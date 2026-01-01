மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் வரும்

Old Age Pension Scheme: முதுமையில் பணத்திற்கான அவசியம் மற்ற வயதுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகவும் அதிகமாகிறது. இந்த வயதில் மூத்த குடிமக்களால் இளமையில் உள்ளது போல பணம் ஈட்ட முடியாது. ஆகையால், அவர்கள் தங்கள் செலவுகளுக்கு மற்றவர்களை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது. இந்த நிலையை புரிந்துகொண்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த மாநில அரசு
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசு ஒரு நல்ல செய்தியை அளித்துள்ளது. அவர்கள் இனி தங்களின் முதியோர் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்காக அலுவலகங்களுக்கோ அல்லது அரசுத் துறைகளுக்கோ செல்ல வேண்டியதில்லை. இதற்காக அரசு ஒரு புதிய அமைப்பை அமல்படுத்தியுள்ளது.
Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை மூலம் ஓய்வூதிய வழங்கல்
புதிய விதிகளின்படி, முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பயனாளிகளைக் கண்டறிந்து சரிபார்க்கும் பணி, குடும்ப அடையாள அமைப்பு முறையான 'குடும்ப ஐடி' மூலம் தானாகவே செய்யப்படும். அதாவது, தகுதியுள்ள ஒரு நபருக்கு 60 வயது ஆனவுடன், அவர்களின் ஓய்வூதியம் தானாகவே அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த மேம்படுத்தலாக வந்துள்ளது. இது பல சிரமங்களையும் நீக்கும்.
இது தொடர்பான முக்கிய விவரங்களை அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்த முக்கிய தகவலை உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறை இணையமைச்சர் அசீம் அருண் கொடுத்தார். உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறையால் நடத்தப்படும் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2025-ல் மேலும் திறமையானதாகவும், மூத்த குடிமக்களுக்கு வசதிகளை அதிகப்படுத்தும் வகையிலும் மேம்பட்டுள்ளது.
முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்: முக்கிய தகவல்களை வழங்கிய இணையமைச்சர்
உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறை இணையமைச்சர் அசீம் அருண் முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறையால் நடத்தப்படும் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2025-ல் மேலும் வளர்ந்துள்ளது. கடந்த 8 மாதங்களில், மாநிலம் முழுவதும் 9.83 லட்சம் புதிய தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
National Old Age Pension Scheme: 67.50 லட்சமாக அதிகரித்த எண்ணிக்கை
இந்த திட்டத்தில் ஓய்வூதியப் பயனாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 67.50 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு மற்றும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மூலம் ஓய்வூதிய அமைப்பு மேலும் வெளிப்படையானதாகவும் திறமையானதாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்று இணையமைச்சர் தெரிவித்தார். ஓய்வூதியத்தின் பலன்கள் சரியான மற்றும் தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமை.
தொடர்ச்சியான ஆய்வு
திட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுவதற்காகத் தொடர்ச்சியான சரிபார்ப்பு மற்றும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாக உத்தரப் பிரதேச அமைச்சர் அசீம் அருண் தெரிவித்தார். இதன் கீழ், 2024-ல் 1.77 லட்சம் மற்றும் 2025-ல் 3.32 லட்சம் இறந்த மற்றும் தகுதியற்ற பயனாளிகளின் பெயர்கள் ஓய்வூதியப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது, திட்டத்தின் பலன்கள் உண்மையான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
இதற்கிடையில், சமூக நலத்துறையின் துணை இயக்குநர் அமர்ஜீத் சிங் முக்கியமான தகவல்களை வழங்கினார். தகுதியுள்ள எந்த ஒரு மூத்த குடிமகனுக்கும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் மறுக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே துறையின் நோக்கம் என்று அவர் கூறினார். இதற்கு இணங்க, 2025 ஆம் ஆண்டில் 9.83 லட்சம் புதிய தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டனர். 2024 ஆம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 708,000 ஆக இருந்தது.
Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
இந்த திட்டத்தின் கீழ் 60 வயதான மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.1,000 மாத ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் மூத்த குடிமக்களின் பெயர்கள் குடும்ப அடையாள அட்டை அமைப்பு மூலம் தானாகவே உத்தரப் பிரதேச முதியோர் ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். இந்த அமைப்பின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை.
மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.35,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
மேலும் படிக்க | PPF, NSC, SSY, SCSS... சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை வெளியிட்டது அரசு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ