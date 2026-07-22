/மீண்டும் OPS: இனி இவர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்... DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Old Pension Scheme: அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. அரசு இதற்கு இதுவரை சம்மதிக்கவில்லை என்றாலும், தற்போது சில ஊழி்ர்களுக்கு இதில் நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தின்படி, கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட சில மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
ஜனவரி 1, 2004 அன்று தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பே விண்ணப்பித்திருந்தும், நிர்வாகக் காரணங்களால் தாமதமாகப் பணியில் சேர்ந்த கருணை அடிப்படையிலான ஊழியர்கள் எதிர்கொண்ட நீண்டகாலப் பிரச்சனைக்கு இந்த விளக்கம் தீர்வு காண்கிறது.
ஜனவரி 1, 2004 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேரும் பெரும்பாலான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) கட்டாயமாக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், பல கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனங்களில், குடும்பங்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்கு முன்பே விண்ணப்பித்திருந்தும், நிர்வாக நடைமுறைகள் காரணமாகப் பணி நியமனங்கள் தாமதமாயின.
ஊழியர்கள் ஜனவரி 1, 2004-க்குப் பிறகு முறையாகப் பணியில் சேர்ந்ததால், அவர்கள் முன்னரே விண்ணப்பித்திருந்த போதிலும் தானாகவே தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் கொண்டுவரப்பட்டனர்.
சமீபத்திய இந்த விளக்கமானது, பணியில் சேர்ந்த தேதிக்குப் பதிலாகக் கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்திற்கான விண்ணப்பம் செய்யப்பட்ட தேதியை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் இந்த முரண்பாட்டை நீக்க முயல்கிறது.
குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்யும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இந்தச் சலுகை கிடைக்கும். பொதுவாக, ஒரு ஊழியர் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
|தேதி
|டிசம்பர் 31, 2003 அன்று அல்லது அதற்கு முன் கருணை அடிப்படையிலான பணிக்கு விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.
|தகுதி நிபந்தனைகளைள்
|அந்தத் தேதியிலேயே கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்திற்கான தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
|நியமன நடைமுறைகளில் தாமதம்:
|நியமன நடைமுறைகள் தாமதமாக நிறைவடைந்ததன் காரணமாக, 2004-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதியன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ அரசுப் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் அல்லது நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
|நிபந்தனைகள்:
|பணியாளர், பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத் துறை (DoPPW) தனது அலுவலகக் குறிப்பாணையில் (Office Memorandum) குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்பவர்கள்.
இந்தத் தகுதிகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்யும் ஊழியர்கள் மட்டுமே, CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-ன் கீழ் பயன்பெறும் விருப்பத் தேர்வை மேற்கொள்ள முடியும்.
இல்லை. இந்த விளக்கமானது அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் அல்லது அனைத்து NPS சந்தாதாரர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவதாக அமையவில்லை.
இது, DoPPW-வால் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்குள் அடங்கும் வகையிலான, கருணை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
சாதாரண நியமன நடைமுறை மூலம் பணியமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்கள் அல்லது தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்யாத கருணை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், தொடர்ந்து தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழேயே இருப்பார்கள்.
கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனம் என்பது, பணியில் இருக்கும்போது உயிரிழக்கும் அல்லது மருத்துவக் காரணங்களால் பணி ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியைச் சமாளிக்க உதவும் வகையில், அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுள்ள ஒருவருக்கு அரசுப் பணி வழங்கும் ஒரு சிறப்பு நியமன முறையாகும்.
இத்தகைய நியமனங்களுக்கு நிர்வாக ரீதியான பரிசீலனைகள் தேவைப்படுவதாலும், செயல்முறைக்குக் காலதாமதம் ஆவதாலும், தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சில விண்ணப்பங்களின் மீதான நியமனங்கள், புதிய ஓய்வூதிய முறை நடைமுறைக்கு வந்த பின்னரே வழங்கப்பட்டன.
சமீபத்திய விளக்க அறிவிப்பு குறிப்பாக இத்தகைய தாமதமான நியமனங்கள் தொடர்பான விவகாரங்களையே கையாள்கிறது.
அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR), தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்குப் பணியாளர் நலன் மற்றும் ஓய்வூதியத் துறை (DoPPW) வழங்கிய விளக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துமாறு தனது ஆய்வகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு ஜூலை 7, 2026 அன்று உத்தரவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இவ்விவகாரம் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றது.
இதன் மூலம், இந்த விளக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தத் தொடங்கிய முதல் மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளில் ஒன்றாக CSIR மாறியது.
இருப்பினும், அனைத்துத் தன்னாட்சி அமைப்புகளும் இதே அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு பொதுவான உத்தரவு எதையும் பிறப்பிக்கவில்லை.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் ஏற்பட்ட கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத் தாமதங்களால் எழுந்த ஓய்வூதிய முரண்பாடு ஒன்றைச் சரிசெய்வதே இந்தச் சமீபத்திய விளக்கத்தின் நோக்கமாகும். இது ஒரு பரந்த கொள்கை மாற்றத்தையோ அல்லது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (Old Pension Scheme) மீண்டும் திரும்புவதையோ குறிக்கவில்லை.
தாங்கள் தகுதியான பிரிவின் கீழ் வருவதாகக் கருதும் ஊழியர்கள், ஜனவரி 1, 2004-க்கு முன் கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்களா என்பதையும், அக்காலகட்டத்தில் அதற்கான தகுதி நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்திருந்தார்களா என்பதையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.
மேலும், தங்கள் விஷயத்தில் இந்த வாய்ப்பு உள்ளதா என்பதையும், அதைப் பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் என்ன என்பதையும் அறிந்துகொள்ள தங்கள் துறை அல்லது நிறுவனத்தை அணுக வேண்டும்.