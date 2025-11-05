English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Kerala Lottery: ஒரு கோடி ஜாக்பாட்! கேரளா லாட்டரி தனலட்சுமி டிஎல்-25 டிரா இன்று..

Kerala Lottery: ஒரு கோடி ஜாக்பாட்! கேரளா லாட்டரி தனலட்சுமி டிஎல்-25 டிரா இன்று..

Kerala State Lottery Rasults: தென்கேரள மாநிலத்தில் தனலெட்சுமி DL-25 லாட்டரி டிரா வெற்றி எண்களின் பட்டியல் இன்று (5 நவம்பர் 2025) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாம் பரிசு ₹30 லட்சம், மூன்றாம் பரிசு ₹5 லட்சம் மற்றும் பல சிறிய பரிசுகளுக்கான அறிவிப்பு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 5, 2025, 01:40 PM IST

Trending Photos

செம பிளாப்பான படங்கள்.. ரெம்ப எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு.. இத்தனை விஜய் படங்களா?
camera icon8
Tamil movie flops
செம பிளாப்பான படங்கள்.. ரெம்ப எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு.. இத்தனை விஜய் படங்களா?
ஆதாரில் இந்த 3 விஷயங்களை கட்டாயம் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா அவ்வளவுதான்.. முக்கிய அலர்ட்!
camera icon7
Aadhar Card
ஆதாரில் இந்த 3 விஷயங்களை கட்டாயம் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா அவ்வளவுதான்.. முக்கிய அலர்ட்!
சென்னை சென்ட்ரலில் வந்த புது வசதி.. இனி ரயில் டிக்கெட் எடுக்க கியூ தேவையில்ல!
camera icon7
Train Ticket
சென்னை சென்ட்ரலில் வந்த புது வசதி.. இனி ரயில் டிக்கெட் எடுக்க கியூ தேவையில்ல!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் விலகல், சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்?
camera icon12
IND Vs Aus
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் விலகல், சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்?
Kerala Lottery: ஒரு கோடி ஜாக்பாட்! கேரளா லாட்டரி தனலட்சுமி டிஎல்-25 டிரா இன்று..

Dhanalekshmi Lottery Result Today (திருவனந்தபுரம்): கேரள மாநில லாட்டரித் துறை இன்று (நவம்பர் 5, 2025) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனலெட்சுமி DL-25 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை நேரடியாக அறிவிக்கும். திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. மேலும் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல் நிகழ்வு தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே வெளியிடப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனலெட்சுமி DL-25 லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களின் விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ள ZEE TAMIL NEWS சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

லாட்டரி டிரா நிகழ்வு விவரங்கள்:

இடம்: கோர்கி பவன், திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்பு அருகில்
நாள் மற்றும் நேரம்: 5 நவம்பர் 2025 பிற்பகல் 3 மணி
வெற்றி எண்கள்: நிகழ்வு தொடங்கிய உடனே வெளியிடப்படும்
அடுத்த டிரா: தனலெட்சுமி DL-26, 12 நவம்பர் 2025 அன்று அதே இடத்தில் நடைபெறும்.

லாட்டரி பரிசு பெறும் விதிமுறைகள்:

- வெற்றியாளர்கள் கேரள லாட்டரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.
- தனித்துவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பார்கோடு ஸ்கேனர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- பரிசு பெறுபவர்கள் டிரா முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் அசல் டிக்கெட் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- ₹5,000 வரை பரிசுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து நேரடியாக பெறலாம்.
- ₹5,000க்கு மேல் பரிசுகள் பெற டிக்கெட் மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள ஆவணங்களுடன் மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகம் அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- அனைத்து வெற்றியாளர்கள் அரசு அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலுடன் எண்களை சரிபார்த்து பரிசு பெற வேண்டும்.

பரிசு வரி விதிமுறைகள்:

- ₹10,000க்கு மேல் பரிசுகளில் 30% வருமானவரி இந்திய அரசின் விதிகள் படி கழிக்கப்படும்.
- டிக்கெட் விற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவருக்கு 10% கமிஷன் வழங்கப்படும்.

தனலெட்சுமி லாட்டரி பற்றிய தகவல்:

- தனலெட்சுமி லாட்டரி வாராந்திர டிராக்களில் மிகவும் பிரபலமானது.
- முதன்மை பரிசாக ₹1 கோடி உட்பட பல பரிசுகளை வழங்கப்படுகிறது.
- ஆறுதல் பரிசு உட்பட 1 முதல் 9 வரை என மொத்தம் 10 பரிசு பட்டியல் உள்ளது.

லாட்டரி முக்கிய குறிப்புகள்:

- அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் கேரள லாட்டரி இணையதளத்தில் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தி நிறுவனங்களில் வெளியிடப்படும்.
- பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு லாட்டரி முடிவுகளை இணையதளங்கள் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
- வெற்றி டிக்கெட்டுகள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்தல் அவசியம்.
- டிக்கேட்டுகளை 30 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்காவிட்டால் பரிசு பெறும் உரிமை இழக்கப்படு

தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசு பட்டியல்: (3 மணிக்கு குலுக்கல்)

முதல் பரிசு: ₹1 கோடி
இரண்டாவது பரிசு: ₹30 லட்சம் 
மூன்றாவது பரிசு: ₹5 லட்சம்
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
நான்காவது பரிசு: ₹5,000
ஐந்தாவது பரிசு: ₹2,000
ஆறாவது பரிசு: ₹1,000
ஏழாவது பரிசு: ₹500
எட்டாவது பரிசு: ₹200
ஒன்பதாவது பரிசு: ₹100

(பொறுப்பு துறப்பு: லாட்டரிகளில் பங்கேற்பது என்பது அதற்கு அடிமையாகலாம். தயவுசெய்து பொறுப்புடன் விளையாடுங்கள். இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. ஜீ தமிழ் நியூஸ் சேனல் லாட்டரி நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கவோ ஊக்குவிக்கவோ இல்லை. மேலும் எந்தவொரு உரிமைகோரல்கள் அல்லது முரண்பாடுகளுக்கும் நாங்கள் பொறுப்பல்ல. அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தலுக்கு எப்போதும் கேரள மாநில லாட்டரி துறையைப் பார்க்கவும்.)

மேலும் படிக்க - கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-492 குலுக்கல் முடிவுகள்! யாருக்கு எவ்வளவு பணம்?

மேலும் படிக்க - இன்று ரூ.1 கோடி யாருக்கு? கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-595 குலுக்கல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Kerala LotteryKerala Lottery ResultDhanalekshmi Lotterylottery ticketLottery Price

Trending News