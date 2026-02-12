English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாஸ்போர்ட் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் வரப்போகும் பல மாற்றங்கள்..என்னென்ன?

பாஸ்போர்ட் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் வரப்போகும் பல மாற்றங்கள்..என்னென்ன?

Passport New Rules From February 15th 2026 : வரும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல், பாஸ்போர்டில் புது ரூல்ஸ் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:14 PM IST
  • பாஸ்போர்ட் புது ரூல்ஸ்!
  • பிப்ரவரி 15 முதல் அமல்
  • ரெடியா இருங்க..

பாஸ்போர்ட் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் வரப்போகும் பல மாற்றங்கள்..என்னென்ன?

Passport New Rules From February 15th 2026 : இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு முக்கிய ஆவணமாக தேவைப்படுகிறது, பாஸ்போர்ட். இது, வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு அனுமதிக்கும் முக்கிய ஆவணம்தான், இந்த பாஸ்போர்ட். தற்போது இதில் பலவித புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது.

பிப்ரவரி 15 முதல் வரப்போகும் மாற்றங்கள்!

நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில், போலி பாஸ்போர்ட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு மோசடிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதனை தடுக்கும் வகையிலும், பாஸ்போர்ட் வழங்கும் நடைமுறைகளை எளிதாக்கும் வகையிலும், இம்மாதத்தின் (பிப்ரவரி) 15ஆம் தேதி முதல் பல புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கின்றன. இந்த புது விதிமுறைகளால் சில சிரமங்களை பயணாளிகள் எதிர்கொண்டாலும், இதனால் நல்ல மாற்றங்களும் ஏற்படலாம்.

டிஜிட்டல் முறையில் ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பு..

இனி, டிஜிட்டல் முறையிலேயே ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்படும். இதற்கு முன்னர் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பாதாரர்கள் ஆதார் உள்ளிட்ட சில முக்கிய சான்றுகளின் நகல்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. அதற்கு, தற்போது அவசியம் கிடையாது. இதையடுத்து, முகவரி மற்றும் அடையாள சான்றிதழாக ஆதார் மற்றும் அரசால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள், பிரதான ஆவணங்களாக பயன்படுத்தப்படும். இதனை, இனி டிஜிட்டல் முறையிலேயே சமர்ப்பித்து சரி பார்த்துக்கொள்ளலாம். இதற்கான மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

காவல்துறை சரிபார்ப்பு

இதற்கு முன்பாக, பாஸ்போர்ட் விநியோகிப்பதற்கு முன்பு, சான்றில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முகவரிக்கு காவல்துறையினர் வந்து வெரிஃபிகேஷன் செய்வர். இதற்கு, ‘Police Verification' என்று பெயர். இவர்கள், விண்ணப்பத்தாரரின் பின்புலத்தை விசாரித்து, சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும். பெரும்பாலான முறை, இதனால் பாஸ்போர்ட் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுத்தப்படும். இப்போது, டிஜிட்டல் முறையிலேயே இந்த நடைமுறை செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது. 

காவல்துறையினர், ஆன்லைன் வழியிலேயே தகவல்களை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளப்போவதாகவும், இந்த வெரிஃபிகேஷனால் ஏற்பட்டு வந்த தாமதங்கள் இனி ஏற்படாது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு ஏற்ற வகையில் மத்திய அரசின் இணையதளத்தின் பலவித மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

அனைத்துமே டிஜிட்டல்..

மேற்கூறியபடி, இப்படி பலவித மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இதனால், பெரும்பாலான நடைமுறைகள் பெரும்பாலும் ஆன்லைனிலேயே முடிந்து விடும் என்று கூறப்படுகிறது. இதில், ஆவணங்களை பதிவேற்றுவது, பாஸ்போர்ட் அப்பாயிண்டெண்ட் தேதி புக்கிங் செய்வது உள்ளிட்ட நடைமுறைகளை எளிதாக்குகிறது. இதற்கு மேலும், பாஸ்போர்ட் மையங்களை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக சிறிய நகரங்கள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறதாம். 

மக்கள் கவனிக்க வேண்டியது..

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட இருப்பதால், புதிய பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தாரர்கள், தங்கள் ஆவணங்களை சரியாக வைத்துக்காெள்வது மிகவும் நல்லதாகும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்திலும், ஆன்லைனிலேயே அனைத்து நடைமுறைகளும் நடப்பதால், ஆவணங்களின் சரிபார்ப்பு முன்பை விட மிகவும் கிடுக்குப்பிடியாக இருக்கும். எனவே, அனைத்திலும் உங்கள் குறித்த விவரங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பது முக்கியம்.

