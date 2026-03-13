NPS புதிய விதிகள்: அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு PFRDA முக்கிய அப்டேட்

NPS New Rule: என்பிஎஸ் சந்தாதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA), தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) நிறுவனங்களுக்கான திட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. NPS -இல் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இதில் ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
National Pension System: தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
NPS தற்போது இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:
- அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும்
- அரசு சாரா நிறுவனங்கள்.
மேலும், NPS தொடர்பான பல முக்கியக் கட்டணங்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் புதிய விதிமுறைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. மார்ச் 10, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையில், NPS-இன் தற்போதைய நிறுவனப் பிரிவு இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படும் என்று PFRDA அறிவித்துள்ளது - அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சாரா முறையான நிறுவனங்கள்
அரசு நிறுவனம் என்பது எதைக் குறிக்கிறது?
புதிய விதிமுறைகளின்படி, மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளுக்குச் சொந்தமான அல்லது அவற்றின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எந்தவொரு அமைப்பும் 'அரசு சார்ந்த நிறுவனம்' என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் அரசு நிறுவனங்கள், சட்டரீதியான அமைப்புகள், பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அரசு அமைப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். மத்தியப் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (CPSEs) மற்றும் மாநிலப் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் (SPSEs) இந்த வகைப்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக NPS-இன் நிறுவன மாதிரியின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டு, தற்போது அரசின் ஒரு நீட்சியாகச் செயல்படும் நிறுவனங்கள், NPS-இன் அரசு சார்ந்த மாதிரியின் கீழ் இணைக்கப்படும் என PFRDA கூறியுள்ளது. இந்நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 'சேவை வழங்கும் மையத்துடன்' (Point of Presence - PoP) இணைக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். அதாவது, PoP தொடர்பான எந்தவிதமான கட்டணங்களையும் அவர்கள் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
NPS கட்டணங்களிலும் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள்
NPS-க்கான PoP கட்டணக் கட்டமைப்பையும் PFRDA புதுப்பித்துள்ளது. அரசு சாரா நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு, ஆண்டுக்கட்டணம் 'நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின்' (Assets Under Management - AUM) மதிப்பில் 0.20% என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டணம் NAV (நிகரச் சொத்து மதிப்பு) அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டும். இது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை PoP-க்குச் செலுத்தப்படும். எனினும், டார்மண்ட் கணக்குகள் எனப்படும் செயல்படாத கணக்குகளுக்கு இந்தக் கட்டணம் பொருந்தாது.
All Citizen model -க்கு புதிய கட்டணங்கள்
இது மட்டுமின்றி, இன்னும் சில கூடுதல் கட்டணங்கள் பற்றியும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
- NPS-இன் All Citizen model எனப்படும் 'அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரி', NPS Vatsalya மற்றும் NPS Lite கணக்குகளுக்கும் புதிய கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
- புதிய கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு ஒருமுறை செலுத்த வேண்டிய தொடக்கக் கட்டணமாக ரூ. 200 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அதேவேளையில், டிஜிட்டல் முறையில், அதாவது இணையம் வாயிலாக கணக்கைத் தொடங்குபவர்களுக்கு ரூ. 100 வரையிலான சலுகைக் கட்டணம் பொருந்தும்.
- மேலும், All Citizen model -இலும் கணக்கு திறக்கும்போது குறைந்தபட்சம் ரூ.250 பங்களிப்பையும், அதன் பிறகு குறைந்தபட்ச பங்களிப்பு ரூ.10 பங்களிப்பையும் செலுத்த வேண்டும்.
- e-NPS மூலம் கணக்குகளைத் திறந்து அதே தளத்தின் மூலம் மேலும் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள் PoP தொடர்பான கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் PFRDA தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
