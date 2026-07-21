/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: இந்த தேதியில் ரிடயர் ஆனால் அதிக ஓய்வூதியம், வந்தாச்சு உத்தரவு

Railway Pensioners Notional Increment: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வு பெற்ற அல்லது விரைவில் ஓய்வு பெறவுள்ள இந்திய ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஜூன் 30 அன்று ஓய்வு பெறும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு 'நோஷனல் இன்கிரிமென்ட்' (ஓய்வு பெறும் நாளில் வழங்கப்படும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு) பலனை வழங்க ரயில்வே வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்தும், இந்தச் சலுகையை நீங்கள் எவ்வாறு பெறலாம் என்பது குறித்தும் இந்த பதிவில் எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஊழியர்களுக்கான வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி அமலுக்கு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முந்தைய நடைமுறையின்படி, ஜூன் 30 அன்று தங்கள் பணியை முடித்து ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள், அடுத்த நாளான ஜூலை 1-ஆம் தேதி பணியில் இருப்பதில்லை.
இந்த செயல்முறை காரணத்தால், முழு ஆண்டு முழுவதும் பணியாற்றிய போதிலும், ஜூலை 1-ஆம் தேதி கிடைக்க வேண்டிய ஊதிய உயர்வு பலன் அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது. இதனால் மாத ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை (gratuity) மற்றும் பிற ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் ஆகியவற்றில் ஊழியர்களுக்கு நேரடி நிதி இழப்பு ஏற்பட்டது.
ஊழியர்களின் இந்தக் குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியது. நீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் (DoPT) வழிகாட்டுதல்களைத் தொடர்ந்து, ஜூன் 30 அன்று ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் ஜூலை 1-ஆம் தேதி வழங்கப்படும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுக்குத் தகுதியானவர்கள் என்று ரயில்வே இப்போது அங்கீகரித்துள்ளது,
இதன் மூலம் ரயில்வே ஊழியர்கள் தங்கள் பணிக்கான முழுப் பலன்களையும் பெறுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இதில் எந்தவிதமான மெத்தனப்போக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த உத்தரவு முக்கியமாகப் பின்வரும் அம்சங்களை வலியுறுத்துகிறது:
|அம்சம்
|விவரம்
|பட்டியலை வெளியிடுதல்
|அனைத்து மண்டல ரயில்வே பிரிவுகளும் தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களின் பட்டியலைத் தயாரித்து தங்கள் இணையதளங்களில் வெளியிட வேண்டும்.
|புதிய PPO வெளியீடு
|அதிகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்கு ஏதுவாக, ஓய்வூதியதாரர்களின் 'ஓய்வூதிய வழங்கல் ஆணை' (PPO) புதுப்பிக்கப்படும்.
|வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாகச் செலுத்துதல்
|ஊதிய உயர்வு மற்றும் நிலுவைத் தொகைகளுக்கான பணம் கட்டம் கட்டமாக நேரடியாக வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்படும்.
|நீதிமன்ற அலைச்சலிலிருந்து நிவாரணம்
|வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் நீதிமன்றங்கள் அல்லது அலுவலகங்களுக்குத் திரும்பத் திரும்பச் செல்ல வேண்டிய சிரமத்தைத் தவிர்ப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும்.
குறிப்பிட்ட சில வழக்குகள் தொடர்பாக DoPT-இடம் விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 20, 2026 தேதியிட்ட ரயில்வே வாரியத்தின் உத்தரவின்படி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் நேரடியாக உள்ளடக்கப்படாத சில குறிப்பிட்ட சூழல்கள் மற்றும் நிலைகள் குறித்து சில மண்டல ரயில்வே நிர்வாகங்கள் விளக்கம் கோரியிருந்தன.
இத்தகைய சிக்கலான வழக்குகள் தற்போது DoPT (பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை), செலவினத் துறை, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoP&PW) மற்றும் சட்ட விவகாரங்கள் துறை ஆகியவற்றின் பரிசீலனையில் உள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இத்துறைகளிடமிருந்து இறுதி விளக்கங்கள் பெறப்பட்டவுடன், இந்த குறிப்பிட்ட வழக்குகள் மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இதற்கிடையில், எவ்விதச் சிக்கலுமற்ற மற்றும் தெளிவான வழக்குகளுக்கான திருத்தப் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, அவற்றை உடனடியாக நிறைவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ரயில்வே வாரியத்தின் இந்த முடிவு, இத்துறையில் தங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் மரியாதையின் அடையாளமாக அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 'நோஷனல் ஊதிய உயர்வைப்' பெறுவது ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், நிர்வாக அமைப்பின் மீதான அவர்களின் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.