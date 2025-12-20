English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்: 60 வயதில் ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்: 60 வயதில் ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்

Senior Citizens Latest News: ​​உத்தர பிரதேச மாநில அரசு சமீபத்தில் செயல்படுத்தியுள்ள ஒரு திட்டம் மூத்த குடிமக்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 20, 2025, 10:49 AM IST
  • முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்.
  • இதற்கான தகுதி நிபந்தனைகள் என்ன?
  • எந்த முதியோருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது?

மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்: 60 வயதில் ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்

Old Age Pension Scheme: அனைத்து வயதினருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. முதுமையில், இளமையில் உள்ளது போல நம்மால் பணத்தை ஈட்ட முடிவதில்லை. இந்த காரணத்தால், மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல வித ஓய்வூதியத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்

முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்க அரசு அலுவலகங்களுக்கு அவ்வப்போது செல்ல வேண்டிய காலம் ஒன்று இருந்தது. அவர்கள் படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து, பலவிதமான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது, முதியோருக்கான பல வித செயல்முறைகளை அரசு எளிதாக்கியுள்ளது. இது அவர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

UP State Government: மாநில அரசின் பரிசு

​​உத்தர பிரதேச மாநில அரசு சமீபத்தில் செயல்படுத்தியுள்ள ஒரு திட்டம் மூத்த குடிமக்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது. உத்தர பிரதேச அரசு 60 வயதானவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளித்து வருகின்றது. ஆனால், இதில் தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு முன்னேற்றம் மூத்த குடமக்களுக்கு பெரிய பரிசாக அமைந்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஒரு புதிய அமைப்பு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பின் கீழ், உத்தரப் பிரதேசத்தில் தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் ஆவன பதிவு, படிவங்களை நிரப்புதல் என எதையும் செய்யாமல், மாதா மாதம் நிலையான ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்கலாம். அவர்களின் முதியோர் ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். உத்தரப் பிரதேச அரசு உருவாக்கியுள்ள இந்த புதிய அமைப்பு நாடு முழுதும் பிரலமாகி வருகின்றது.

Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்

- இந்த அமைப்பின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை.

- மூத்த குடிமக்கள் தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்தால், குடும்ப அடையாள அட்டை அமைப்பு மூலம் அவர்களது பெயர் தானாகவே உத்தரப் பிரதேச முதியோர் ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். 

- இதற்குப் பிறகு, அவர்களது கணக்கில் மாதம் ரூ.1000 ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படத் தொடங்கும். 

- இது பணம் செலுத்தும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும்.

- மேலும் இது மோசடிகளையும் தடுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

- இதன் மூலம், தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் யாரும் ஓய்வூதிய நன்மைகளிலிருந்து விடுபட்டுப் போகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே சமூக நலத்துறையின் நோக்கம்.

புதிய அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?

தகவல்களின்படி, தகுதியுள்ள ஒரு மூத்த குடிமகன் 60 வயதை நெருங்கியவுடன், அவரது பெயர் 90 நாட்களுக்கு முன்பே தானாகவே முதியோர் ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். சமூக நலத்துறை இணை அமைச்சர் அசீம் அருண், 'முதியோரின் பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமை. புதிய ஓய்வூதிய அமைப்பு, பயனாளிகளின் கணக்குகளுக்குப் பணம் சரியான நேரத்தில் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும். இந்த நடவடிக்கை, குறிப்பாக ஆதரவற்ற, முதிய மற்றும் பின்தங்கிய மக்களுக்கு நிரந்தர நிதி உதவியை வழங்கும்.' என கூறினார். 

தற்போது, ​​உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆதரவற்ற பெண்கள், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் கீழ், 1,06,17,640 பயனாளிகள் மாதம் ரூ. 1,000 பெற்று வருகின்றனர்.

National Old Age Pension Scheme: இதற்கான தகுதி நிபந்தனைகள் என்ன?

உத்தரப் பிரதேச முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைப் பெற, விண்ணப்பதாரர் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உத்தரப் பிரதேசத்தின் நிரந்தரக் குடியுரிமை பெற்றவராகவும் இருப்பது கட்டாயமாகும். மேலும், ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பதாரர் வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழ் (BPL) இருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் ரூ 46,080 மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ரூ.56,460-க்கு மேல் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள். 

எந்த முதியோருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது?

ஒரு முதியவர் ஏற்கனவே வேறு ஏதேனும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தால், அவர் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர் ஆவார். ஆதார் அட்டை மற்றும் பிற ஆவணங்களின்படி 60 வயதுக்குக் குறைவாக உள்ளவர்களும் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார்கள்.

Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை கட்டாயமாகும்

முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மூத்த குடிமக்கள் தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை என்றாலும், அவர்களுக்கு ஒரு ஆவணம் நிச்சயமாகத் தேவைப்படும். குடும்ப அடையாள அட்டைதான் அது. இந்த திட்டத்தில் "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற கருத்தாக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த குடும்ப ஐடியின் பங்கு மிக முக்கியமானது. சமூக நலத்துறை குடும்ப அடையாள அட்டையிலிருந்து தரவுகளைச் சேகரிக்கும். ஆகையால், தங்களிடம் குடும்ப அடையாள அட்டை இல்லாத மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை இழக்க நேரிடலாம். மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி குடும்ப அடையாள அட்டை இணையதளத்தின் மூலம் ஒரு குடும்ப அடையாள அட்டையை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம். அல்லது, தங்கள் அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையத்திலும் (CSC) இதை செய்துகொள்ளலாம்.

