பேடிஎம் வங்கி உரிமம் ரத்து... டெபாசிட் பணம் கிடைக்குமா? ஷாக்கில் வாடிக்கையாளர்கள்!

Paytm Payment Bank License Cancelled: பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் (Paytm Payments Bank Ltd) உரிமத்தை மத்திய ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்துள்ளது.
தொடரும் தடைகள்
வங்கியை கலைக்கும் செயல்பாட்டின்போது, அதன் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியிடம் போதுமான நிதி உள்ளது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியை மூடுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி நீண்டகால ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தது. ஏற்கெனவே, புதிய வாடிக்கையாளர்களை இணைக்கவும், வைப்புத்தொகைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் பேடிஎம் வங்கிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன் வரிசையில், பேடிஎம் வங்கிக்கு எதிராக ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த கடைசி நடவடிக்கை இந்த உரிமம் ரத்து நடவடிக்கையாகும்.
2022 முதல்...
2022ஆம் ஆண்டு பேடிஎம் வங்கியின் மீது கட்டுப்பாடுகளை ரிசர்வ் வங்கி முதன்முதலாக விதிக்கத் தொடங்கியது. அதன் செயல்பாடுகள் குறித்த தொடர்ச்சியான மேற்பார்வை சார்ந்து கவலைகள் எழுந்தது. இதனால், 2024ஆம் ஆண்டில் பேடிஎம் மீதான கட்டுபாடுகளை மேலும் கடுமையாக்கியது ரிசர்வ் வங்கி.
ரிசர்வ் வங்கி சொன்ன காரணங்கள்
வங்கியின் செயல்பாடுகள், அதன் கடன் கொடுத்தவர்கள் மற்றும் நிதி வைப்பாளர்களின் நலன்களுக்கு எதிராக செல்வது உட்பட, உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பல்வேறு காரணங்களை தெரிவித்துள்ளது. அதன் நிர்வாகத்தின் தன்மை, நிதி வைப்பாளர்களுக்கும் பொது நலனுக்கும் பாதகமாக இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி கூறியது.
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence issued to Paytm Payments Bank Limited under Section 22(4) of the Banking Regulation Act, 1949 (‘BR Act’) effective from close of business on April 24, 2026. Consequently, Paytm Payments Bank Limited is prohibited… pic.twitter.com/B746of2bah
— ANI (@ANI) April 24, 2026
பேடிஎம் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றும், அது தனது பேமெண்ட்ஸ் வங்கி உரிமத்துடன் இமைக்கப்பட்டிருந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்தது.
இன்று முதல் ரத்து
ஏப்ரல் 24ஆம் தேதியிட்ட ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பில், இன்று முதல் பேடிஎம் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், அந்த வங்கி உடனடியாக வங்கித் தொழிலில் ஈடுபடுவதில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டதாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியை மூடுவதற்காக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு அப்டேட்
மேலும் பேடிஎம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவது குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உறுதியளித்தது. வங்கி மூடப்படும்போது, பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி லிமிடெட் தனது முழு வைப்புத்தொகைப் பொறுப்பையும் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு போதுமான பணப்புழகத்தை கொண்டிருப்பதாக முன்னரே பார்த்தோம்.
அதாவது, ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, வங்கி மூடப்படும் செயல்முறையின் போது வைப்புத்தொகையாளர்களுக்கு பணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பேடிஎம் UPI இயங்கும்
ரிசர்வ் வங்கி பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்ததை தொடர்ந்து, Paytm அதன் X பதிவில், "Paytm UPI மற்றும் எங்களின் அனைத்து சேவைகளும் எவ்வித இடையூறும் இன்றி தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்றன. இதில் Paytm app, Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm UPI, Paytm money, Paytm Payment Gateway, Paytm card machines மற்றும் தங்களின் துணை நிறுவனங்கள், கூட்டாளி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பிற அனைத்து சேவைகளும் அடங்கும்" என தெரிவித்துள்ளது.
Paytm UPI and all our services continue to operate without any interruptions
This includes the Paytm App, Paytm UPI, Paytm Gold, Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm Card Machines, Paytm Payment Gateway, Paytm Money and all other services offered by our subsidiaries and associate… pic.twitter.com/JI03tqxnzI
— Paytm (@Paytm) April 24, 2026
பேமெண்ட்ஸ் வங்கி எதற்கு?
அதேபோல், பேடிஎம் வாலட், கடைகளில் பணபரிவர்த்தனை மற்றும் டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க வாடிக்கையாளர் ஆதரவை பேடிஎம் பெற்றிருந்தது, தற்போது அதன் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது ஒரு பெரும் பின்னடைவாகும்.
முழுமையான கடன் வழங்கும் செயல்பாடுகள் இல்லாமல் வைப்புத்தொகை மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனை சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் நிதி உள்ளடக்கத்தை விடுவுபடுத்துவதற்காக இதுபோன்ற பேமெண்ட்ஸ் வங்கிள் தொடங்கப்பட்டன. அப்படியிருக்க, அந்த துறையில் மிகவும் பிரபலமானதாக பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி இருந்தது.
அடுத்தது என்ன?
தற்போது அதன் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அதன் தாய் நிறுவனமான பேடிஎம் அதன் வங்கி மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனை கூட்டாண்மைகளை எவ்வாறு மறுசீரமைக்கும், அடுத்த சில வாரங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வளவு சுமுகமாக மாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதில் கவனம் இருக்கும்.
