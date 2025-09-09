தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய சரியான நேரம்! காகித தங்கத்தையும் வாங்க அதிகரிக்கும் ஆர்வம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold : தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய சரியான நேரம் என முதலீட்டாளர்கள் கூறுவதால், காகித தங்கமான கோல்டு ஈடிஎப்களையும் மக்கள் அதிகமாக வாங்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:06 PM IST
  • தங்கம் விலை இன்னும் அதிகரிக்கும்
  • தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய சரியான நேரம்
  • கோல்டு ஈடிஎப்களை அதிகளவு வாங்கும் மக்கள்

Gold : தங்கம் யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? தங்கத்தின் விலை அதிகரித்ததால் மக்கள் நேரடித் தங்கம் வாங்குவதைக் குறைத்தாலும், 'காகிதத் தங்கத்திற்கான' தேவை குறையவில்லை. 2025 ஆம் ஆண்டில் தங்கத்தின் விலை பெருமளவு உயர்ந்ததால், நகைக் கடைகளில் வாடிக்கையாளர்களின் வருகை குறைந்துள்ளது. மக்கள் தங்கத்தை நேரடியாக வாங்குவதை குறைத்தாலும், கோல்ட் ஈடிஎஃப் (Gold ETF)-ல் முதலீடு செய்வது பெருமளவு அதிகரித்துள்ளது.

கோல்ட் ஈடிஎஃப்-களுக்கு பெரும் தேவை

வேர்ல்ட் கோல்ட் கவுன்சில் (World Gold Council) வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்தியாவின் கோல்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ் (ETF) ஆகஸ்ட் 2025-ல் 23.3 கோடி டாலர் நிகர முதலீட்டைப் பெற்றது. இது ஜூலையில் பதிவான 13.9 கோடி டாலரை விட 67% அதிகமாகும். மார்ச் மற்றும் மே மாதங்களைத் தவிர, 2025 ஆம் ஆண்டின் ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடுகள் வந்துள்ளன. இந்தியா புல்லியன் அண்ட் ஜுவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் (IBJA) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, திங்களன்று இந்தியாவில் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 10,634 ரூபாய் ஆக இருந்தது. கோல்ட் ஈடிஎஃப்-களில் இதுவரை 1.23 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது, இது 2024 ஆம் ஆண்டு முழுவதுமான மொத்த முதலீடான 1.29 பில்லியன் டாலரை விட சற்று குறைவாகும். இந்தியாவில் கோல்ட் ஈடிஎஃப்-கள் 2023 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 31 கோடி டாலரை ஈர்த்துள்ளன, இது 2022-ஐ (3.3 கோடி டாலர்) விட அதிகம்.

தங்கமா அல்லது டாலரா? உலகப் பணக்காரர்கள் எதில் முதலீடு செய்கிறார்கள்?

இன்று, டாலரின் மதிப்பு குறைந்து வருகிறது, அதே சமயம் தங்கம் மீண்டும் "சொத்துகளின் அரசன்" (King of Assets) ஆக உயர்ந்து வருகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக, உலகெங்கிலும் உள்ள மத்திய வங்கிகளின் இருப்பில் அமெரிக்க கருவூலத்தை (US Treasury) தங்கம் விஞ்சியுள்ளது. உலகப் பொருளாதாரம் தற்போது பெரும் மாற்றங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. டாலரின் மதிப்பு மங்கிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், தங்கம் மீண்டும் "சொத்துகளின் அரசன்" ஆக உயர்ந்து வருகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக, தங்கம் அமெரிக்க கருவூலத்தை விஞ்சி, உலக மத்திய வங்கிகளின் இருப்பில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. 

இதனால், செல்வந்த முதலீட்டாளர்கள் முதல் சாமானிய மக்கள் வரை தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். சமீபத்திய தரவுகளின்படி, தங்கம் இப்போது உலகளாவிய அன்னியச் செலாவணி இருப்புக்களில் 20% பங்கைக் கொண்டுள்ளது, அதே சமயம் யூரோவின் பங்கு 16% ஆகக் குறைந்துள்ளது, மேலும் அமெரிக்க கருவூலத்தின் பங்கு தங்கத்தை விடக் குறைந்துவிட்டது. இந்த மாற்றம் 1996-க்குப் பிறகு முதல் முறையாக நிகழ்ந்துள்ளது. அமெரிக்க டாலர் இப்போதும் 46% பங்குடன் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், அதன் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் டாலரின் மதிப்பு 10% சரிந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலையில் வரலாறு காணாத உயர்வு

தங்கத்தின் பெரும் தேவை அதன் விலையை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளது. இந்த ஆண்டு தங்கத்தின் விலை 36% அதிகரித்து, ஒரு அவுன்ஸ் 3,592 டாலர், தோராயமாக 10 கிராம் 1,07,920 ரூபாய் என்ற ஆல்-டைம் ஹையை எட்டியுள்ளது. ஐசிஐசிஐ வங்கியின் கணிப்பின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 1,25,000 ரூபாயை எட்டலாம். கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் (Goldman Sachs) நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க கருவூலச் சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களில் 1% பேர் கூட தங்கத்தின் பக்கம் திரும்பினால், அதன் விலை ஒரு அவுன்ஸ் 5,000 டாலர் வரை உயரலாம்.

டாலர் மீதான நம்பிக்கை ஏன் குறைகிறது?

பொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வின் சுதந்திரம் குறித்த சந்தேகம், உலகளாவிய வர்த்தகப் போர், ரஷ்யா-உக்ரைன் பதற்றம் மற்றும் அமெரிக்காவின் அதிகரித்து வரும் கடன் ஆகியவை டாலரின் நம்பகத்தன்மையைக் குறைத்துள்ளன. இதன் காரணமாக, மத்திய வங்கிகள் தொடர்ந்து தங்கத்தை வாங்கி வருகின்றன. 2022 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1000 டன்களுக்கும் அதிகமான தங்கம் வாங்கப்படுகிறது, இது 2020 க்கு முன் இருந்ததை விட இருமடங்கு அதிகம்.

முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு செய்தி

ஆய்வாளர்கள், தங்கம் இப்போது பணவீக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு கருவி மட்டுமல்ல, முதலீட்டின் மையமாகவும் மாறி வருகிறது என்று கூறுகின்றனர். சாதாரண முதலீட்டாளர்களும் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் தங்கத்தைச் சேர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

