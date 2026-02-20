NPS புதிய விதிகள்: SLW vs SUR-பணம் எடுக்கும் முறை, மாத ஓய்வூதியத்தில் யாருக்கு எது சிறந்தது?

NPS Retirement Withdrawal: NPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். ஒரு என்பிஎஸ் முதலீட்டாளர், பல ஆண்டுகளாக தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் (NPS) பங்களித்து கணிசமான தொகையை உருவாக்கியிருந்தால், ஓய்வுக்குப் பிறகு இந்தப் பணம் எவ்வாறு டெபாசிட் செய்யப்படும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
NPS New Rules: தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் புதிய விதிகள்
- 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய விதிகளின்படி, முதலீட்டாளரின் மொத்த நிதித்தொகை, அவர் ஒரே நேரத்தில் எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம் என்பதையும், அவர் எவ்வளவு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுவார் என்பதையும் தீர்மானிக்கும்.
- பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை மிகவும் நெகிழ்வானதாக மாற்ற, PFRDA SLW மற்றும் SUR போன்ற புதுமையான விருப்பங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
- அவை உங்கள் நிதி சுதந்திரத்திற்கு ஒரு புதிய திசையை வழங்குகின்றன.
தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் கீழ் என்பிஎஸ் முதலீட்டாளர்களின் வரி பொறுப்பு பற்றியும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நிதி மதிப்பு பணம் எடுக்கும் முறையை தீர்மானிக்கிறது
பணி ஓய்வின் போது உங்கள் NPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகை, நீங்கள் எவ்வளவு பணத்தை மொத்தத் தொகையாக எடுக்கலாம் என துறை அனுமதிக்கும் அளவை தீர்மானிக்கிறது. முதியோருக்கான சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, வெவ்வேறு நிதி அளவுகளுக்கு அரசாங்கம் தெளிவான வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது.
SLW vs. SUR
பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான வருமானத்தை ஈட்ட NPS இப்போது இரண்டு தனித்துவமான முறைகளை வழங்குகிறது. இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்வது எதிர்காலத் திட்டமிடலுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
Systematic Lump-Sum Withdrawal (SLW)
இதில், முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹50,000 போன்ற ஒரு நிலையான தொகையை ஒதுக்கி வைக்கிறார். சந்தை உயர்ந்தாலும் சரிந்தாலும் சரி, அதே நிலையான தொகை அவரது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். வீட்டுச் செலவுகளுக்கு ஒரு நிலையான பட்ஜெட் தேவைப்படுபவர்களுக்கு இது சிறந்தது.
Systematic Unit Redemption (SUR)
இங்கே, முதலீட்டாளர் ஒரு தொகைக்கு பதிலாக யூனிட்களை ஒதுக்கி வைக்கிறார். அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் 5,000 யூனிட்களை விற்கத் தேர்வுசெய்யலாம். சந்தை ஏற்ற இறக்கமாகவும் NAV அதிகமாகவும் இருந்தால், அந்த மாதம் உறுப்பினருக்கு அதிக பணம் கிடைக்கும். மேலும் சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தால், உறுப்பினருக்கு தொகை குறைவாகவே கிடைக்கும். இதில், சந்தையின் இயக்கத்தை சார்ந்து முதலீட்டாளரின் தொகை அதிகரிக்கலாம், அல்லது குறையலாம்.
சந்தை சரிவுகள் நிதியை பாதிக்கின்றன
பங்குச் சந்தை குறையும் போது இந்த இரண்டு வகைகளும் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கின்றன. SLW இல், உங்கள் வருமானம் நிலையானதாக இருக்கும், ஆனால் சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது, அதே தொகையை திரட்ட அமைப்பு உங்கள் யூனிட்களில் அதிகமானவற்றை விற்க வேண்டி வரும். இதனால் உங்கள் நிதி விரைவாகக் குறையும் அபாயம் உள்ளது.
மறுபுறம், SUR-இல், உங்கள் யூனிட்கள் பாதுகாப்பாகவே இருக்கும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான யூனிட்கள் விற்கப்படுகின்றன. ஆனால் உங்கள் மாதாந்திர வருமானம் குறையக்கூடும், இது உங்கள் பட்ஜெட்டை பாதிக்கலாம்.
நீங்கள் SUR-ஐத் தேர்வுசெய்தால், நிபுணர்கள் ஒரு 'பக்கெட் உத்தியை' ஏற்றுக்கொள்ள பரிந்துரைக்கின்றனர். இது உங்கள் 6 முதல் 12 மாத செலவுகளுக்கு சமமான தொகையை ஒரு தனி சேமிப்புக் கணக்கு அல்லது FD-யில் வைத்திருப்பதை உள்ளடக்கியது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், சந்தை கணிசமாக வீழ்ச்சியடையும் மாதங்களில், நீங்கள் NPS-இல் இருந்து குறைவாக எடுக்கலாம். மேலும் அந்த பணத்தை FD-யில் பயன்படுத்தலாம். இந்த உத்தி சந்தை அபாயங்களிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் உங்கள் முதலீட்டின் நீண்ட ஆயுளை அதிகரிக்கிறது.
NPS New rule: வரி விதிகள் என்ன?
வரிகளின் கண்ணோட்டத்தில், NPS-இல் இருந்து 60% வரை பணம் எடுப்பதற்கு முற்றிலுமாக வரி இல்லை. ஆனால் இந்தத் தொகைக்கு மேல் எடுக்கப்படும் தொகைக்கு உங்கள் வருமான வரி அடுக்கின் படி வரி விதிக்கப்படலாம். உங்கள் முடிவை எடுக்கும்போது வாடகை அல்லது வங்கி வட்டி போன்ற உங்கள் பிற வருமான ஆதாரங்களைக் கவனிப்பது நல்லது.
எதை தேர்ந்தெடுப்பது?
உங்களிடம் வேறு வருமான ஆதாரம் இல்லையென்றால், SLW உங்கள் முதல் தேர்வாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைத் தாங்கும் திறன் உங்களுக்கு இருந்தால், நீண்ட காலத்திற்கு சிறந்த வருமானத்தை விரும்பினால், SUR ஒரு வலுவான ஆப்ஷனாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்: CGHS க்ளெய்ம் தொகைக்கான அதிகபட்ச வரம்பு அதிகரித்தது
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ