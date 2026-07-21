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இனி UPI-ல் பணம் செலுத்த..இன்டர்நெட் தேவையில்லை! வந்துருச்சு புது அப்டேட்..

UPI Offline Transactions : இந்திய தேசியக் கொடுப்பனவுக் கழகம் (NPCI), ஆஃப்லைனிலேயே UPI மூலம் பணம் செலுத்தும் வசதியை அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது. இது, அதிக இணைய சேவை இல்லாத இடங்களில் இருப்பவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:51 PM IST
இனி UPI-ல் பணம் செலுத்த..இன்டர்நெட் தேவையில்லை! வந்துருச்சு புது அப்டேட்..
Image Credit: UPI Offline Transactions | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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