English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 9-5 வேலைக்கு போறவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பாதிக்க..எளிய வழிகள்! கடைசி பாய்ண்டை நோட் பண்ணுங்க..

9-5 வேலைக்கு போறவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பாதிக்க..எளிய வழிகள்! கடைசி பாய்ண்டை நோட் பண்ணுங்க..

Passive Income Tips For 9 To 5 Job Goers : இந்த காலத்தில் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும், வருமானம் போதவில்லை என்கிற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கையில், 9-5 வேலைக்கு போகிறவர்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிக்க என்னவெல்லாம் செய்யலாம்? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 2, 2026, 05:51 PM IST
  • 9-5 வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு எளிய டிப்ஸ்!
  • எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பாதிப்பது எப்படி?
  • இதுதான் எளிய வழி..

9-5 வேலைக்கு போறவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பாதிக்க..எளிய வழிகள்! கடைசி பாய்ண்டை நோட் பண்ணுங்க..

Passive Income Tips For 9 To 5 Job Goers : மாத சம்பளம் வாங்குபவர்கள், சம்பளத் தேதி எப்போது வரும் என காத்திருப்பது வழக்கம். காரணம், அந்த சமயத்தில்தான் மாதாந்திர வீட்டு செலவு, நமக்கான செலவு, நம்மை சார்ந்து உள்ளோருக்கான செலவுகளை முடிக்க முடியும். இதையெல்லாம் தாண்டி வீடு அல்லது நகைக்கடன் ஏதேனும் இருந்தால் அதற்கு மாதாமாதம் வட்டியோடு அசல் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். அதற்கும் மாத சம்பளத்தை தான் எதிர்நோக்கி நோக்கி காத்திருக்க வேண்டியதாயிருக்கும். ஒரு சில காலங்களில் ஏதேனும் அவசர செலவு அல்லது எதிர்பாராத செலவு வந்து விட்டால் அந்த மாதத்தை ஓட்டுவதை கடினமாக இருக்கும். இப்படி 9-5 வேலைக்கு செல்பவர்கள் இன்னொரு வழியில் தங்களுக்கு நிதி நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்கு “Passive Income” உதவும். 

Add Zee News as a Preferred Source

இணையத்தில் இருக்கும் டிப்ஸ்கள்..

வேலைக்கு செல்பவர்கள் வருமானம் போகவில்லை என்றால் கூடுதலாக வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி என்று அடிக்கடி கூகுளில் தேடுவது வழக்கம். அப்படி தேடும்போது பெரும்பாலும், “சொந்த வீடு இருந்தால் அதை வாடகைக்கு விடுங்கள், சொந்தமாக நிலம் இருந்தால் அதனை பார்க்கிங் ஸ்பேஸிற்கு வாடகைக்கு விடுங்கள்”என்பது போன்ற ஐடியாக்கள் வரும். ஆனால் வேலைக்கு செல்லும் வர்க்கத்தில் இருக்கும் பல பேருக்கு சொந்த வீடு அல்லது நிலம் இருப்பதில்லை. இப்படி இல்லாதோர் இங்கே குறிப்பிடப்படும் ஐந்து வழிகளை வைத்து பணம் ஈட்டலாம்.

Cloud Kitchen: 

முன்னர் தான் சமைப்பதற்கும் சாப்பிடுவதற்கும் ஹோட்டல் தொழில் செய்வதற்கும் ஒரு பெரிய இடம் தேவைப்பட்டது. இப்போது அப்படியெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் ஆன்லைனிலேயே உணவு டெலிவரி செய்து கொள்ளலாம். நகரங்களில் வாழும் பலர்,  வெளியிலும் ஆன்லைனிலும் சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அவர்களை குறிவைத்து இந்த தொழிலை தொடங்கினால் கண்டிப்பாக வெற்றிதான். எங்கள் நன்கு சமைக்க தெரிந்தவர் அல்லது கேக் பிரவுனி போன்ற உணவுகளை பேக்கிங் செய்ய தெரிந்தவர் என்றால், நீங்கள் இது சம லாபம் பார்க்கலாம். உங்களுக்கென்று தனியாக ஒரு  கிளவுட் கிச்சன் ஆரம்பித்து, zomato அல்லது Swiggy போன்ற உணவு டெலிவரி செயலிகள்  மூலமாக உங்கள் பொருட்களை தகுந்த முறையில் ஆர்டர் செய்பவர்களிடத்தில் சென்று சேர்க்கலாம். 

யூடியுப் சேனலை கையாள்வது: 

இதற்கு அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு youtube சேனலை ஆரம்பித்து அதில் மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டும் என்பதில்லை.  இதன்மூலம் வருமானம் ஈட்டுவதற்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்படலாம். எனவே ஏற்கனவே youtube வைத்திருப்பவர்களை தொடர்பு கொண்டு, அவர்களது சேனலை மெயின்டைன் செய்வதற்கும், எடிட்டிங் அல்லது SEO விற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறதா என்பதை கேட்டு அவர்களிடம் Freelancer ஆக பணிபுரியலாம். 

Affiliated Marketing: 

முன்னர் எல்லாம் விளம்பரம் என்றால் பதாகைகளில் இருப்பதும் டிவியில் வருவதும் பேப்பரில் படிப்பதும் என்று  நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். ஆனால் இப்போது நாம் இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது ஃபேஸ்புக் மூலமாக பார்க்கும் வீடியோக்களில் தான் அதிக அளவு விளம்பரங்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. தற்போது instagram பிரபலமாக இருக்கும் influencers இந்த கான்செப்ட்டை வைத்து தான் பணம் சம்பாதிக்கின்றனர். Flipkart, அமேசான், Myntra போன்ற நிறுவனங்களில் பொருட்களை பிறருக்கு பரிந்துரை செய்து அவர்கள் நீங்கள் கொடுக்கும் லிங்க் மூலம் பொருட்களை வாங்கினால் இதன் மூலம் இந்த நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு வருமானத்தை வழங்கலாம்.

உதாரணத்திற்கு நீங்கள் Flipkart  நிறுவனத்தின் தளத்தை பயன்படுத்தி ஒரு உடையை வாங்க பிரித்தல் என்றால் அந்த உடையை நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் மார்க்கெட்டிங் செய்து கொள்ளலாம். உங்களால், நீங்கள் பதிவிடும் அந்த லிங்கை கிளிக் செய்து பொருட்களை வாங்கினார்கள் என்றால் உங்களுக்கு வருமானம் வரும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Passive IncomeEmployeesextra moneysalary

Trending News