Paytm பண்டிகை கால பரிசு: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு தங்க நாணயம்

Paytm Latest News: PAYTM மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. பேடிஎம் மூலம் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயனர்கள் தங்க நாணய வெகுமதிகளைப் பெறுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Paytm One 97 Communications Limited
Paytm One 97 கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் ஒரு புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் பயனர்களுக்கு வெகுமதியாக தங்க நாணயங்களை அளிக்கிறது. இந்த நாணயங்களை டிஜிட்டல் தங்கமாக மாற்ற முடியும் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இந்த அம்சம் ஸ்கேன் அண்ட் பே, ஆன்லைன் ஷாப்பிங், பணப் பரிமாற்றங்கள், ரீசார்ஜ்கள், பில் கட்டணங்கள் மற்றும் தொடர் கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பரிவர்த்தனைகளுக்கு பொருந்தும்.
பயனர்கள் யுபிஐ, டெபிட் கார்டுகள், கிரெடிட் கார்டுகள் அல்லது நெட் பேங்கிங் என எதை பயன்படுத்தி கட்டணத்தை செலுத்தினாலும், இந்த அம்சம் அனைத்துக்கும் பொருந்தும். கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் ரூபே கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் யுபிஐ கட்டணங்களுக்கு இரண்டு மடங்கு தங்க நாணயங்கள் வழங்கப்படும்.
தங்க நாணயங்களை பெறுவது எப்படி?
- பயனர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும், பரிவர்த்தனை தொகையில் 1% -ஐ பயனர்கள் தங்க நாணயங்களாக பெறுவார்கள் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
- எடுத்துக்காட்டாக, ரூ.10,000 செலவழிப்பது ரூ.100 மதிப்பிலான தங்க நாணயங்களை பெற உதவும்.
- இது அடிப்படையில் 0.01% கேஷ்பேக் ஆகும்.
- ஆனால் பணத்திற்கு பதிலாக டிஜிட்டல் தங்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது.
இந்த வசதி ஏன் தொடங்கப்பட்டது?
இந்தியாவில் தங்கத்தின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு இந்த அம்சம் தொடங்கப்பட்டதாக நிறுவனம் கூறுகிறது. பயனர்கள் சிறிது சிறிதாக டிஜிட்டல் தங்கத்தை குவிப்பதற்கும் அவர்களின் செலவினங்களை சேமிப்பு மற்றும் நீண்ட கால முதலீடுகளாக மாற்றுவதற்கும் இதன் யோசனை உதவியாக இருக்கும்.
பிற புதிய அம்சங்கள்
சமீபத்தில், PAYTM செயலியில் பல அம்சங்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் தொடர் செலவுகளுக்கான நினைவூட்டல்கள், மாதாந்திர செலவுகளின் சம்மரி, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட யுபிஐ ஐடிகள், தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய யுபிஐ அறிக்கைகள் மற்றும் அனைத்து வங்கி கணக்கு தகவல்களின் சிங்கிள் வியூ ஆகியவை அடங்கும்.
தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்களின் சேமிப்புகளை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஆத்மானிர்பர் பாரத் மற்றும் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் போன்ற அரசாங்கத்தின் முன்முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் கூறியுள்ளது. PAYTM பயனர்கள் இனி ஒவ்வொரு பரிமாற்றத்தின் மூலமும் சிறிது சிறிதாக தங்கத்தை சேர்க்க முடியும். இது காலப்போக்கில் சீரான முதலீடாகக் குவியும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு
மேலும் படிக்க | வங்கி கணக்கு இல்லாமலே கிரெடிட் கார்டு வாங்கலாம்... இதனால் என்ன நன்மை?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ