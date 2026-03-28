English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
NPS Withdrawal Rules: பணத்தை எடுக்கும் பொது இந்த தவறுகளை செய்தால் வட்டியில் நஷ்டம் ஏற்படும்

National Pension System: பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்திற்காக தேசிய ஓய்வூதியத் அமைப்பில் (NPS) முதலீடு செய்யும் நபர்கள், தேவைப்படும்போது இதிலிருந்து பணத்தை எடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள். இதற்கான சில முக்கிய விதிகள் உள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:52 PM IST
  • NPS பகுதியளவு தொகையை எப்போது எடுக்க வேண்டும்?
  • பங்களிப்பில் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
  • திட்ட காலத்தில் எத்தனை முறை பகுதியளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
NPS withdrawal rule: என்பிஎஸ் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். NPS உறுப்பினர்கள் அதிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதற்கு முன் சில விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். என்பிஎஸ் கணக்கின் மெச்யூரிட்டி, பகுதியளவு தொகையை எடுப்பதற்கான (பார்ஷியல் வித்டிராயல்) விதிகள், தவிர்க்க வேண்டிய ஐந்து தவறுகள் மற்றும் உங்கள் NPS கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

National Pension System: இந்த கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பது எப்படி?

பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்திற்காக தேசிய ஓய்வூதியத் அமைப்பில் (NPS) முதலீடு செய்யும் நபர்கள், தேவைப்படும்போது இதிலிருந்து பணத்தை எடுக்க முயற்சிப்பதை அடிக்கடி காண்கிறோம். ஆனால் சரியான விதிகள் பற்றிய புரிதல் இல்லாததால், அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன அல்லது அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வரி இழப்புகளை சந்திக்கிறார்கள். எனவே, இந்த பதிவில் NPS-ல் இருந்து பணத்தை எடுப்பதற்கான சரியான முறை மற்றும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகளை பற்றி புரிந்துகொள்ளலாம்.

NPS -இல் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான முக்கிய விதிகள்

NPS என்பது ஒரு நீண்ட கால முதலீடாகும். எனவே இதில் உள்ள பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கு கடுமையான விதிகள் உள்ளன. நீங்கள் இரண்டு சூழ்நிலைகளில் பணத்தை எடுக்கலாம்: 

- முதலாவதாக, மெச்யூர் ஆகும்போது (60 வயதிற்குப் பிறகு), அதாவது மொத்த வைப்புத்தொகையில் 60% ஐ ஒரே நேரத்தில் எடுக்கலாம், இது முற்றிலும் வரி இல்லாதது. மீதமுள்ள 40% கொண்டு, நீங்கள் ஒரு வருடாந்திர திட்டத்தை (ஆனுவிட்டி) வாங்க வேண்டும், இது மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. 

- இரண்டாவதாக, முன்கூட்டியே பகுதியளவு தொகையை எடுக்கலாம், அதாவது பார்ஷியல் வித்டிராயல் செய்யலாம். சில சூழ்நிலைகளில் (குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், வீடு கட்டுதல் அல்லது கடுமையான நோய் போன்றவை) மட்டுமே நீங்கள் இதன் கீழ் பணத்தை எடுக்க முடியும்.

இந்த தவறுகளை செய்ய வேண்டாம்

என்பிஎஸ் கணக்கு முதிர்ச்சியடையும் போது பணத்தை எடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி, முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி, மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் பணத்தை பாதிக்கக்கூடிய சில தவறுகளைச் செய்கிறார்கள். என்பிஎஸ் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கும்போது யாரும் செய்யக்கூடாத சில தவறுகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.

என்பிஎஸ் தொகை முழுவதையும் முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற முயற்சித்தல்

என்பிஎஸ் கணக்கிலிருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் தங்கள் மொத்தத் தொகையையும் திரும்பப் பெறலாம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். இருப்பினும், விதிகளின்படி, கணக்கு திறக்கப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் பகுதியளவு பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. அப்படியிருந்தும், உங்கள் பங்களிப்புகளில் 25% மட்டுமே திரும்பப் பெற முடியும்.

பணம் எடுக்கும் வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம்

உங்கள் முழு சேவைக் காலத்திலும் நீங்கள் மூன்று முறை மட்டுமே பகுதியளவு பணம் எடுக்க முடியும். எனவே, நீங்கள் சிறிய தேவைகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் விண்ணப்பித்தால், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு மேலும் பணம் தேவைப்படும்போது இந்த வசதியை இழக்க நேரிடலாம்.

வங்கி விவரங்கள் மற்றும் KYC ஐப் புதுப்பிக்காதது

பணம் எடுப்பதற்கான பெரும்பாலான விண்ணப்பங்கள் தவறான வங்கிக் கணக்குத் தகவல் அல்லது KYC (ஆதார்-பான் இணைப்பு) இல்லாததால் நிராகரிக்கப்படுகின்றன அல்லது சிக்கிக்கொள்கின்றன. விண்ணப்பிக்கும் முன், உங்கள் PRAN அட்டை விவரங்கள் உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் பொருந்துகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

வரி சலுகைகளைப் புறக்கணித்தல்

உங்கள் ஓய்வூதிய வருமானத்தில் 60% வரி இல்லாதது என்றாலும், வருடாந்திரத் திட்டத்தை வாங்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் 40% இலிருந்து நீங்கள் பெறும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு வரி உள்ளது. ஆகையால், உங்கள் ஓய்வூதியம் உங்கள் ஆண்டு வருமானத்தில் சேர்க்கப்பட்டு உங்கள் வரி அடுக்கின் படி வரி விதிக்கப்படும். இது முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட வேண்டும்.

ஆனுவிட்டி தொகையைத் தேர்வு செய்ய அவசரப்படுதல்

ஓய்வு பெறும்போது (வயது 60), நீங்கள் உங்கள் நிதியில் 60% திரும்பப் பெறலாம் மற்றும் 40% ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். மக்கள் பெரும்பாலும் வருடாந்திரத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தவறு செய்கிறார்கள். எனவே, 'Annuity with Return of Premium' ஆப்ஷனை கவனமாகக் கவனியுங்கள். இந்த விருப்பம் உங்கள் மரணத்திற்குப் பிறகு அசல் தொகையை உங்கள் குடும்பத்திற்குத் திருப்பித் தருகிறது. வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் ஓய்வூதிய விகிதங்களை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள், ஏனெனில் நீங்கள் ஒரு திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தவுடன், அதை மாற்ற முடியாது.

பணம் எடுப்பதற்கான எளிய செயல்முறை

- பணத்தை எடுக்க, முதலில் உங்கள் தொடர்புடைய CRA (NSDL அல்லது KFintech போன்றவை) வலைத்தளத்திற்குச் சென்று உங்கள் PRAN மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் லாக் இன் செய்யவும்.

- மெனுவில் Transact Online விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் Withdrawal என்பதைக் கிளிக் செய்து, Partial Withdrawal அல்லது Exit on Maturity என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- நீங்கள் தொடர்புடைய ஆவணங்களையும் கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலையையும் பதிவேற்ற வேண்டும். 

- பின்னர் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும். 

- இந்த OTP ஐ உள்ளிடுவது உங்கள் விண்ணப்ப சமர்ப்பிப்பை உறுதிப்படுத்தும்.

- ஆன்லைன் செயல்முறைக்குப் பிறகு, உங்கள் அலுவலகம் அல்லது தொடர்புடைய வங்கி (POPகள்) அதை டிஜிட்டல் முறையில் சரிபார்க்க வேண்டும்.

- அதன் பிறகு நிதி நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

PFRDA விதிகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

NPS (தேசிய ஓய்வூதிய முறை) இலிருந்து முன்கூட்டியே பகுதியளவு பணம் எடுக்கும் முறைக்கு PFRDA மிகத் தெளிவான விதிகளை நிறுவியுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளின் உயர்கல்வி, அவர்களின் திருமணம், வீடு வாங்குதல் அல்லது கட்டுதல் போன்ற குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் பங்களிப்பில் 25% திரும்பப் பெற முடியும்.

NPS Withdrawal: இந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை

உங்கள் NPS கணக்கு குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பங்களிப்பில் 25% மட்டுமே நீங்கள் திரும்பப் பெற முடியும் (பணியாளர் பங்களிப்பு). அரசு அல்லது நிறுவனத்தின் பங்களிப்பை (முதலாளி பங்களிப்பு) திரும்பப் பெற முடியாது. முழு திட்ட காலத்திலும் (ஓய்வு பெறும் வரை) நீங்கள் பகுதியளவு தொகையை மூன்று முறை திரும்பப் பெற முடியும். இரண்டு திரும்பப் பெறுதல்களுக்கு இடையில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் (மருத்துவ அவசரநிலை ஏற்பட்டால் இந்த விதி பொருந்தாது).

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1.NPS பகுதியளவு தொகையை எப்போது எடுக்க வேண்டும்?
விதிகளின்படி, கணக்கு திறக்கப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் பகுதியளவு பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.

2. பங்களிப்பில் எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
பங்களிப்பில் 25% மட்டுமே நீங்கள் திரும்பப் பெற முடியும்.

3. திட்ட காலத்தில் எத்தனை முறை பகுதியளவு தொகையை எடுக்க முடியும்?
திட்ட காலத்திலும் பகுதியளவு தொகையை மூன்று முறை திரும்பப் பெற முடியும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

NATIONAL PENSION SYSTEMNPSPension Systempension

Trending News