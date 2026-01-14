ஓய்வூதியம், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் வேண்டுமா? இந்த ஒரு கார்டு போதும்

Pension : தமிழ்நாடு அரசு தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கியதே இஎஸ்ஐ (ESI - Employees' State Insurance) திட்டம். அதாவது தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டமாகும். இது தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகத்தால் (ESIC) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் குறித்த முக்கிய விளக்கத்தை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தொழிலாளர்களை, அவர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனங்கள் இஎஸ்ஐ திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும், இத்திட்டம் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் எல்லாம் கிடைக்கும்? என்பது குறித்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பென்சன், இலவச சிகிச்சை, குடும்ப ஓய்வூதியம் குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
இஎஸ்ஐ மருத்துவப்பயன்கள்:
* இ.எஸ்.ஐ திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு பெற்ற தொழிலாளர்கள் வேலையில் சேர்ந்த முதல் நாளில் இருந்தே தாங்களும், தங்கள் குடும்பத்தினர்களும் புற நோயாளி சிகிச்சை மற்றும் உள் நோயாளி சிகிச்சைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
* உங்களுடைய நோய் காலங்களில் எடுக்கப்படும் சான்றளிக்கப்பட்ட விடுப்பிற்கு, நீங்கள் பெறும் சராசரி ஊதியத்தில் 70 சதவீதத்தை ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்சமாக 91 நாட்களுக்கு நோய்க்கான உதவியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.காசநோய்புற்றுநோய், தொழுநோய் முதலிய வரையறுக்கப்பட்ட 34 வகையான நீண்ட கால நோய்களுக்கு நீங்கள் பெரும் சராசரி ஊதியத்தில் 80 சதவீதத்தை, அதிகபட்சமாக 730 நாட்களுக்கு பெறலாம்.
* பெண் ஊழியர்கள் தங்களது முதல் 2 குழந்தைகளுக்காக எடுக்கும் பிரசவ கால விடுப்பின் போது, தங்களது முழு ஊதியத்தையும் 26 வாரங்களுக்குப் பெறலாம்.
* தொழில் ரீதியாகவோ, பணி நேரத்திலோ ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் ஊனங்களுக்கு. காயம் ஆறும்வரை நீங்கள் பெறும் சராசரி ஊதயத்தில் 90 சதவிகிதத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
* மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் விகிதபடி நிரந்தர ஊனத்திற்கான ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும்.வேலையால் அல்லது வேலை காரணமாக காப்பீடு பெற்ற ஊழியருக்கு மரணம் ஏற்படின், அவர் பெற்ற பங்களிப்பு காலத்தின் சராசரி ஊதியத்தில் 90 சதவிகிதம் வரை அவரது குடும்பத்தாரில் தகுதி வாய்ந்த சார்ந்தோருக்கு ஓய்வூதியமாக மாதந்தோறும் பகிர்ந்து வழங்கப்படும்.பணியில் இருக்கும் போது, 5 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து சந்தா செலுத்தி காப்பீட்டாளராகவே பணி நிறைவும் அல்லது விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருந்தால், நீங்களும் உங்கள் துணையும் வருடத்திற்கு ரூ. 120/- மட்டும் செலுத்தி அடிப்படை மருத்துவ பயன்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
* நீங்கள் இ.எஸ்.ஐ.க்கு சந்தா செலுத்தும் காப்பிட்டாளராகவோ அல்லது நிரந்தர ஊன உதவி பெறுபவராகவோ அல்லது சார்ந்தோர் உதவி பெறுபவராகவோ இருந்தால், உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவே இ. எஸ். ஐ .சி-யின் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடங்களும் ஒதுக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் SPREE- 2025 திட்டம் குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ஒரு நிறுவனத்தில் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் பட்சத்தில் நிறுவனமானது கட்டாயம் ESI-இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வெண்டும்.இதுவரை பதிவு செய்யாத நிறுவனங்கள் SPREE 2025 திட்டத்தை பயன்படுத்தி தாமாகவே முன்வந்து ESI-இன் கீழ் தங்களது நிறுவனங்களையும் தொழிலாளர்களையும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.இதற்கான கால வரையறை எதிர்வரும் - 31.01.2026 வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு பதிவிற்கு முந்தைய காலத்திற்கான எந்த விதமான சந்தா தொகையும், அபராதமும், மற்றும் பதிவு செய்யாமை காண சட்ட நடவடிக்கையும் இல்லாமல் ESIசட்டத்தின் கீழ் சமூக பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவதாகும். 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் உள்ள பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், கடைகள், தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள், போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், செய்தித்தாள் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தற்காலிகம் மற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், இதர நிறுவனங்கள் அடங்கும்.
நிறுவனங்களானது www.esic.in.gov.in, www.esic.gov.in, www.mca.gov.in, https://registrationshramsuvidha.gov.in/user/register என்ற இணையதளங்கள் மூலம் இஎஸ்ஐயில் பதிவு செய்துகொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். SPREE 2025 திட்டத்தில் இணைய அருகில் உள்ள இஎஸ்ஐ கிளை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.தஞ்சாவூர் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்கள் 04362-278523 என்ற எண்ணிற்கும் கும்பகோணம் பகுதிகளுக்கு உட்பட நிறுவனங்கள் 0435-2431467 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
