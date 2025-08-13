NPS Vatsalya: மாதம் ரூ.4000 முதலீட்டில்.. 18வது வயதில் ரூ.24 லட்சம் கார்பஸ்

உங்கள் குழந்தைகளுக்காக நிதி திட்டமிட விரும்பினால், அரசாங்கத்தின் NPS வாத்சல்ய யோஜனா அதற்கு ஏற்ற திட்டமாக இருக்கும். இந்தத் திட்டம் சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகளிடம் சேமிக்கும் பழக்கத்தை வளர்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பெற்றோர்கள் செலுத்தும் வரியைச் சேமிக்கவும் உதவுகிறது. சமீபத்தில், இந்தத் திட்டத்தின் மீது மக்களின் நம்பிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வரை 1.30 லட்சம் பயனர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மக்களவையில் தெரிவித்தார்.
NPS வாத்சல்ய யோஜனா என்றால் என்ன?
எளிதாகச் சொன்னால், இது 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான அரசாங்க ஓய்வூதியம் மற்றும் முதலீட்டுத் திட்டம். இதன் முக்கிய நோக்கம் சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு நிதி திட்டமிடல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், அவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்குவதும் ஆகும். இந்தத் திட்டம் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (PFRDA) விதிகளின் கீழ் செயல்படுகிறது, இதனால் உங்கள் பணம் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
திட்டத்தின் 5 முக்கிய அம்சங்கள்
1. உங்கள் குழந்தைக்கு வருடத்திற்கு ரூ.1000 குறைந்தபட்ச பங்களிப்புடன் இந்தக் கணக்கைத் திறக்கலாம். அதிகபட்ச பங்களிப்பு வரம்பு இல்லை.
2. உங்கள் குழந்தைக்கு 18 வயது ஆனவுடன், இந்தக் கணக்கு எளிதாக வழக்கமான NPS கணக்காக மாற்றப்பட்டு, அதை குழந்தைகளே இயக்கும் உரிமையைப் பெறுகிறது.
3. பெற்றோருக்கான வரிச் சலுகைகள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான நன்மைகளில் ஒன்றாகும். பழைய வரி முறையின் கீழ், இந்தத் திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80CCD (1B) பிரிவின் கீழ் ரூ.50,000 வரை கூடுதல் வரி விலக்கு பெறலாம். இந்தப் பலன் உங்கள் ரூ.1.5 லட்ச வரம்பைத் தாண்டியது.
4. நீண்ட காலத் திட்டமான இதில், உங்கள் முதலீட்டிற்கு கூட்டு வட்டி வருமானம் காரணமாக சிறந்த நன்மையைப் பெறுவீர்கள். இதன் காரணமாக சிறிய சேமிப்புகள் கூட எதிர்காலத்தில் பெரிய தொகையாக மாறும்.
5. இந்தியா முழுவதும் அனைவருக்குமான ஒரு அகில இந்தியத் திட்டமாகும், இதை நாட்டின் எந்தவொரு குடிமகனும் தங்கள் குழந்தைகளுக்காகப் இதில் இணையலாம்.
சிறு சேமிப்பு எப்படி லட்சக்கணக்கான நிதியாக மாறும்?
உங்கள் குழந்தைக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சிறிய தொகையை முதலீடு செய்தால், 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அது எவ்வளவு பெரிய தொகையாக மாறும் என்பதை ஒரு அட்டவணை மூலம் புரிந்துகொள்வோம். (மதிப்பிடப்பட்ட 10% ஆண்டு வருமானத்தின் அடிப்படையில்)
|மாதாந்திர முதலீடு
|வருடாந்திர முதலீடு
|18 ஆண்டுகளில் மொத்த முதலீடு
|18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் நிதி
|ரூ.1,000
|ரூ.12,000
|ரூ.2,16,000
|ரூ.6,00,000
|ரூ.2,000
|ரூ.24,000
|ரூ.4,32,000
|ரூ.12,00,000
|ரூ.4,000
|ரூ.48,000
|ரூ.8,64,000
|ரூ.24,00,000
NPS வாத்சல்யா கணக்கை எவ்வாறு திறப்பது?
கணக்கைத் திறப்பது மிகவும் எளிது. நீங்கள் இதை இரண்டு வழிகளில் திறக்கலாம்:
ஆஃப்லைன்: உங்கள் அருகிலுள்ள வங்கி, தபால் அலுவலகம் அல்லது ஏதேனும் இருப்பு புள்ளிகள் (PoP) மையத்திற்குச் சென்று, படிவத்தை நிரப்பி தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் இந்தக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.
ஆன்லைன்: NPS அறக்கட்டளையின் ஆன்லைன் தளம் மூலம் வீட்டிலிருந்தே எளிதாகக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது பள்ளிச் சான்றிதழ்
பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் KYC (ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, புகைப்படம்)
வங்கி கணக்கு விவரங்கள்
NPS இன் வருமானம் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் நிதி மேலாளரின் செயல்திறனைப் பொறுத்தது. உத்தரவாதமான வருமானம் இல்லை, ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு இது பாரம்பரிய திட்டங்களை விட சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம் தகவல்களை வழங்குவது மட்டுமே தவிர, முதலீட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவது அல்ல. NPS முதலீடு சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது. மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம் மற்றும் வருடாந்திர விகிதங்கள் விளக்க நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. முதலீடு செய்வதற்கு முன் அனைத்து திட்ட ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படியுங்கள்.