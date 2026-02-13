PM Kisan 22வது தவணை: விவசாயி ஐடி இல்லையென்றால் ரூ.2,000 கிடைக்காது!! முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளின் நலனுக்காக பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளில் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 அளிக்கப்படுகின்றது. விவசாயச் செலவுகளில் நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி தொகை தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை, பிரதம மந்திரி கிசானின் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இதன் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர்.
இருப்பினும், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவதை உறுதி செய்வதற்காக, பல விதிமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதலாவதாக, தேவையில் உள்ள விவசாயிகள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவதை உறுதி செய்வதற்காக e-KYC அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது, விவசாயிகள் விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. உரிமையுள்ள விவசாகள் அனைவரும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவதை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் விரிவான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை முடக்கப்படலாம்
- விவசாய பதிவு அடையாள அட்டைகளை அறிமுகப்படுத்துவது மோசடி பயனாளிகளைத் தடுக்கும் என்றும், நிதி உரிமையுள்ள விவசாயிகளைச் சென்றடைவதை இது உறுதி செய்யும் என்றும் அரசாங்கம் நம்புகிறது.
- ஒரு விவசாயிக்கு விவசாயி அடையாள அட்டை இல்லையென்றால், அவர்களின் அடுத்த தவணை கட்டணம் முடக்கப்படலாம்.
- அரசாங்கத்தின் புதிய AgriStack முயற்சியின் கீழ், ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஒரு தனித்துவமான டிஜிட்டல் அடையாளம் தேவைப்படும்.
- விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்க உதவ, நாடு முழுதும் பெரிய அளவிலான முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
விவசாயி ஐடி என்பது விவசாயிகளுக்கான டிஜிட்டல் அடையாளமாகும். ஒரு விவசாயிக்கு இது உருவாக்கப்பட்டவுடன், அவரது அனைத்து தகவல்களும் இதில் கிடைக்கும். இந்த ஐடி -யில் நில விவரங்கள், கால்நடை வளர்ப்பு பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் விவசாய வருமானம் ஆகியவை அடங்கும். தனித்துவமான விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது பல நிலைகளில் நன்மைகளை வழங்கும். இதன் மூலம் உரம் மற்றும் விதை மானியங்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். பயிர் காப்பீட்டுக்கு கோருவதும் எளிதாக இருக்கும். திட்டங்களுக்கான விண்ணப்ப செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்படும். திட்டங்களின் நன்மைகள் சரியான விவசாயிகளை நேரடியாகச் சென்றடையும் என்பதே இதன் மிகப்பெரிய நன்மையாகும்.
விவசாயி ஐடி உருவாக்க தேவையான ஆவணங்கள் எவை?
விவசாயி இதற்கு பதிவு செய்யும் போது பின்வரும் ஆவணங்களை வைத்திருப்பது நல்லது:
ஆதார் அட்டை
நில ஆவணங்கள்
வங்கி பாஸ்புக்
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 21 தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது பிப்ரவரி கடைசி வாரத்தில் அல்லது மார்ச் 2026 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - உடனே இதை செய்யவும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ