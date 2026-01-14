English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் வேண்டுமா? இந்த ஒரு கார்டு போதும்

ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் வேண்டுமா? இந்த ஒரு கார்டு போதும்

Pension : ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை பெற தொழிலாளர்கள் இஎஸ்ஐ காப்பீடு (Employees' State Insurance (ESI) scheme) திட்டத்தில் இணைவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 14, 2026, 01:45 PM IST
  • இஎஸ்ஐ பென்சன் முக்கிய அப்டேட்
  • தொழிலாளர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
camera icon7
Bigg Boss Tamil 9
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : ஆன்லைனில் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்
camera icon10
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : ஆன்லைனில் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
camera icon7
vijay
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் வேண்டுமா? இந்த ஒரு கார்டு போதும்

Pension : தமிழ்நாடு அரசு தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கியதே இஎஸ்ஐ (ESI - Employees' State Insurance) திட்டம். அதாவது தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டமாகும். இது தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகத்தால் (ESIC) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் குறித்த முக்கிய விளக்கத்தை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தொழிலாளர்களை, அவர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனங்கள் இஎஸ்ஐ திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும், இத்திட்டம் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் எல்லாம் கிடைக்கும்? என்பது குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பென்சன், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

இஎஸ்ஐ மருத்துவப்பயன்கள்:

* இ.எஸ்.ஐ திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு பெற்ற தொழிலாளர்கள் வேலையில் சேர்ந்த முதல் நாளில் இருந்தே தாங்களும், தங்கள் குடும்பத்தினர்களும் புற நோயாளி சிகிச்சை மற்றும் உள் நோயாளி சிகிச்சைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

* உங்களுடைய நோய் காலங்களில் எடுக்கப்படும் சான்றளிக்கப்பட்ட விடுப்பிற்கு, நீங்கள் பெறும் சராசரி ஊதியத்தில் 70 சதவீதத்தை ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்சமாக 91 நாட்களுக்கு நோய்க்கான உதவியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.காசநோய்புற்றுநோய், தொழுநோய் முதலிய வரையறுக்கப்பட்ட 34 வகையான நீண்ட கால நோய்களுக்கு நீங்கள் பெரும் சராசரி ஊதியத்தில் 80 சதவீதத்தை, அதிகபட்சமாக 730 நாட்களுக்கு பெறலாம்.

* பெண் ஊழியர்கள் தங்களது முதல் 2 குழந்தைகளுக்காக எடுக்கும் பிரசவ கால விடுப்பின் போது, தங்களது முழு ஊதியத்தையும் 26 வாரங்களுக்குப் பெறலாம்.

* தொழில் ரீதியாகவோ, பணி நேரத்திலோ ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் ஊனங்களுக்கு. காயம் ஆறும்வரை நீங்கள் பெறும் சராசரி ஊதயத்தில் 90 சதவிகிதத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

* மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் விகிதபடி நிரந்தர ஊனத்திற்கான ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும்.வேலையால் அல்லது வேலை காரணமாக காப்பீடு பெற்ற ஊழியருக்கு மரணம் ஏற்படின், அவர் பெற்ற பங்களிப்பு காலத்தின் சராசரி ஊதியத்தில் 90 சதவிகிதம் வரை அவரது குடும்பத்தாரில் தகுதி வாய்ந்த சார்ந்தோருக்கு ஓய்வூதியமாக மாதந்தோறும் பகிர்ந்து வழங்கப்படும்.பணியில் இருக்கும் போது, 5 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து சந்தா செலுத்தி காப்பீட்டாளராகவே பணி நிறைவும் அல்லது விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருந்தால், நீங்களும் உங்கள் துணையும் வருடத்திற்கு ரூ. 120/- மட்டும் செலுத்தி அடிப்படை மருத்துவ பயன்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

* நீங்கள் இ.எஸ்.ஐ.க்கு சந்தா செலுத்தும் காப்பிட்டாளராகவோ அல்லது நிரந்தர ஊன உதவி பெறுபவராகவோ அல்லது சார்ந்தோர் உதவி பெறுபவராகவோ இருந்தால், உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவே இ. எஸ். ஐ .சி-யின் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடங்களும் ஒதுக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் SPREE- 2025 திட்டம் குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ஒரு நிறுவனத்தில் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் பட்சத்தில் நிறுவனமானது கட்டாயம் ESI-இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வெண்டும்.இதுவரை பதிவு செய்யாத நிறுவனங்கள் SPREE 2025 திட்டத்தை பயன்படுத்தி தாமாகவே முன்வந்து ESI-இன் கீழ் தங்களது நிறுவனங்களையும் தொழிலாளர்களையும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.இதற்கான கால வரையறை எதிர்வரும் - 31.01.2026 வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு பதிவிற்கு முந்தைய காலத்திற்கான எந்த விதமான சந்தா தொகையும், அபராதமும், மற்றும் பதிவு செய்யாமை காண சட்ட நடவடிக்கையும் இல்லாமல் ESIசட்டத்தின் கீழ் சமூக பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவதாகும். 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் உள்ள பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், கடைகள், தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள், போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், செய்தித்தாள் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தற்காலிகம் மற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், இதர நிறுவனங்கள் அடங்கும்.

நிறுவனங்களானது www.esic.in.gov.in, www.esic.gov.in, www.mca.gov.in, https://registrationshramsuvidha.gov.in/user/register என்ற இணையதளங்கள் மூலம் இஎஸ்ஐயில் பதிவு செய்துகொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். SPREE 2025 திட்டத்தில் இணைய அருகில் உள்ள இஎஸ்ஐ கிளை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.தஞ்சாவூர் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்கள் 04362-278523 என்ற எண்ணிற்கும் கும்பகோணம் பகுதிகளுக்கு உட்பட நிறுவனங்கள் 0435-2431467 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், கிராஜூவிட்டி குட் நியூஸ்! தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த DoPPW

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Pension SchemeESI scheme latest newsEmployees State Insurance benefitsTamil Nadu government

Trending News