PM Kisan 21வது தவணை: இந்த தேதிக்கு பிறகு சாகுபடி நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்காது

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள், அரசாங்கம் விரைவில் இந்த தவணையை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இல்லை என்றாலும், தீபாவளிக்கு முன் 21வது தவணை பணத்தை வழங்கி அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு பண்டிகைகால மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் இதுவரை இது பற்றி எந்த வித அறிவிப்பும் வராததால் இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவாகவே உள்ளன.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்: இந்த விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்காது
பிஎம் கிசான் பணத்தைப் பெறுவதற்கான முக்கிய தகுதி அளவுகோல்களில், பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு சாகுபடி நிலத்தை வாங்கிய விவசாயிகள் தகுதியற்றவர்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், அத்தகைய விவசாயிகள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே தகுதியற்றவர்கள்.
பிஎம் கிசான் திட்ட வழிகாட்டுதல்களில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள விலக்கு அளவுகோல்களின் கீழ் வரக்கூடிய சில சந்தேகத்திற்கிடமான வழக்குகளை துறை அடையாளம் கண்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாக, இவை எல்லாம் அதில் அடங்கும்:
(i) 01-02-2019 க்குப் பிறகு நில உரிமையைப் பெற்ற விவசாயிகள்,
(ii) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் சலுகைகளைப் பெறும் வழக்குகள் (எ.கா., கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும், வயது வந்த உறுப்பினர் மற்றும் மைனர், முதலியன).
அத்தகைய வழக்குகளுக்கான சலுகைகள் ஃபிசிக்கல் சரிபார்ப்பு முடியும் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா: முக்கிய அம்சங்கள்
பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, விவசாயிகள் இந்த 5 முக்கிய விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்
1. உங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கவும்
2. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு நிலையுடன் ஆதார் சீடிங்கை சரிபார்க்கவும்
3. உங்கள் ஆதார் சீடட் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் DBT விருப்பத்தை செயலில் வைத்திருங்கள்
4. உங்கள் e-KYC ஐ நிரப்பவும்
5. பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் 'Know Your Status' தொகுதியின் கீழ் உங்கள் ஆதார் சீடிங் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
பிஎம் கிசான்: பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை எவ்வாறு செக் செய்வது?
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://pmkisan.gov.in/ போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.
- Payment Success டேபின் கீழ் இந்தியாவின் வரைபடத்தைக் காண்பீர்கள்.
- வலது பக்கத்தில், "டாஷ்போர்டு" என்று அழைக்கப்படும் மஞ்சள் நிற டேப் இருக்கும்
- டாஷ்போர்டைக் கிளிக் செய்யவும்
- கிளிக் செய்த பிறகு, நீங்கள் ஒரு புதிய பக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்
- கிராம டாஷ்போர்டு டேபில், உங்கள் முழு விவரங்களையும் நிரப்ப வேண்டும்
- மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம் மற்றும் பஞ்சாயத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- பின்னர் ‘ஷோ’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
- இதற்குப் பிறகு நீங்கள் உங்கள் விவரங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்
-'Get Report' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
- இப்போது பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைக் காணலாம்
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வெளொயிடப்பட்டது. நவம்பர் மாதம் 21வது தவணை வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்கிடையில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய 4 மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகள் 21வது தவணைக்கான தலா ரூ.2,000 தொகையை, வழக்கமான நேரத்தை விட முன்னதாகவே பெற்றுள்ளனர். இந்த நிலையில், மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கும் விரைவில் அடுத்த தவணை கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இதற்கான அறிவிப்பு எதுவும் இன்னும் வெளிவரவில்ல.
PM Kisan: பிஎம் கிசான் திட்டம்
பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பிப்ரவரி 2019 இல் பிரதமரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மத்திய அரசுத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தொகை ரூ.2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில், நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) முறையில் விவசாயிகளின் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
