  • Bank Holidays: பேங்க் போறீங்களா? நவம்பரில் இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.. நோட் பண்ணுங்க

November Bank Holidays 2025: வரும் நவம்பர் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் எத்னை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுற என்பது  குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். இதன் மூலம் உங்களது வங்கி வேலைகளை நீங்கள் திட்டமிட்டு கொள்ள முடியும். 

November Bank Holidays List: டிஜிட்டல் முறையில் பணப் பரிவர்த்தனை செய்வது அதிகரித்து வந்தாலும், வங்கிகளிலும் சில தவிர்க்க முடியாத பணிகள் காரணமாக அன்றாடம் செயல்படுகிறது. கடன்கள் பெறுதல், அதிகளவு பணத்தை எடுத்துதல் போன்ற சேவைகளுக்காக வங்கிகள் தினந்தோறும் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால், வார இறுதி நாட்கள் மன்றும் பண்டிகை காலங்களில் வங்கிகள் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. சில விடுமுறை நாடு முழுவதும் அனைத்து வங்கிகளுக்கு பொதுவாக வழங்கப்பட்டாலும், சில பகுதிகளில் சில நாட்கள் உள்ளூர் விடுமுறையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அதே நேரத்தில் ஆன்லைன் சேவைகள் எப்போது வழக்கம்போல் செயல்படும். இந்த நிலையில், வரும் 2025 நவம்பர் மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

நவம்பர் மாதம் வங்கிகள் விடுமுறை லிஸ்ட்

நவம்பர் மாதத்தில் வங்கிகள் சுமார் 9 முதல் 10 நாட்கள் மூடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அக்டோபர் மாதத்தை காட்டிலும், நவம்பர் மாதத்தில் பெரிய அளவில் பண்டிகை நாட்கள் இல்லையென்றாலும், நவம்பர் மாதத்தில் 9 முதல் 10 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை  அளிக்கப்பட்டுள்து.  இதைத் தவிர, சில மாநிலங்களில் உள்ளூர் பண்டிகைகள் காரணமாக வங்கிகள் மூடப்படும். 

2025 நவம்பர் 1ஆம் தேதி  பெங்களூரு கன்னட மாநில தினம், தெஹ்ராடூனில் Igas Baghwal கொண்டாட்டம் காரணமாக,  வங்கிகள் அன்றைய தினம் மூடப்பட்டிருக்கும். நவம்பர் 2ம்  தேதி ஞாயிற்று கிழமை என்பதால் அன்றைய நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.  நவம்பர் 5ஆம் தேதி  புதன்கிழமை நாடு முழுவதும் குருநானக் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் அன்றைய தினமும் வங்கிகள் செயல்படாது. நவம்பர் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை  ஷில்லாங பகுதிகளில் வாங்கலா திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், அன்றைய தினம் ஷில்லாங் பகுதியில் உள்ள வங்கிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.  மேலும், நவம்பர் 7ஆம் தேதி சத் பூஜை கொண்டாடப்படுவதால் அசாம், மேற்கு வங்கம் மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.  

தொடர்ந்து, நவம்பர் 8ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை என்பதால், நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்படுகிறது. நவம்பர் 9,16,23ஆம் தேதிகளில் ஞாயிற்று கிழமை என்பதால் வங்கிகள் நாடு முழுவதும் மூடப்பட்டிருக்கும். அதே நேரத்தில், நவம்பர் 22ஆம் தேதி நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருககும். 

தமிழ்நாடு விடுமுறை பட்டியல்

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை,  நவம்பர் மாதத்தில் பெரிய அளவில் எந்த பண்டிகைகளும் இல்லை. இதனால், சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில் வழக்கம் போல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,  7 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.  நவம்பர் 2,8,9,16,22,23,30ஆம் தேதிகளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை வருகிறது.  அக்டோபர் மாதத்தில்  சனி, ஞாயிறு விடுமுறைகளை தாண்டி, ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை போன்ற பண்டிகை நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருந்தது.   எனவே, வங்கி விடுமுறைகளை மனதில் கொண்டு, அதற்கு ஏற்றாவறு தங்களுக்கான பணிகளை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.
 

