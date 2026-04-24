  • பேடிஎம் வங்கி உரிமம் ரத்து... டெபாசிட் பணம் கிடைக்குமா? ஷாக்கில் வாடிக்கையாளர்கள்!

பேடிஎம் வங்கி உரிமம் ரத்து... டெபாசிட் பணம் கிடைக்குமா? ஷாக்கில் வாடிக்கையாளர்கள்!

Paytm Payment Bank: பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமத்தை மத்திய ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்துள்ளது. இதற்கான பல்வேறு காரணங்களை ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இதனால், இந்த வங்கியில் நிதி டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:23 PM IST
  • 2022இல் இதன் மீதான கட்டுபாடுகள் தொடங்கின.
  • 2024இல் கட்டுபாடுகள் அதிகமாகின.
  • தற்போது உரிமத்தை ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்ய இருக்கிறது.

3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
local holiday
3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு
கப்பார் யோகம்: மே 1 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பெரிய ஆபத்து.. நிதி, ஆரோக்கியத்தில் சிக்கல்!
camera icon6
Khappar yoga 2026
கப்பார் யோகம்: மே 1 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பெரிய ஆபத்து.. நிதி, ஆரோக்கியத்தில் சிக்கல்!
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை, யாருக்கு எவ்வளவு?
குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் கொடிகட்டி பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள்.. தலையெழுத்தே மாறப்போகுது!
camera icon6
Guru Peyarchi 2026
குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் கொடிகட்டி பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள்.. தலையெழுத்தே மாறப்போகுது!
பேடிஎம் வங்கி உரிமம் ரத்து... டெபாசிட் பணம் கிடைக்குமா? ஷாக்கில் வாடிக்கையாளர்கள்!

Paytm Payment Bank License Cancelled: பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் (Paytm Payments Bank Ltd) உரிமத்தை மத்திய ரிசர்வ் வங்கி ரத்து செய்துள்ளது.

தொடரும் தடைகள்

வங்கியை கலைக்கும் செயல்பாட்டின்போது, அதன் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியிடம் போதுமான நிதி உள்ளது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. 

பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியை மூடுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி நீண்டகால ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தது. ஏற்கெனவே, புதிய வாடிக்கையாளர்களை இணைக்கவும், வைப்புத்தொகைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் பேடிஎம் வங்கிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 

அதன் வரிசையில், பேடிஎம் வங்கிக்கு எதிராக ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த கடைசி நடவடிக்கை இந்த உரிமம் ரத்து நடவடிக்கையாகும்.

2022 முதல்...

2022ஆம் ஆண்டு பேடிஎம் வங்கியின் மீது கட்டுப்பாடுகளை ரிசர்வ் வங்கி முதன்முதலாக விதிக்கத் தொடங்கியது. அதன் செயல்பாடுகள் குறித்த தொடர்ச்சியான மேற்பார்வை சார்ந்து கவலைகள் எழுந்தது. இதனால், 2024ஆம் ஆண்டில் பேடிஎம் மீதான கட்டுபாடுகளை மேலும் கடுமையாக்கியது ரிசர்வ் வங்கி. 

ரிசர்வ் வங்கி சொன்ன காரணங்கள்

வங்கியின் செயல்பாடுகள், அதன் கடன் கொடுத்தவர்கள் மற்றும் நிதி வைப்பாளர்களின் நலன்களுக்கு எதிராக செல்வது உட்பட, உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பல்வேறு காரணங்களை தெரிவித்துள்ளது. அதன் நிர்வாகத்தின் தன்மை, நிதி வைப்பாளர்களுக்கும் பொது நலனுக்கும் பாதகமாக இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி கூறியது.

பேடிஎம் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றும், அது தனது பேமெண்ட்ஸ் வங்கி உரிமத்துடன் இமைக்கப்பட்டிருந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்தது. 

இன்று முதல் ரத்து 

ஏப்ரல் 24ஆம் தேதியிட்ட ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பில், இன்று முதல் பேடிஎம் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், அந்த வங்கி உடனடியாக வங்கித் தொழிலில் ஈடுபடுவதில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டதாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியை மூடுவதற்காக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு அப்டேட்

மேலும் பேடிஎம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவது குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உறுதியளித்தது. வங்கி மூடப்படும்போது, பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி லிமிடெட் தனது முழு வைப்புத்தொகைப் பொறுப்பையும் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு போதுமான பணப்புழகத்தை கொண்டிருப்பதாக முன்னரே பார்த்தோம். 

அதாவது, ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, வங்கி மூடப்படும் செயல்முறையின் போது வைப்புத்தொகையாளர்களுக்கு பணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பேடிஎம் UPI இயங்கும்

ரிசர்வ் வங்கி பேடிஎம் பேமெண்ட் வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்ததை தொடர்ந்து, Paytm அதன் X பதிவில், "Paytm UPI மற்றும் எங்களின் அனைத்து சேவைகளும் எவ்வித இடையூறும் இன்றி தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்றன. இதில் Paytm app, Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm UPI, Paytm money, Paytm Payment Gateway, Paytm card machines மற்றும் தங்களின் துணை நிறுவனங்கள், கூட்டாளி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பிற அனைத்து சேவைகளும் அடங்கும்" என தெரிவித்துள்ளது.

பேமெண்ட்ஸ் வங்கி எதற்கு?

அதேபோல், பேடிஎம் வாலட், கடைகளில் பணபரிவர்த்தனை மற்றும் டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க வாடிக்கையாளர் ஆதரவை பேடிஎம் பெற்றிருந்தது, தற்போது அதன் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது ஒரு பெரும் பின்னடைவாகும். 

முழுமையான கடன் வழங்கும் செயல்பாடுகள் இல்லாமல் வைப்புத்தொகை மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனை சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் நிதி உள்ளடக்கத்தை விடுவுபடுத்துவதற்காக இதுபோன்ற பேமெண்ட்ஸ் வங்கிள் தொடங்கப்பட்டன. அப்படியிருக்க, அந்த துறையில் மிகவும் பிரபலமானதாக பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி இருந்தது.

அடுத்தது என்ன?

தற்போது அதன் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அதன் தாய் நிறுவனமான பேடிஎம் அதன் வங்கி மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனை கூட்டாண்மைகளை எவ்வாறு மறுசீரமைக்கும், அடுத்த சில வாரங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வளவு சுமுகமாக மாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதில் கவனம் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: டிஏ உயர்வு... வெளிவந்தது நிதி அமைச்சக உத்தரவு

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

