருகிறது. எனவே, 21வது தவணை நவம்பரில் வெளியிடப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.

PM Kisan: 21வது தவணையை யார் பெற முடியாது?

- பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ளவர்கள் மட்டுமே தவணை சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். 

- ஒரு விவசாயி தகுதியற்றவராக இருந்து, இன்னும் திட்டத்தில் தவறாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர் அடையாளம் காணப்பட்டு அவரது விண்ணப்பம் ரத்து செய்யப்படும்.

- மேலும் அவருக்கு எதிர்கால தவணைகள் மறுக்கப்படும். 

- e-KYC செய்து முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகளும் சிக்கிக்கொள்ளலாம்.

- திட்டத்தின் கீழ் நில சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடிக்கத் தவறும் விவசாயிகள் தங்கள் தவணைகளைப் பெறுவதில் தாமதத்தை சந்திக்க நேரிடும். ஆகையால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் இதை செய்து முடிக்கவும், இல்லையெனில் அவர்களுக்கு தவணைகள் கிடைக்காது. 

- விவசாயிகளின் ஆதார் அட்டை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படாவிட்டால் அல்லது உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் DBT விருப்பம் இயக்கப்படாவிட்டால், தவணைப் பலன்களை இழக்க நேரிடும்.

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக........

- பிஎம் கிசான் திட்டம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு 3 தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது.

- பிஎம் கிசான் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டது.

- 21வது தவணை நவம்பர் மாதத்தில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

- e-KYC, நில சரிபார்ப்பு, ஆதார் இணைப்பு ஆகியவற்றை செய்து முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 21வது தபணை கிடைக்காது.

