நவம்பர் 30, நெருங்கும் காலக்கெடு: ஓய்வூதியம் முதல் KYC வரை... இவற்றை செய்யாவிட்டால் சிக்கல்

November 30 Deadline Alert: நவம்பர் மாதம் நிறைவடையவுள்ளது. நவம்பர் 30 ஆம் தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில், வங்கி வாடிக்கையாளர்கள், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், வரி செலுத்துவோர் ஆகியோர் நான்கு முக்கியமான நிதி காலக்கெடுவை எதிர்கொள்கின்றனர். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தவறவிட்டாலும், சேவை இடையூறுகள், தாமதமான சலுகைகள் அல்லது இணக்க சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும். நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டிய இந்த முக்கிய பணிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
Life Certificate Submission for Pensioners
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு
ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் 30 க்குள் தங்கள் வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதை உறுதி செய்யவும், ஓய்வூதியத்தை தொடர்ந்து பெறவும் இதை சமர்ப்பிப்பது மிக அவசியமாகும்.
செயல்முறையை எளிதாக்க, அரசாங்கமும் பல்வேறு வங்கிகளும் பல சமர்ப்பிப்பு முறைகளை வழங்குகின்றன:
- Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம்)
= Bank Submission: வங்கி கிளை சமர்ப்பிப்பு
- Doorstep Banking: மூத்த குடிமக்களுக்கான வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவை
- UMANG: ஆன்லைன் போர்டல்கள் மற்றும் மொபைல் செயலிகள்
ஓய்வூதியதாரர் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்களின் ஓய்வூதியம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். இருப்பினும், சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், ஓய்வூதிய வழங்கல் மீண்டும் தொடங்கும், நிலுவையில் உள்ள தொகைகளும் வெளியிடப்படுகின்றன.
Mandatory KYC Update for PNB Customers
PNB வாடிக்கையாளர்களுக்கான கட்டாய KYC புதுப்பிப்பு
செப்டம்பர் 30, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் KYC புதுப்பிப்பு காலக்கெடுவை அடைந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB) இறுதி நினைவூட்டலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நபர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்க்க நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும்.
பல வசதியான வழிகளில் KYC விவரங்களைப் புதுப்பிக்க PNB வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்கிறது:
PNB ONE மொபைல் செயலி
இணைய வங்கிச் சேவை
மின்னஞ்சல் அல்லது SMS
WhatsApp வங்கிச் சேவை
அருகிலுள்ள கிளைக்கு நேரடி வருகை
KYC இணக்கம் என்பது ஒரு ஒழுங்குமுறைத் தேவை மட்டுமல்ல, அடையாளத்தைச் சரிபார்ப்பதற்கும், மோசடியைத் தடுப்பதற்கும், அனைத்து வங்கிச் சேவைகளுக்கும் தொடர்ந்து அணுகலை உறுதி செய்வதற்கும் இது அவசியம். KYC விவரங்களைப் புதுப்பிக்கத் தவறும் வாடிக்கையாளர்கள், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தங்கள் கணக்குகள் முடக்கப்படும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். இது பணம் எடுப்பது, ஆன்லைன் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பிற சேவைகளைப் பாதிக்கலாம்.
வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது மிக முக்கியமான வருடாந்திர இணக்கப் பணிகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், கடைசி நிமிட அவசரத்தைத் தவிர்க்க, தகுதியுள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் தங்கள் புதுப்பிப்புகளை காலக்கெடுவிற்கு முன்பே முடிக்குமாறு PNB வலியுறுத்துகிறது.
NPS to UPS Switch for Central Government Employees
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு NPS இலிருந்து UPS க்கு மாறுவதற்கான காலக்கெடு
தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மாறுவதற்குத் தகுதியுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் காலக்கெடு நெருங்குகிறது. நிதி அமைச்சகம் இந்த காலக்கெடுவை பலமுறை நீட்டித்துள்ளது - முதலில் ஜூன் 30, பின் செப்டம்பர் 30, இப்போது இறுதியாக நவம்பர் 30, 2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நீட்டிப்பு கடைசியானதாக இருக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இந்த மாற்றம் முற்றிலும் தன்னார்வ அடிப்படையிலானது. எனினும், இந்த முடிவு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கணிசமாக பாதிக்கலாம். பல ஊழியர்கள் அதன் வரையறுக்கப்பட்ட-பயன் அமைப்பு மற்றும் பணி ஒய்வுக்குப் பிந்தைய நிலையான வருமானத்தின் வாக்குறுதி காரணமாக UPS ஐ ஆராய்ந்து வருகின்றனர். UPS மாற வேண்டுமா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய, தகுதி, வரி தாக்கங்கள், நீண்ட கால வருமானம் மற்றும் தனிப்பட்ட நிதி இலக்குகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
UPS -க்கு மாற விரும்பும் ஊழியர்கள் அந்தந்த நிர்வாகத் துறைகள் அல்லது பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் ஆன்லைன் சேனல்கள் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நவம்பர் 30 க்கு முன் தேர்வு செய்யத் தவறினால், அவர்கள் ஏற்கனவே உள்ள NPS கட்டமைப்பின் கீழ் தொடருவார்கள்.
Tax Filing
வரி தாக்கல்
வரி செலுத்துவோர், அக்டோபர் 2025 இல் மூலத்தில் கழிக்கப்பட்ட வரி (TDS)க்கான சலான்-கம்-ஸ்டேட்மென்ட்டை நவம்பர் 30, 2025 க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதில் பிரிவுகள் 194-IA, 194IB, 194M மற்றும் 194S இன் கீழ் சொத்து, வாடகை போன்றவற்றின் மீதான TDS விலக்கும் அடங்கும். மேலும், 2024-25 நிதியாண்டில் சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட உள்நாட்டு பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ள வரி செலுத்துவோர் பிரிவு 92E இன் கீழ் அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து இந்த மாத இறுதிக்குள் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
நவம்பர் 30 ஆம் தேதியை காலக்கெடுவாகக் கொண்டுள்ள இந்த பணிகளை விரைவாக முடிப்பது, இணக்க சிக்கல்களை தவிர்த்து எந்தவித செயல்முறையும் தடையில்லாமல் தொடர்வதை உறுதி செய்யும்.
