NPS Vatsalya Yojana : ரூ.1000 முதலீடு செய்தால்..ரு..4.2 கோடி பெறலாம்! முழு விவரம்..

NPS Vatsalya Yojana : இந்தியாவில், வேகமாக மாறிவரும் மக்கள் தொகை மற்றும் ‘இந்தியா முதுமை அறிக்கை 2023’-ஐ வைத்து பார்க்கையில், ஓய்வூதிய திட்டமிடல் என்பது வயதானவர்களுக்கானது மட்டுமல்ல என்பது அனைவருக்கும் புரிந்துள்ளது. சமீபத்திய தரவுகளின் படி, 2050ல் முதியவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 347 மில்லியன் ஆக இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால், எதிர்காலத்தில் நிதி பாதுகாப்புடன் இருக்க, அரசு ‘NPS Vatsalya' எனும் திட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளது. குழந்தை பிறந்த தருணத்தில் இருந்தே, நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் ஆகும்.
பென்ஷன் குறித்து திட்டமிடுவது என்பது, தொட்டிலில் இருந்தே பழக வேண்டும் என்கின்றனர், நிபுணர்கள். இதனால், ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் போதே ஒரு நிரந்தர ஓய்வூதிய கணக்கு எண் (Permanent Retirement Account Number - PRAN) அட்டை வழங்க வேண்டும் என்பதை அரசாங்கம் வலியுறுத்துகிறது.
இந்தியாவை பொருத்தவரை, ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் சுமார் 25 மில்லியன் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. இதில் ஒவ்வொரு குழந்தையின் கணக்கிலும் மத்திய அரசு ஆரம்பமாக ரூ.1,000 செலுத்தினால், அதற்கான ஆண்டு பட்ஜெட், ரூ.2,300 கோடியாக இருக்கிறது. இந்த முதலீடானது, எதிர்காலத்தில் முதியோர் ஓய்வூதிய சுமைய குறைக்கும் வகையில் தீர்வாக செயல்படுகிறது. இது, முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டத்தை விட மிகவும் பயனுள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது.
டிஜிட்டல் இணைப்பு:
இந்த திட்டத்தை செய்ல்படுத்துவது எளிதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. குழந்தையின் PRAN கணக்கை, பெற்றோரின் மொபைல் எண் அல்லது UPI ஐடி உடன் இணைக்கலாம். இதையடுத்து மாதம் தோறும் கணக்கில் ரூ.100 டெப்பாசிட் செய்ய அரசு வலியுறுத்துகிறது.
இதில், ஆரம்ப பங்களிப்பிற்காக உரிமை கோரப்படாத வங்கிக்கணக்கு வைப்புகள், நீதிமன்ற அபராதங்கள், போக்குவரத்து தொகைகளை பயன்படுத்துவது போன்ற விஷயங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. நன்கொடை வழங்குபவர்களும், பெரிய நிறுவனங்களும் கூட இதற்கு பங்களிக்கலாம்.
ரூ.1,000-ஐ ரூ.4.2 கோடியாக மாற்றுவது எப்படி?
ஒரு குழந்தை, தன் பிறப்பிலிருந்தே இந்த திட்டத்தில் முதலீட்டாளராக மாறினால், பிற்காலத்தில் இந்த முதலீடே அவர்களை பணக்காரர்களாக மாற்றும். கணக்கீடுகளின் படி, வெவ்வேறு வயதில் முதலீட்டு தொகை படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டு, சராசரியாக இந்த முதலீடு 9% வரை வருமானம் ஈட்டினால் அதனால் வரும் தொகை மிகப்பெரிதாக இருக்குமாம்.
அந்த குழந்தைக்கு 60 வயது முடியும் போது, அதன் கணக்கில் சுமார் ரூ.4.2 கோடி வரை பணம் இருக்கும். இது, ஓய்வூதியமாக அவர்களுக்கு வயதாகும் போது சுமார் ரூ.2.1 லட்சம் வரை பென்ஷனாக வரும். இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாக, அக்குழந்தையின் இந்த பணமானது பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
