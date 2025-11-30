ரூ.10,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உஷார்.. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!

Rs.10000 For Having Extra Pan Card: ஆதார் கார்டு எப்படியோ அதே போன்று பான் கார்டு மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பணப் பரிவர்த்தனை முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை அனைத்து சேவைக்கும் பான் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பான் கார்டு இல்லையென்றால், வங்கி கணக்கு கூட திறக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு பான் கார்டு மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. வருமான வரித் துறையால் வழங்கப்பட்ட 10 இலக்க தனித்துவமான எண் கொண்ட பான் கார்டு, வரி தொடர்பான நோக்கங்களுக்கு மட்டுமில்லாமல், அடையாள சான்றாகவும் செயல்படுகிறது.
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உஷார்
இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் பெறும் பான் கார்டு மூலம் மோசடி சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது. பான் கார்டு வைத்து, ஆன்லைனில் டிஜிட்டல் மோசடி நடந்து வருகிறது. இதனால், கோடிக்கணக்கான பணத்தை மக்கள் இழந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற மோசடிகளை தடுக்க வருமான வரித்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
மோசடிகளை தடுப்பதற்காகவே மத்திய அரசு பான் கார்டு 2.0 என்பதை கொண்டு வந்தது. இதன் மூலம், பான் கார்டு ஒட்டுமொத்தமாக டிஜிட்டலுக்கு மாற்றி, மோசடிகளை தடுக்க உதவுகிறது. பான் 2.0 முறையில் உங்கள் பான் கார்டில் உள்ள க்யூஆர் கோடு மூலம் வருமான வரித்துறை ஸ்கேன் செய்து, பான் கார்டு செலுப்படியாகுமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் உங்களின் மற்ற தரவுகளும் சேரிக்கப்படும். பான் 2.0 முறையில் ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பான் கார்டு வைத்திருந்தால், அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என சட்டம் சொல்கிறது.
ரூ.10,000 அபராதம்
ஒருவர் தவறுதலாக கூட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பான் கார்டு வைத்திருந்தாலும் அபராதம் விதிக்கப்படும். சட்டத்தின்படி, ஒரு நபருக்கு ஒரு பான் கார்டு எண் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இரண்டு பான் எண்களை வைத்திருப்பது குற்றமாகும். இதற்கு வருமான வரிச் சட்டம் 1961 இன் பிரிவு 152B இன் கீழ் ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். சில நேரங்களில் சிறை தண்டனை கூட இருக்கலாம்.
ஒருவர் தற்செயலாக இரண்டு பான் எண்களைப் பெறுவது குற்றமாகக் கருதப்படுவதில்லை. ஆனால், அவற்றை உடனடியாக ஒப்படைக்கத் தவறுவது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். எனவே இரண்டு பான் கார்டு வைத்திருந்தால், அதில் ஒன்றை ரத்து செய்வது அவசியம். வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, இரண்டு பான் கார்டுகளை வைத்திருந்தால் ரூ.10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். மோசடி நிரூபிக்கப்பட்டால் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலாம். எனவே, உங்களிடம் இரண்டு பான் கார்டுகள் இருந்தால், எந்த தாமதமும் இல்லாமல் இரண்டாவது பான் கார்டுகளை உடனடியாக ஒப்படைக்கவும்.
கூடுதல் பான் கார்டை எப்படி ஒப்படைப்பது?
உங்களிடம் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பான் கார்டு இருந்தால், அவற்றை NSDL அல்லது UTIITSL இணையதளம் மூலம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அந்த இணையதளத்தில் PAN Change/Correction/ Surrender Form (49A) என்ற படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, எந்த பான் கார்டை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள், எதனை ரத்து செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதை தேர்வு செய்து குறிப்பிட வேண்டும். இதற்கான இரண்டு நகலையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன் பிறகு, உங்களது பழைய பான் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்.
மேலும், கூடுதல் பான் கார்டு வைத்திருந்தால், PAN சேவை மையத்தில் நேரிலோ சமர்ப்பிக்கலாம். பான் கார்டுடன், பான் ஒப்படைப்பதற்கான காரணத்தை குறித்து ஒரு கடிதத்தையும் வழங்க வேண்டும். மேலும், அலுவலகத்தில் இதற்கான படிவத்தை பெற்று, அதில் தேவைப்படும் விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். மேலும், படிவத்தை சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் சீட்டை பெறுங்கள். இது தான் நீங்கள் பான் கார்டு ஒப்படைத்தற்கான சான்றாகும். எனவே, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பான் கார்டு வைத்திருந்தார், அதனை ரத்து செய்வதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
