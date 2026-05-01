  குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் அரசே அபராதமாக வட்டி செலுத்தும்

குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் அரசே அபராதமாக வட்டி செலுத்தும்

NPS News Rules: NPS என்பது சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் என்பதால், நிதியைச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் எந்தவொரு தாமதமும், ஊழியருக்குப் பங்குச் சந்தை மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயில் இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 1, 2026, 03:23 PM IST
Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் நீங்கள் ஒரு முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் ஓய்வூதிய நிதிகள் (NPS) சரியான நேரத்தில் உங்கள் கணக்கைச் சென்றடையாவிட்டால், நேரடி நிதி இழப்பைச் சந்திப்பவர் நீங்கள்தான் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இதுவரை, துறையின் மெத்தனப்போக்கினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஊழியர்களே சுமந்து வந்தனர். ஆனால், மத்திய அரசு இப்போது இந்த நிலையைத் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மத்திய அரசின் புதிய விதிகள்

ஏப்ரல் 22, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட புதிய 'ஓய்வூதிய விதிகள், 2026'-இன் கீழ், ஒரு துறை ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகளைச் செலுத்துவதில் சிறிய அளவில் தாமதம் செய்தாலும், அது 'கடும் அபராதம்' செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கும் என்று அரசாங்கம் தெளிவாக அறிவித்துள்ளது. இந்த அபராதம் சாதாரணமாகக் கருதக்கூடிய விஷயம் அல்ல. மாறாக, தற்போதைய PPF வட்டி விகிதத்திற்கு இணையான 7.1% வட்டித் தொகையை துறை ஊழியருக்கு வழங்கும்.

புதிய ஓய்வூதிய வழிகாட்டுதல்களின் 5 முக்கிய அம்சங்கள்

- உத்தரவாத வட்டி: NPS பங்களிப்புகளைச் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு இனி PPF (பொது வருங்கால வைப்பு நிதி) திட்டத்திற்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்களுக்கு இணையான வட்டித் தொகை வழங்கப்படும்.
- விதி 8: அரசிதழ் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த குறிப்பிட்ட விதியானது, 'தாமதத்திற்கான வட்டி' குறித்து ஒரு தனித்துவமான பிரிவை உள்ளடக்கியுள்ளது.
- நேரடிப் பொறுப்புடைமை: தாமதம் ஏற்படும் பட்சத்தில், அத்துறையில் இதற்குப் பொறுப்பான 'தவறிழைத்த அதிகாரி' அடையாளம் காணப்பட்டு அந்த வட்டித் தொகையானது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் தனிப்பட்ட நிதியிலிருந்தே நேரடியாக வசூலிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
- கட்டணம் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு: இனிமேல், ஒவ்வொரு மாதமும் 20-ஆம் தேதிக்குள் உரிய பில்களைச் சமர்ப்பிப்பதும், அதே மாதத்தின் 25-ஆம் தேதிக்குள் பரிவர்த்தனை அடையாள எண்ணை (Transaction ID) உருவாக்குவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்றால் யாருக்கெல்லாம் நன்மை?

இந்த விதியானது குறிப்பாக IAS, IPS மற்றும் IFS (AIS) அதிகாரிகளுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் அனைத்து மத்திய அரசுப் பணிகளுக்கும் (Central Services) இது ஒரு முன்னுதாரணமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

'அபராதங்கள்' அல்லது 'வட்டி' தொடர்பான இந்த விதி எதைக் குறிக்கிறது?

அரசிதழ் அறிவிப்பின் விதி 8(1)-இன் படி, ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்திலிருந்து ஓய்வூதிய நிதி பிடித்தம் செய்யப்பட்டும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் அது அவர்களின் NPS கணக்கில் (PRAN) செலுத்தப்படாமல் போனால், அந்த குறிப்பிட்ட 'தாமதக் காலத்திற்கு' வட்டி செலுத்த அரசாங்கம் கடமைப்பட்டுள்ளது. இந்த வட்டித் தொகையானது ஊழியரின் தனிப்பட்ட ஓய்வூதியக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.

எவ்வளவு வட்டி செலுத்தப்படும்?

பொது வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு (PPF) அரசாங்கம் அவ்வப்போது நிர்ணயிக்கும் வட்டி விகிதமே, இங்கும் பொருந்தும் என்று இந்த அறிக்கையில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படுள்ளது. தற்போது, ​​PPF திட்டத்திற்கு 7.1% வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது. ஆகையால் என்பிஎஸ் பங்களிப்பு செலுத்தப்படுவதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், இந்த குறிப்பிட்ட விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட கூடுதல் இழப்பீடு உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

அரசாங்கத் தரப்பில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டிற்கான இழப்பீடாக இந்த வட்டி செயல்படுகிறதா?

ஆம், NPS என்பது சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் என்பதால், நிதியைச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் எந்தவொரு தாமதமும், ஊழியருக்குப் பங்குச் சந்தை மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயில் இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இழப்பை ஈடுசெய்யும் வகையில், அரசாங்கம் PPF வட்டி விகிதம் எனும் பாதுகாப்பு அரணை வழங்கியுள்ளது. இந்த விதியில் ஒரு கடுமையான அம்சமும் உள்ளது. இந்தத் தாமதம் ஏதேனும் ஒரு 'நிர்வாகக் குறைபாட்டால்' (Administrative Lapse) ஏற்பட்டதா என்பதைத் துறைத் தலைவர் விசாரிக்க வேண்டும் என்று விதி 8(2)(b) வலியுறுத்துகிறது. ஒருவேளை குறிப்பிட்ட ஒரு அதிகாரியின் கவனக்குறைவாலேயே தாமதம் ஏற்பட்டது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், அந்தக் குறைபாட்டின் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட நிதி இழப்பு, தவறிழைத்த அந்த அதிகாரியிடமிருந்தே வசூலிக்கப்படும்.

ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகளுக்கான காலக்கெடு

ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகளைச் செலுத்துவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடு என்ன? இதற்கான விதி 6(8)-இன் படி,

- கணக்கு அதிகாரி ஒவ்வொரு மாதமும் 20-ஆம் தேதி அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ அதற்கான பில்லை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
-  விதி 6(10)(a)-இன் படி, 'பங்களிப்புச் சந்தா கோப்பு' மாதத்தின் 25-ஆம் தேதிக்குள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.
- அத்துடன் அதற்கான 'பரிவர்த்தனை அடையாள எண்ணும்' (Transaction ID) உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த கடுமையான நடவடிக்கைக்கு காரணம் என்ன?

அரசாங்கம் ஏன் இத்தகைய கடுமையான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது? அரசாங்கம் ஏன் தாமாகவே முன்வந்து, ஒரு 'தண்டனை'யின் சுமையை தன்மீதே சுமத்திக்கொள்கிறது? இதற்கான காரணம் 'டிஜிட்டல் வெளிப்படைத்தன்மை'யில் (Digital Transparency) அடங்கியுள்ளது. NPS (தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்) அறிமுகமான ஆரம்ப ஆண்டுகளில், ஊழியர்களின் நிதிகள் பெரும்பாலும் அரசாங்கத்தின் ஒரு பொதுவான 'நிதித் தொகுப்பில்' மாதக்கணக்கில் முடங்கிக்கிடப்பதும், அவை அந்தந்த ஊழியர்களின் PRAN கணக்குகளைச் சென்றடையாமல் போவதும் வழக்கமாக இருந்தது. இதன் விளைவாக, ஒரு ஊழியரின் ஓய்வுக்கால நிதித் தொகுப்பு பெரும்பாலும் போதுமானதாக இல்லாமல் போய்விடும் நிலை இருந்தது. தற்போது முழு அமைப்பும் இணையவழியில் (online) மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், ஊழியர்களின் 'பங்களிப்புகள்' பெறப்பட்ட அதே மாதத்திற்குள்ளேயே முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 7.1% வட்டி சார்ந்த நிதிப் பொறுப்பு ஏற்படும் என்ற சாத்தியக்கூறு, அரசுத் துறைகள் தங்கள் பணிகளை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றத் தூண்டும்.

இதனால் ஊழியர்கள் / ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன?

- நிதிப் பாதுகாப்பு
- சந்தை சார்ந்த நன்மை
- அமைப்புசார் மேம்பாடு
-  கணிசமான ஓய்வுக்கால நிதி

இந்த அறிக்கை வெறும் அரசு அதிகாரிகளின் நன்மைக்காக வெளியிடப்பட்டது மட்டுமல்ல; மாறாக, இந்தியாவின் ஓய்வூதியச் சீர்திருத்த வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகத் திகழ்கிறது. 'தாமதமாகச் செய்யப்படும் கொடுப்பனவுகளுக்கு வட்டி வழங்குதல்' என்ற கோட்பாட்டை, அரசாங்கம் முறையாகச் சட்டப்பூர்வ விதியாக (AIS விதிகள், 2026 வாயிலாக) அங்கீகரித்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். எதிர்காலத்தில், மற்ற மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு 'முன்மாதிரியாக' இந்த விதிமுறை அமையவிருக்கிறது.

NPS புதிய விதிகள் தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. இந்த விதி தற்போதுள்ள ஊழியர்களுக்கும் (2004-க்கு முன் பணியமர்த்தப்பட்டவர்கள்) பொருந்துமா?

இல்லை, இந்த விதி ஜனவரி 1, 2004 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்து, NPS-இல் அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

2. வட்டித் தொகையில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படுமா?

ஆம், விதி 8(2)(b)-இன்படி, நிர்வாகக் குறைபாடு ஏற்பட்டால், தவறு செய்த அதிகாரி மட்டுமே நிதி இழப்பிற்குப் பொறுப்பாவார் என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

3.  வட்டியைப் பெற நான் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா?

இல்லை, இது ஒரு தானியங்கி செயல்முறையாக இருக்க வேண்டும்.; இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் தனது அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்யலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

