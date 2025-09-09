English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPS முக்கிய அப்டேட்: ஓய்வூதியம் மட்டுமல்ல, இன்னும் ஏகப்பட்ட நன்மைகள்... செப்.30 கடைசி நாள்

UPS Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.  UPS ஓய்வூதிய முறைக்கு மாறுவதற்கான சமீபத்திய செய்தியை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Sep 9, 2025
  • 10 ஆண்டுகள் சேவையில் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக மாதத்திற்கு ₹ 10,000 கிடைக்கும்.
  • UPS -க்கு ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 10% பங்களிக்க வேண்டும்.
  • அரசாங்கம் 18.5% பங்களிக்கும்.

Central Government Employees Latest News: ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பாக மத்திய அரசு ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) மற்றும் தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) ஆகியவற்றுக்கு இடையே தங்களுக்கு தேவையான திட்டத்திற்கு மாறுவதற்கான அனைத்து விதிகளும் இப்போது தெளிவாகியுள்ளன. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) இப்போது அரசு ஊழியர்கள் NPS இலிருந்து UPS -க்கு அல்லது UPS -இலிருந்து NPS க்கு ஒரு முறை மாறலாம் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

NPS UPS Switch Last Date

இந்த மாற்றத்திற்கான கடைசி தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு இடையே மாறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியம் மட்டுமல்ல, ஊழியர்களுக்கு சுகாதாரம், அகவிலைப்படி நிவாரணம் மற்றும் பணிக்கொடை போன்ற பல சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு மாற விரும்பினால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்பே விண்ணப்ப செயல்முறையை முடிப்பது மிகவும் முக்கியம்.

Pensioners: UPS புதிய விதி என்ன?

- அரசாங்கத்தின் புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஊழியர்கள் UPS இலிருந்து NPS -க்கு அல்லது NPS -இலிருந்து UPS க்கு ஒரு முறை மட்டுமே மாற முடியும். இதற்கான் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்தவுடன் அதை மாற்ற அனுமதி கிடைக்காது.

- இந்த முடிவை ஓய்வு பெறுவதற்கு குறைந்தது ஒரு வருடம் அல்லது தன்னார்வ ஓய்வுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு எடுக்கலாம்.

- துறை ரீதியான விசாரணை அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஊழியர்கள் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது.

- செப்டம்பர் 30, 2025 க்குள் விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஊழியர்கள் இதைத் தவறவிட்டால், அவர்கள் தற்போது இருக்கும் அதே திட்டத்தில் தொடர்வதாக கருதப்படுவார்கள்.

UPS இன் நன்மைகள் என்ன?

- குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்தவுடன், ஊழியர் ஓய்வு பெறும் போது கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும்.

- 10 ஆண்டுகள் சேவையாக இருந்தால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக மாதத்திற்கு ₹ 10,000 கிடைக்கும்.

- UPS -க்கு ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 10% பங்களிக்க வேண்டும். 

- அரசாங்கம் 18.5% பங்களிக்கும்.

- ஊழியர் இறந்தால், OPS போலவே, வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஓய்வூதியத்தில் 60% கிடைக்கும்.

- பணவீக்க நிவாரணமும் ஓய்வூதியத்தில் கிடைக்கும். அதாவது, பணவீக்கத்தின் விளைவு காரணமாக ஓய்வூதியதாரரின் வாங்கும் திறன் அப்படியே இருக்கும் வகையில், ஓய்வூதியத் தொகை அவ்வப்போது அதிகரிக்கப்படும்.

- பணி ஓய்வு அல்லது இறப்பு ஏற்பட்டால் பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகையும் வழங்கப்படும்.

செப்டம்பர் 30 வரை ஊழியர்களுக்கு அவகாசம்

- UPS க்கு மாற செப்டம்பர் 30 வரை ஊழியர்களுக்கு அவகாசம் உள்ளது. 

- இதை செய்ய, முதலில் UPS இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும். 

- பின்னர் NPS இலிருந்து UPS க்கு மாறும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

- கோரப்பட்ட தகவலை நிரப்பி சமர்ப்பிக்கவும். 

- ஆஃப்லைன் செயல்முறைக்கு தொடர்புடைய படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து நிரப்பவும். 

- படிவத்தை உங்கள் DDO இடம் சமர்ப்பிக்கவும். 

- இதற்குப் பிறகு, இந்தப் படிவம் PAO க்கு அனுப்பப்படும்.

Unified Pension Scheme UPS pension pensioners Central government employees

