NPS Calculator: ரூ.1.5 கோடி கார்பஸுடன்... வாழ்நாள் முழுவதும் மாதம் ரூ.1,00,000 ஓய்வூதியம்

NPS: ஓய்வு பெறும்போது உங்களுக்கு ரூ.1.50 கோடி நிதி கிடைக்கும் என்றும், ஓய்வுக்குப் பிறகு வாழ் நாள் முழுவதும் மாதந்தோறும் ரூ.1 லட்சம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்றும் யாராவது உங்களிடம் சொன்னால், எப்படி இருக்கும். இது நடந்தால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்று பெரும்பாலான மக்கள் பதிலளிப்பார்கள். இது சாத்தியம் தான். இதற்கு முதலீட்டை முறையாக திட்டமிட வேண்டும். தனியார் துறையினருக்கான தன்னார்வ மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டுத் திட்டமான தேசிய ஓய்வூதிய முறை, இதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 70 ஆண்டுகள் வரை
NPS ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) மற்றும் மத்திய அரசின் கீழ் வருகிறது. இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் நீங்கள் 18 வயதில் ஒரு கணக்கைத் திறக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தில் இடைவிடாமல் தொடர் முதலீடு செய்வது ஓய்வு பெறும்போது உங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றும். இதில் முதலீடு செய்வதற்கான அதிகபட்ச வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள் ஆகும். எனவே, உங்கள் வேலையின் முதல் சில ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய முடியாவிட்டால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. 30 வயதில் கணக்குத் திறப்பவர்களுக்கும் முதலீட்டிற்கு நீண்ட காலம் கிடைக்கும்.
சிறிய தொகையில் பெரிய கார்பஸ் தரும் திட்டம்
நீங்கள் 30 வயதில் NPS திட்டத்தில் சேர்ந்து மாதந்தோறும் ரூ.5,000 முதலீடு செய்தால். நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10% டாப்-அப் செய்து கொண்டே இருந்தால், ஓய்வு காலத்தில் நீங்கள் பெறும் மொத்தத் தொகை ரூ.1.50 கோடியாக இருக்கலாம். இதனுடன், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1 லட்சம் ஓய்வூதியமும் கிடைக்கும்.
NPS கால்குலேட்டர்
NPS திட்டத்தில் சேர வயது: 30 ஆண்டுகள்
NPS திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் செய்யும் முதலீடு: ரூ. 5,000
வருமானம் அதிகரிக்கும் போது முதலீட்டையும் அதிகரிக்கும் அளவு: 10%
30 வருட காலத்திற்கு மொத்த முதலீடு: ரூ. 98,69,641
முதலீட்டில் மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்: ஆண்டுக்கு 10%
மொத்த மூலதனம்: ரூ. 3,01,03,410 (சுமார் ரூ. 3 கோடி)
மொத்த நன்மை: ரூ. 2,02,33,769 (சுமார் ரூ. 2 கோடி)
ஆண்டுத் திட்டத்தில் முதலீடு: 50%
மதிப்பிடப்பட்ட ஆண்டுத் தொகை: 8%
ஓய்வூதிய கார்பஸ்: ரூ. 1,50,51,705 (சுமார் ரூ. 1.50 கோடி)
மொத்தத் தொகை திரும்பப் பெறும் தொகை: ரூ. 1,50,51,705 (ரூ. 1.50 கோடி)
மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: ரூ. 1,00,345 (சுமார் ரூ. 1 லட்சம்)
NPS வரி விதிகள், வரி சலுகைகள் விபரம்
வருமான வரி சட்டத்தின் 80CCD (1) பிரிவின் கீழ், அடுக்கு I முதலீட்டிற்கான ரூ. 1.5 லட்சம் வரம்பு வரையிலான பங்களிப்பு 80C பிரிவின் கீழ் வரி விலக்குக்கு தகுதியுடையது.80CCD 1(B) பிரிவின் கீழ் விலக்குக்கு கூடுதலாக, சந்தாதாரர்கள் அடுக்கு I பங்களிப்புக்கு ரூ. 50,000 வரை விலக்கு பெற அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
வருமான வரி சட்டத்தின் 80CCD (2) பிரிவின் கீழ், அடுக்கு I முதலீட்டிற்கான முதலாளியின் பங்களிப்பு மத்திய அரசின் பங்களிப்புக்கு 14 சதவீதம் வரையிலும், மற்றவர்களுக்கு 10 சதவீதம் வரையிலும் விலக்கு பெற தகுதியுடையது. இந்த விலக்கு 80C பிரிவின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய விலக்கு வரம்பை விட அதிகமாகும்.
