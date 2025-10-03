டிரைவர்களுக்கும் தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் வந்தாச்சு! தமிழ்நாட்டில் எப்போது?

Pension : சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்தியாவின் நிதிச் சேவைகள் துறையின் கீழ் செயல்படும் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA), கோவாவின் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் மௌவின் கோடின்ஹோ முன்னிலையில் ஒரு சிறப்பான முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டமானது, கோவாமைல்ஸ் (GoaMiles) என்ற செயலி சார்ந்த பயணச் சேவை நிறுவனத்துடன் இணைந்து, HDFC ஓய்வூதிய நிதியத்தின் (PoP) பங்களிப்புடன் கோவாவின் ஓட்டுநர் சமூகத்திற்காக தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (NPS) கூட்டாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவின் முதல்-வகையான மாதிரித் திட்டமாகும், இது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குகிறது.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
கோவாமைல்ஸ் தளத்தில் பணிபுரியும் சுமார் 5,000 ஓட்டுநர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டமிடலைப் பெறவுள்ளனர். இந்தத் திட்டத்தின் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், கோவாமைல்ஸ் நிறுவனம் தனது அனைத்து ஓட்டுநர்களுக்கும் தேசிய ஓய்வூதியக் கணக்கில் (NPS) பங்களிப்புத் தொகையை வழங்குகிறது.செப்டம்பர் 30, 2025 அன்று பனாஜியில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில், திட்டத்தின் தொடக்க அடையாளமாக 50 நிரந்தர ஓய்வூதியக் கணக்கு எண்கள் (PRANs) ஓட்டுநர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன.
கோவா போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் மௌவின் கோடின்ஹோ பேசும்போது, கோவாவின் ஓட்டுநர்கள் வெறும் சேவை வழங்குநர்கள் அல்ல, அவர்கள் மாநிலத்தின் விருந்தோம்பல், கலாச்சாரம் மற்றும் விழுமியங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 'பிராண்ட் தூதுவர்கள்' ஆவர் என கூறினார். சிறிய மாநிலமான கோவா, இத்திட்டத்தின் மூலம் சமூக உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான மற்றொரு சிறந்த முன்மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளது என்றும் அவர் பாராட்டியுள்ளார். இத்திட்டம் 'விக்சித் பாரத் 2047' (வளர்ந்த இந்தியா 2047) இலக்குக்குச் சரியாக ஒத்துப்போகிறது என்றும், கோவா தொடர்ந்து முற்போக்கான சீர்திருத்தங்களுக்கு முன்னணியில் இருக்கும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
PFRDA தலைவர் எஸ். ராமன் பேசும்போது, ஓய்வூதியத்திற்காக சீக்கிரம் சேமிக்கத் தொடங்குவதன் மற்றும் நிதி ஒழுக்கத்தைப் பேணுவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். நாம் வயதாவதற்கு முன் செல்வந்தர்களாக வளர வேண்டும். கூட்டு வட்டியின் (Power of Compounding) சக்தி உண்மையானது, அதை ஆரம்பத்திலேயே பயன்படுத்தினால், சிறிய சேமிப்பும் கூட கண்ணியமான ஓய்வூதியத் தொகையாக மாறும். NPS இந்த அடிப்படைக் கொள்கையின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார். ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு ஓய்வூதியம் என்ற PFRDA-ன் இலக்கை அடைவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் அவர் கூறினார்.
NPS திட்டம்: ஏன் அவசியம்?
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) என்பது ஒரு நீண்ட கால, சந்தை சார்ந்த ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது ஓய்வுக் காலத்திற்கான நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்றவாறு நெகிழ்வான அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது மத்திய அரசின் ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்ட ஒரு நம்பகமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் சலுகைகள் கிடைக்கும்.
தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்படுமா?
PFRDA-ன் அடிப்படை இலக்கு "ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும், ஒரு ஓய்வூதியம்" என்பதால், இந்த மாதிரித் திட்டம் (Model) மிக விரைவில் நாடு முழுவதும், தமிழ்நாடு உட்பட, பிற மாநிலங்களிலும் பரவலாக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பல லட்சக்கணக்கான ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், டேக்ஸி ஓட்டுநர்கள், விநியோகப் பணியாளர்கள் மற்றும் பிற அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இவர்களின் சமூகப் பாதுகாப்புத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, மாநில அரசு அல்லது பெரிய தனியார் நிறுவனங்கள் PFRDA மற்றும் ஓய்வூதிய நிதி மேலாளர்களுடன் (Pension Fund Managers) இணைந்து இத்தகைய மாதிரியைச் செயல்படுத்த முடியும்.
கோவாவைப் போலவே, தமிழ்நாட்டின் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் அல்லது தனியார் போக்குவரத்துச் செயலிகள் (Apps) தங்கள் ஓட்டுநர்களுக்காக இத்திட்டத்தில் பங்களிப்பைச் செலுத்தினால், அது ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக அமையும். PFRDA-ன் தலைவர் குறிப்பிட்டதுபோல், ஓய்வூதிய சேமிப்பைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை நாடு முழுவதும் பரப்புவதே அவர்களின் நோக்கமாக இருப்பதால், இந்த முன்னோடித் திட்டம் நிச்சயம் விரைவில் பிற மாநிலங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
