சமூக நலட்திட்டங்களின் ஓய்வூதியம் அதிகரித்தது: மக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு

Pension Scheme: மனிதர்களாகிய நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. முதுமையிலும், சில கடினமாக நேரங்களிலும் நிதி ஆதரவு அனைவருக்கும் தேவைப்படுகின்றது. இதை நினைவில் கொண்டு மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் மூத்த குடிமக்கள், நலிந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள், தேவையில் இருக்கும் பெண்கள் என அனைவருக்காகவும் பல வித ஓய்வூதியத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. ஹரியானா அரசு தனது சமூக நல திட்டத்தில் சமீபத்தில் செய்துள்ள மாற்றங்கள் மக்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Haryana State Government: மாநில அரசின் பரிசு
ஹரியானா அரசு பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத்தை அதிகரித்தது. மாநில அரசு, அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் பல மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் நிதி உதவித் திட்டங்களில் மாதத்திற்கு ரூ.200 அதிகரிப்பதாக அறிவித்தது. தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு, நவம்பர் 1, 2025 முதல் முதியோர் ஓய்வூதியம் ரூ.3,000 லிருந்து ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் நிதி உதவி அதிகரிப்பு முந்தைய ஆண்டு நவம்பர் 1 முதல் பின்னோக்கி அமலுக்கு வரும் வகையில் பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சமூக நீதி, அதிகாரமளித்தல், பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை மற்றும் அந்த்யோதயா (SEWA) இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டன. அதன்படி இந்த மாதம் முதல் அதிகரித்த ஊதியம் தொடங்கும்.
யாருக்கெல்லாம் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Old Age Samman Allowance: மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம்
- இந்தத் திட்டம் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு முதியோர் ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. பயனாளிகள் கிராமப்புற கைவினைஞர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், சிறு விவசாயிகள் உள்ளிட்ட சமூகத்தின் ஏழைப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அவர்களின் ஓய்வூதியம் ரூ.3,000 லிருந்து ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Ladli Social Security Pension: பெண் குழந்தைகளுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம்
- இந்தத் திட்டம் பெண் குழந்தை/குழந்தைகள் மட்டுமே உள்ள குடும்பங்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- ஓய்வூதியம் பெற குடும்பத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.2 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
- லாட்லி ஓய்வூதியப் பலன் பெற்றோரில் ஒருவர் 45 வயதை அடையும் தேதியிலிருந்து 15 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
- இந்தப் பலன் தாய்க்கும், அவர் இறந்துவிட்டால் தந்தைக்கும் வழங்கப்படும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அளிக்கப்படும் தொகை முன்பிருந்த ரூ.3,000 லிருந்து ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Pension For Persons With Disabilities: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம்
- இந்த ஓய்வூதியம், குருட்டுத்தன்மை, பார்வைக் குறைபாடு, செவித்திறன் குறைபாடு, இயக்கக் குறைபாடு, குணமடைந்த தொழுநோய், மனநோய் அல்லது வளர்ச்சி குன்றியமை உள்ளிட்ட குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கானது.
- இயலாமை 60-100 சதவீத வரம்பில் இருக்க வேண்டும்.
- மேலும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற நபர் 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
- மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Pension For Dwarfs And Eunuchs: வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கான ஓய்வூதியம்
- ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ.3,000 இலிருந்து ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் (3 அடி 8 அங்குலம் அல்லது அதற்கும் குறைவான உயரம் கொண்ட ஆண் மற்றும் 3 அடி 3 அங்குலம் அல்லது அதற்கும் குறைவான உயரம் கொண்ட பெண்) இதற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
- ஹரியானாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் திருநங்கைகளும் சமீபத்திய அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு ரூ.3,200 மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
- அவர்கள் 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
- வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் மற்றும் திருநங்கை விண்ணப்பதாரர்கள் இருவரும் தங்கள் நிலையை உறுதிப்படுத்த ஒரு சிவில் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடமிருந்து சான்றிதழை வழங்க வேண்டும்.
Widows, Destitute Women: விதவைகள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு நிதி உதவி
- இந்த வகைக்கான ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு ரூ.3,200 ஆக மாறியுள்ளது.
- 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட, ஹரியானாவைச் சேர்ந்த பெண்கள், இந்த நன்மைக்கு தகுதியுடையவர்கள்.
- அத்தகைய பெண் ஒரு விதவையாகவோ அல்லது கணவர், பெற்றோர் மற்றும் மகன்(கள்) இல்லாத ஆதரவற்றவராகவோ அல்லது கணவர் அல்லது பெற்றோரால் கைவிடப்பட்டதால் ஆதரவற்றவராகவோ இருக்க வேண்டும்.
- அவரது வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.
Widowers And Unmarried Persons: விதவைகள் மற்றும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு நிதி உதவி
- வாழ்க்கைத் உதுணையை இழந்தவர்கள் மற்றும் திருமணமாகாத நபர்கள் இந்த ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள்.
- விவாகரத்து பெற்றவர் அல்லது நேரடி உறவினருக்கு இந்த சலுகை கிடைக்காது.
- 45 வயதுடைய திருமணமாகாத ஆண் அல்லது பெண், குடும்ப வருமானம் ரூ.1.8 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருந்தால், அவர்களும் இந்த ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள்.
Patients: நோயாளிகளுக்கு நிதி உதவி
- புற்றுநோய் நோயாளிகள், அரிய நோய்கள் மற்றும் பிற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதன் மூலம் நிதி உதவி கிடைக்கும்.
- நிலை III & IV புற்றுநோய் மற்றும் அரசாங்கத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட பிற அரிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கும், குடும்ப வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சத்திற்கும் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும் அரசு நிதி உதவி வழங்குகிறது.
Differently-Abled Children: மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள்
- இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியம் முன்பு ரூ.2,400 ஆக இருந்தது, இது இப்போது மாதத்திற்கு ரூ.2,600 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இது 0-18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கானது.
- மனவளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் பல ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்கு, இயலாமை காரணமாக முறையான கல்வியைப் பெற முடியாதவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் அல்லது உறவினர்களை முழுமையாகச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு இந்த உதவி வழங்கப்படுகிறது.
Kashmiri Migrant Families: காஷ்மீரிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த குடும்பங்கள்
- காஷ்மீரிலிருந்து புலம்பெயர்ந்தோருக்கு ஹரியானா மாநில அரசு ஒரு நபருக்கு ரூ.1,700 மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- முன்னதாக, ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,500 ஆக இருந்தது.
- அதிகபட்ச வரம்பு ஒரு குடும்பத்திற்கு மாதத்திற்கு ரூ.8,500 ஆகும்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! நீக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் பட்டியல் வெளியீடு
மேலும் படிக்க | EPS Pension: சர்வீசில் பிரேக் இருந்தால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறையுமா? கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ