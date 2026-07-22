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மீண்டும் OPS: இனி இவர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்... DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

Old Pension Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தின்படி, கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட சில மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:12 PM IST
மீண்டும் OPS: இனி இவர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்... DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Old Pension Scheme (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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