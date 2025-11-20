English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தங்கம் vs SIP - சாதகம், பாதகம்... குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு எந்த முதலீடு சரி?

தங்கம் vs SIP - சாதகம், பாதகம்... குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு எந்த முதலீடு சரி?

SIP vs Gold: பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாமா? அல்லது SIP மூலம் மியூச்சுவல் பண்டில் முதலீடு செய்யலாமா?, இரண்டின் சாதக பாதகங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 20, 2025, 09:09 AM IST
  • பெரும்பாலும் அதிகமானோர் தங்கத்தில்தான் முதலீடு செய்கின்றனர்.
  • வெகுசிலரே மியூச்சுவல் பண்டில் முதலீடு செய்கின்றனர்.
  • இரண்டிலும் சாதக, பாதகங்கள் இருக்கின்றன.

தங்கம் vs SIP - சாதகம், பாதகம்... குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு எந்த முதலீடு சரி?

Long Term Investment Tips, SIP vs Gold: அனைவரும் தங்களின் எதிர்கால திட்டங்களுக்காக முதலீடு கண்டிப்பாக முதலீடு செய்தே ஆக வேண்டும். குறிப்பாக, பெற்றோர் தங்களின் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணச் செலவுகளுக்கு நீண்ட கால முதலீட்டில் ஈடுபடுவார்கள். அந்த வகையில், தங்கம் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமான SIP ஆகியவைதான் பெரும்பாலானோரின் ஆப்ஷனாக இருககிறது. இந்த இரண்டில் எது சிறப்பான ஆப்ஷன் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

பொதுவாக, இந்திய குடும்பங்களை பொருத்தவரை குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக தங்க நகைகளை அதிகமாக சேமித்து வைப்பார்கள். அதை தேவைப்படும்போது அடகுவைத்துக்கொள்ளலாம் என்பாதால், நகைககளை அதிகம் வாங்குவார்கள். அதேநேரத்தில் தற்சமயத்தில் செய்கூலி, சேதாரம் ஆகிய இழப்புகளை தவிர்ப்பதற்காக Gold ETF, டிஜிட்டல் கோல்ட் ஆகியவற்றிலும் முதலீடு செய்கிறார்கள். வெகு சிலர் மட்டுமே SIP மூலம் முதலீடு செய்கின்றனர். அந்த வகையில், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதில் இருக்கும் சாதக, பாதகங்கள்; SIP மூலம் முதலீடு செய்வதில் இருக்கும் சாதக பாதகங்கள் ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

SIP மூலம் மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடு - சாதகம்

- மியூச்சுவல் பண்டில்நீங்கள் SIP மூலம் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் சராசரியாக 12% - 15% வரை ஆண்டு வருமானம் வரும். இது மற்ற எந்த முதலீட்டிலும் பெரிதாக கிடைக்காது. சில மியூச்சுவல் பண்டில் உங்களுக்கு 18% வரை கூட வருமானம் வரலாம். 

- உங்களுக்கு இயன்ற தொகையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். ரூ.250, ரூ.500 தொடங்கி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். 

- நீங்கள் நீண்ட கால நோக்கில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், பங்குச்சந்தை சரியும் நேரத்தில் உங்களுக்கு அதிக Units கிடைக்கும். எதிர்காலத்தில் சந்தை ஏற்றம் காணும்போது லாபம் கிடைக்கும். 

- நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக 10 - 15 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்தால் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் வட்டியும் வட்டியை தரும். கூட்டு வட்டியாலும் நீங்கள் பயன்பெறலாம்.

SIP மூலம் மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடு - பாதகம்

- பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டது. சந்தை அபாயத்தை புரிந்துகொள்வது நல்லது.

- SIP என்பது தொடர்ச்சியாக செய்தாக வேண்டும். நீங்கள் அதை முறையாக செய்யாவிட்டால் உங்களின் முதலீட்டுத் தொகை குறைந்துவிடும். பெரிய லாபம் கிடைக்காமல் போய்விடும். எனவே உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில், வாரந்தோறும், மாதந்தோறும், காலாண்டுதோறும் நீங்கள் SIP மூலம் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

தங்க முதலீடு - சாதகம்

- பணவீக்கம் ஏற்பட்டாலும், அதற்கேற்ப தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. அதாவது, கடந்த பல ஆண்டுகளாக தங்கத்தின் மதிப்பு என்பது தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது, என்றும் மதிப்பு குறையவில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

- தங்கத்தை ஈஸியாக வாங்குவதை போல், ஈஸியாக விற்கவும், அடகு வைக்கவும் முடியும். இதனால், உங்களுக்கு உடனடியாக பணம் தேவைப்பட்டால் தங்கம் கைக்கொடுக்கும். 

- தங்கத்தை நீங்கள் எந்த நாட்டிலும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இந்தியாவில் மட்டும்தான் அது செல்லுபடியாகும் என்றில்லை. அதேநேரத்தில், எந்த நாட்டிற்கு சென்றாலும் அதற்கான மதிப்பும் இருக்கும்.

- நீங்கள் தங்கப் பத்திரத்தில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் கூடுதலாக 2.5% வட்டியை பெறுவீர்கள். 

- தங்கம் விலை சந்தையை சார்ந்து இல்லை என்பதால், பங்குச்சந்தை கடுமையாக சரிந்தாலும் தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்கவே செய்யும். 

- நீண்டகால நோக்கில் அதில் ரிஸ்க் மிக மிக குறைவு. எனவே பாதுகாப்பான முதலீடாகவும் அது விளங்குகிறது. 

தங்க முதலீடு - பாதகம்

- தங்க நகைகளை வாங்கும்போது அதில் செய்கூலி, சேதாரம், ஜிஎஸ்டி ஆகியவை உங்களுக்கு கூடுதல் செலவை உண்டாக்கும். நீங்கள் அதை விற்கும்போது இந்த செலவுகள் சேர்க்கப்படாது. 

- தங்கத்தை பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க வேண்டியது மிக முக்கியமாகும். நீங்கள் வீட்டில் வைக்காமல் வங்கி லாக்கரில் வைத்தால் கூடுதல் செலவும் ஏற்படும். 

- தங்கத்தில் உங்களுக்கு SIP போன்று நிலையான வருமானம் வராது. நீண்ட கால SIP மூலம் 12% முதல் 15% வரை ஆண்டு வருமானம் கிடைக்கும். ஆனால் தங்கத்தில் இதைவிட குறைவான ஆண்டு வருமானமே வரும். 

- தங்கப் பத்திரத்தில் மட்டுமே வட்டி கிடைக்கும். தங்க நகைகளில் விலை மட்டுமே உயரும், அதில் ஈவுத்தொகையோ, வட்டியோ கிடையாது.

