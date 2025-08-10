English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NPS Vs PPF: மாதம் ரூ.10,000 முதலீட்டில்... ஓய்வுக்கு பின் மாதம் ரூ.30,000 வருமானம் பெற ஏற்ற திட்டம் எது?

NPS Vs PPF: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF)  மற்றும் NPS முதலீடு மூலம் உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு பெரிய கார்பஸை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், அதன் மூலம் மாத வருமானத்தையும் ஈட்டலாம்.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

14 வயதில் திருமணம், இளமையில் வறுமை..சின்ன வயசில் அகால மரணம்! தமிழ் சினிமாவை ஆண்ட நடிகை…
camera icon7
Silk Smitha
14 வயதில் திருமணம், இளமையில் வறுமை..சின்ன வயசில் அகால மரணம்! தமிழ் சினிமாவை ஆண்ட நடிகை…
நடிகர் வெற்றி, பிரியாலயா நடிக்கும் புதிய படம்! வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக்!
camera icon6
Black Gold
நடிகர் வெற்றி, பிரியாலயா நடிக்கும் புதிய படம்! வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக்!
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
camera icon7
Dwidwadash Yoga 2025
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
NPS Vs PPF: மாதம் ரூ.10,000 முதலீட்டில்... ஓய்வுக்கு பின் மாதம் ரூ.30,000 வருமானம் பெற ஏற்ற திட்டம் எது?

ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கை மன அழுத்தமில்லாததாக இருக்க வேண்டும். அதற்கான திறவுகோல்களில் ஒன்று,மாத வருமானத்தைத் திட்டமிடுவதாகும். ஒரு உறுதியான வருமானம் இருந்தால், யாரையும் நிதி ரீதியாக சார்ந்து இருக்காமல் கண்ணியத்துடன் வாழலாம். அந்த வகையில் PPF  மற்றும் NPS இரண்டுமே இதற்கான சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS)

NPS அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட முதலீடுகள் உத்தரவாதமான வருமானத்தை அளிக்கவில்லை என்றாலும், NPS  8% - 10% வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதை தரவுகள் உறூதிபடுத்துகின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு நிதியாண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 பங்களிக்க முடியும். ஒரு நிதியாண்டில் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2 லட்சம் வரையிலான வைப்புத்தொகைகளுக்கு வருமான வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.

ஓய்வு பெற்றவுடன், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதிர்வுத் தொகையில் 60% ஐ மொத்தத் தொகையாக எடுக்கலாம், இது முற்றிலும் வரி இல்லாதது. மீதமுள்ள 40% வருடாந்திரத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

NPS மூலம் ரூ.30,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம்

மாதாந்திர முதலீடு: ரூ.10,000

காலம்: 30 ஆண்டுகள்

முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை: ரூ.36,00,000

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்: ஆண்டுக்கு 10%

மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்: ரூ. 1,91,93,253

மொத்த மதிப்பு: ரூ. 2,27,93,253

முதிர்வுக்குப் பிறகு மொத்தமாக திரும்பப் பெறுதல் (60%): ரூ. 1,36,75,951

ஆண்டுத் திட்டங்களுக்கான 40% கார்பஸ்: ரூ. 91,17,302

இதன் மூலம் மாதம் ரூ. 30,000 என்ற அளவில் நிலையான வருமானம் பெறலாம்

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF)

PPF என்பது அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் சேமிப்புத் திட்டமாகும், இது வரிச் சலுகைகளுடன், பணத்தை பெருக்கும் சிறந்த திட்டம். PPF  திட்டத்தில் செய்யப்படும் பங்களிப்புகள் வருமான வரிச் சட்டம், 1961ம் ஆண்டின் 80C  பிரிவின் கீழ் வரி விலக்குக்கு தகுதியுடையவை. மேலும், பங்களிப்புகள், ஈட்டிய வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகியவை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் இது EEE திட்டமாகும்.

PPF திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 7.1% கூட்டு வட்டியை வழங்குகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு நிதியாண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.5 லட்சம் வரை PPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யலாம்.PPF திட்டத்தின் ஆரம்ப லாக்-இன் காலம் 15 ஆண்டுகள் என்றாலும், கால அவகாசத்தை ஒவ்வொன்றும் 5 ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுதிகளாக நீட்டிக்க முடியும்.

PPF மூலம் ரூ.30,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம்

மாதாந்திர முதலீடு: ரூ.10,000

காலம்: ரூ.30 ஆண்டுகள்

முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை: ரூ.36,00,000

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்: ஆண்டுக்கு 7.1%

ஈட்டப்பட்ட வட்டி: ரூ.83,85,155

மொத்த மதிப்பு: ரூ.1,19,85,155

இதன் மூலம் முதலீட்டாளருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.30,000 என்ற வகையில் நிலையான மாத வருமானம் கிடைக்கும்.

இவை தவிர, அதிக ஆபத்துள்ள முதலீட்டாளர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான மாதாந்திர வருமானத்திற்காக மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருந்து முறையான பணத்தை எடுக்கத் திட்டங்களை (SWPs) ஆராயலாம். இருப்பினும், ஒரு நிதியாண்டில் ரூ.1.25 லட்சத்திற்கு மேல் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் வரிக்கு உட்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

NPS Vs PPFNPSPPFInvestment TipsMoney Tips

Trending News