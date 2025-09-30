English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அக்டோபர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, UPI, டிஏ உயர்வு, டிக்கெட் முன்பதிவு.... முழு பட்டியல் இதோ

October 1 2025 Rule Changes: அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் சாமானியர்களின் நிதி நிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பல விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 30, 2025, 12:05 PM IST
  • ஆன்லைன் கேமிங் தடை, புதிய சட்டம்.
  • வங்கி மற்றும் லாக்கர் விதிகளில் மாற்றம்.
  • UPI பரிவர்த்தனை விதிகள் மாற்றப்படும்.

அக்டோபர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, UPI, டிஏ உயர்வு, டிக்கெட் முன்பதிவு.... முழு பட்டியல் இதோ

Big Changes from October 1 2025: நாளை அக்டோபர் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல், பல முக்கியமான விதிகளில் மாற்றங்கள் நிகழும். இது டிஜிட்டல் கட்டணங்கள், ஓய்வூதியம் முதல் ஆன்லைன் கேமிங், வங்கி மற்றும் வீட்டுச் செலவுகள் வரை அனைத்தையும் பாதிக்கும். இந்த மாற்றங்கள் குறித்து மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். ஏனெனில் அவற்றின் தாக்கம் நிதி பரிவர்த்தனைகள், ஓய்வூதிய சேமிப்பு, டிக்கெட் முன்பதிவு மற்றும் அன்றாட செலவுகள் ஆகியவற்றில் இருக்கும்.

நாளை, அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

1. ஆன்லைன் கேமிங் தடை, புதிய சட்டம்

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைன் கேமிங்கை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் அமலுக்கு வரும். இந்த சட்டத்தின் கீழ், பணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட அனைத்து ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், சூதாட்ட செயலிகள் மற்றும் பந்தய தளங்கள் தடை செய்யப்படும். இருப்பினும், இ-ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் திறன் சார்ந்த விளையாட்டுகள் சட்டப்பூர்வமாக செயல்பட அனுமதிக்கப்படும். 

அனைத்து ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனங்களும் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் விதி மீறல்களுக்கு கடுமையான அபராதங்களும் விதிக்கப்படும். 

2. வங்கி மற்றும் லாக்கர் விதிகளில் மாற்றம்

அக்டோபர் 1 முதல் வங்கி மற்றும் லாக்கர் விதிகள் மாறுகின்றன. பல வங்கி விதிமுறைகள் திருத்தப்படுகின்றன. HDFC வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB), எஸ் வங்கி உள்ளிட்ட முக்கிய கடன் வழங்குநர்கள் தங்கள் சேவை கட்டணங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அளவுகோல்களை புதுப்பிக்கின்றன. இது கணக்கு வைத்திருப்பவர்களைப் பாதிக்கும். 

கூடுதலாக, வாடிக்கையாளர்கள் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் வங்கி லாக்கர் ஒப்பந்தங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும். இதனால் பாதுகாப்பான வைப்பு லாக்கர்களுக்கான அணுகலைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். GST இ-இன்வாய்சிங்க் வரம்பு திருத்தப்பட்டதால், வணிகங்களும் மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். இந்த புதுப்பிப்புகள் வங்கித் துறையில் இணக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதையும் வாடிக்கையாளர் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

3. NPS ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் 

தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் (NPS) குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இருக்கும். அரசு சாரா சந்தாதாரர்கள் இப்போது தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியில் 100% வரை பங்கு-இணைக்கப்பட்ட திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். இது முந்தைய 75% வரம்பிலிருந்து ஒரு பெரிய மாற்றமாகும். சந்தாதாரர்கள் வெவ்வேறு பதிவு-பராமரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒரே PRAN (நிரந்தர ஓய்வூதிய கணக்கு எண்) இன் கீழ் பல திட்டங்களையும் பராமரிக்க முடியும். 

4. UPI பரிவர்த்தனை விதிகள்

பயனர்களுக்கான UPI பரிவர்த்தனை விதிகள் மாற்றப்படும். அக்டோபர் 1 முதல், UPI கட்டண விதிகள் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு உட்படும். NPCI (இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம்) பியர்-டு-பியர் (P2P) "கலெக்ட் ரிக்வெஸ்ட்" அல்லது "புல் டிரான்ஸாக்ஷன்" அம்சத்தை நிறுத்தும். இதன் பொருள் பயனர்கள் இனி PhonePe, Google Pay அல்லது Paytm போன்ற செயலிகளில் பணம் கோர முடியாது. நேரடி புஷ் டிரான்ஸ்ஃபர்கள் மட்டுமே கிடைக்கும். 

5. ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு

இந்திய ரயில்வே மற்றும் IRCTC ஆகியவை ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட டிக்கெட் முன்பதிவு சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. தங்கள் ஆதாரை வெரிஃபை செய்த பயணிகள் விரைவில் சிறப்பு சலுகைகள், விரைவான முன்பதிவு அணுகல் அல்லது முன்னுரிமை டிக்கெட் ஒதுக்கீட்டைப் பெறலாம். டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பு வழிகாட்டுதல்கள் குறிப்பிட்ட வகை டிக்கெட்டுகளுக்கும் பொருந்தும். 

6. LPG சிலிண்டர் விலை

மாதா மாதம் முதல் தேதியில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி, பண்டிகை காலத்தை மனதில் கொண்டு, அரசு வீட்டு உயயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மற்றும் வணிக ரீதியான எல்பினி சிலிண்டர்களின் விலை என இரண்டையும் திருத்தக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது.

7 அகவிலைப்படி உயர்வு

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு (DA Hike) பற்றிய அறிவிப்பு அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் வரக்கூடும். அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது நடந்தால் மொத்த அகவைப்படி 58% ஆக அதிகரிக்கும்.

