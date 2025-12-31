இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு தனியாக கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது: மத்திய அரசு முக்கிய செய்தி

Gratuity Rules for Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) இன் கீழ் பணிக்கொடை தொகைக்கான வரம்பு மற்றும் இராணுவ சேவைக்கான தனி பணிக்கொடை குறித்து ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
DoPPW குறிப்பாணை
இது தொடர்பாக ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) டிசம்பர் 26, 2025 தேதி ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த குறிப்பாணை, முந்தைய இராணுவ சேவைக்காக பெறப்பட்ட பணிக்கொடை, சிவில் சேவையில் மீண்டும் பணியமர்த்தப்படும்போது பணிக்கொடை தகுதியைப் பாதிக்கிறதா என்பது குறித்த குழப்பத்தைத் தீர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் தனி பணிக்கொடையைப் பெறமாட்டார்கள் என்பதைக் DoPPW குறிப்பிட்டுள்ளதாக எகனாமிக் டைம்ஸில் வந்த ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விளக்கம்
இது குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு உத்தரவில், அரசு ஊழியர்களுக்கு இரண்டாவது பணிக்கொடை வழங்கக்கூடிய மற்றும் வழங்க முடியாத சூழ்நிலைகளை அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவு இரு தரப்பு ஊழியர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது:
- ஓய்வு பெற்ற பிறகு மீண்டும் அரசுப் பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்கள்
- ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் இருந்து மத்திய அரசு பணிகளில் சேர்ந்த ஊழியர்கள்.
Gratuity: பணிக்கொடை குறித்த சமீபத்திய உத்தரவு என்ன?
- ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) அதன் அலுவலக குறிப்பாணையில், NPS இன் கீழ் உள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை "ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய முனையப் பலன் (One time terminal benefit)" என்று கருதப்படும் என்று கூறியுள்ளது.
- அதாவது, ஒரு ஊழியர் ஏற்கனவே ஒரு முறை, ஓய்வு பெற்ற பிறகு, கட்டாய ஓய்வு பெற்ற பிறகு அல்லது கருணை அடிப்படையில் பணிக்கொடை பெற்றிருந்தால், ஓய்வு பெற்ற பிறகு மீண்டும் பணியமர்த்தப்படும்போது அவர்களுக்கு மீண்டும் பணிக்கொடை கிடைக்காது.
- பணிக்கொடை என்பது ஒரு ஊழியரின் சேவை முடிந்த பிறகு பெறப்படும் இறுதிப் பலன் என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது.
- எனவே, ஒவ்வொரு சேவை காலத்திற்கும் தனித்தனி பணிக்கொடைகளை வழங்க முடியாது என்றும் அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஊழியர்களுக்கு இரண்டாவது முறையாக பணிக்கொடை கிடைக்கும்
- ஒரு ஊழியர் முன்பு ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்திலோ அல்லது தன்னாட்சி அமைப்பிலோ பணிபுரிந்து, பணிக்கொடை பெற்ற பிறகு, தேவையான ஒப்புதல்களுடன் மத்திய அரசுப் பணியில் சேர்ந்தால், அவர்கள் தங்கள் அரசுப் பணிக்கு தனி பணிக்கொடையைப் பெறலாம்.
மறுநியமனம் செய்யப்பட்ட ஒரு அரசு ஊழியர், தனது முந்தைய பணிக்காகப் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பெற்றிருந்தால், அவருக்கு இரண்டாவது பணிக்கொடைக்கு உரிமை கிடைக்காது என சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
- சூப்பரானுவேஷன் பணிக்கொடை
- ஓய்வு பெறும் பணிக்கொடை
- கட்டாய ஓய்வுப் பணிக்கொடை
- பணிநீக்கம் அல்லது பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் கருணைப் பணிக்கொடை
இந்த சந்தர்ப்பங்களில், முந்தைய பணிக்கொடையே இறுதியானதாகக் கருதப்படும். மேலும் அடுத்த அரசுப் பணிக்காகப் புதிய பணிக்கொடை எதுவும் அனுமதிக்கப்படாது.
- இருப்பினும், இது ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது.
- மொத்த பணிக்கொடைத் தொகை அவர்கள் முழு நேரமும் மத்திய அரசில் பணியாற்றியதைப் போன்ற அளவில் இருக்கும்.
Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணிக்கொடை எவ்வாறு வழங்கப்படுகின்றது?
NPS இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடையுடன் முந்தைய அரசுப் பணி எவ்வாறு சேர்க்கப்படும் என்பதையும் DoPPW தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் முன்பு ஒரு மாநில அரசு பணியில் பணிபுரிந்து அந்த சேவைக்கான பணிக்கொடையைப் பெற்று, பின்னர் மத்திய அரசில் சேர்ந்து தனித்தனி பணிக்கொடையைப் பெற விரும்பினால், அவர்கள் இரு பதவிகளிலிருந்தும் பணிக்கொடையைப் பெறலாம், ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் இருக்கும்.
