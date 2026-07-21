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ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: இந்த தேதியில் ரிடயர் ஆனால் அதிக ஓய்வூதியம், வந்தாச்சு உத்தரவு

Railway Pensioners Notional Increment: ஜூன் 30 அன்று ஓய்வு பெறும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு 'நோஷனல் இன்கிரிமென்ட்' (ஓய்வு பெறும் நாளில் வழங்கப்படும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு) பலனை வழங்க ரயில்வே வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:43 PM IST
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: இந்த தேதியில் ரிடயர் ஆனால் அதிக ஓய்வூதியம், வந்தாச்சு உத்தரவு
Image Credit: Notional Increment for Railway Employees (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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