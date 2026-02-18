English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்தியாவை தவிர…UPI-ஐ எந்த நாடுகளில் உபயோகிக்கலாம்? ட்ரிப் போகும் முன் இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Other Foreign Countries That Accepts UPI : இந்தியாவில் இருந்து இண்டர்நேஷனல் ட்ரிப் செல்பவர்கள், அந்த நாட்டின் கரன்சியை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிக்கிக்கொள்வர். அதை தவிர்க்க, எந்தெந்த நாடுகளில் UPI பேமெண்ட்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:45 PM IST
Other Foreign Countries That Accepts UPI : Unified Payments Interface (UPI), டிஜிட்டல் பரிவர்த்தணை மூலமாக பிறருக்கு பணத்தை அனுப்ப உதவுகிறது. போன் பே, கூகுள் பே, பேடிஎம், BHIM உள்ளிட்ட பல செயலிகள், UPI மூலம் பணத்தை செலுத்த உதவும் கருவிகளாக செயல்படுகின்றன. 2016ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்ட இந்த டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை இப்போது இந்திய அளவில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

இந்தியாவின் UPI பண பரிவர்த்தனைகள், நாடுகளை கடந்து பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. NPCI-National Payments Corporation Of India (இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம்) இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளை உயர்த்தரமாக மாற்றியிருக்கிறது. QR கோட் மூலமாகவோ, லிங்க் மூலமாகவோ, மொபைல் எண் மூலமாகவோ வேறு ஒருவருக்கு பணம் அனுப்பும் முறைதான், இப்போது வழக்கமான முறையாக பார்க்கப்படுகிறது.
2025ஆம் ஆண்டின் படி, பல வெளிநாடுகளும் இந்தியாவின் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை, ஒரு சில நாடுகள் வரவேற்கின்றன. இதன் மூலம், இந்தியாவின் UPI பண பரிவர்த்தனைகள் உலக மையமாக்கப்பட்டுள்ளன.

எந்தெந்த நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளும்?

ஃப்ரான்ஸு:

2024 முதல் UPI பண பரிவர்த்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. சில்லறை விற்பனை மற்றும் சுற்றுலாத்துறைக்கு இந்த UPI பண பரிவர்த்தனை உதவுகிறது. 

சிப்ரஸ்:

ஐரோப்பிய நாடுகளில், இரண்டாவதாக UPI மூலம் பணத்தை பெறும் வசதியை அறிமுகப்படுத்திய 2வது நாடு இதுதான். இது, இந்த நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் இனி விரிவுப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்:

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 60,000க்கும் மேற்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் UPI செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. லூலூ எக்ஸ்சேஞ்ச், விமான நிலையத்தில் இருக்கும் மால்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் UPI செயல்படுகின்றன. இது, 2021ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

பூட்டான்:

பூட்டான்தான், UPI பண பரிவர்த்தனைகளை முதன் முதலாக ஏற்றுக்கொண்ட நாடாகும். இந்த நாடு பெரும்பாலும், சுற்றுலா துறையால்தான் இயங்குகிறது. இதனால், நாடு முழுவதும் UPI பண பரிவர்த்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

மொரீஷியஸ்:

மொரீஷியஸில், 2024ஆம் ஆண்டு UPI பண பரிவர்த்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. காரணம், இங்கு சுற்றுலாத்துறைதான் நாட்டிற்கு பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் தொழிலாக் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இங்கிருக்கும் உள்ளூர் வங்கிகள் மற்றும் கடைகளில் UPI பரிவர்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

இலங்கை

இலங்கையில், பெரும்பாலான இடங்களில் UPI ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 

சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூரில், 2023ஆம் ஆண்டு முதல் Paynow என்கிற செயலியால் ஆதரிக்கப்படும் Phonepe மற்றும் கூகுள் பே உள்ளிட்டவற்றின் மூலமாக UPI பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மலேசியா 

மலேசியாவில், 2025ல் UPI குறித்த சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.

கத்தார்

கத்தாரில், இந்தியாவின் UPI மூலம் பணம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு சில முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

About the Author
UPIInternational CountryUPI PaymentIndia

