/அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இனி மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம்? விரைவில் நல்ல செய்தி

Atal pension yojana: முறைசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்த இந்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Atal pension yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (APY) கீழ் வழங்கப்படும் உத்தரவாத ஓய்வூதியத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்து, ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) அரசாங்கத்துடன் கலந்தாலோசித்து வருவதாக, அதன் தலைவர் எஸ். ராமன் புதன்கிழமை தெரிவித்தார். இத்திட்டம் தற்போது அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ. 5,000 ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இத்திட்டம் தொடர்பான பங்குதாரர்கள் மற்றும் சந்தாதாரர்களிடமிருந்து வரும் முன்மொழிவுகளை அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
APY போன்ற திட்டங்கள் நீண்டகாலத் திட்டங்களாகும். அரசாங்கத்தின் நீண்டகால நிதிப் பொறுப்புகள் இவற்றுடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளன. எனவே, இது தொடர்பான எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்குச் சிறிது காலம் பிடிக்கும். தன்னார்வ மற்றும் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத் திட்டமான APY-இன் கீழ், சந்தாதாரர்கள் தங்கள் 60-வது வயது முதல் இறக்கும் வரை, மாதம் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரையிலான உத்தரவாத ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகின்றனர். எதிர்கால ஓய்வூதியப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவைப்படும் நிதியில் ஏதேனும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், அதனை அரசாங்கம் ஈடுசெய்யும்.
முறைசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்த இந்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் பெருகிவரும் செலவினங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, 'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்' (APY) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தின் உச்ச வரம்பை மாதம் ₹10,000 ஆக உயர்த்த அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் இன்னும் வரவில்லை. ஆனால், பல ஊடக அறிக்கைகள் இது பற்றிய செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளன.
இத்திட்டத்தில் அரசாங்கத்திற்கு உள்ள முக்கியப் பங்கைக் கருத்தில் கொண்டு, பல அம்சங்களை விரிவாகப் பரிசீலிக்க வேண்டியுள்ளது. PFRDA அமைப்பானது நிதிச் சேவைகள் துறையுடன் மேலும் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு, ஒரு விரிவான அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் எந்த வயதில் முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
|வயது
|ஆண்டுகள்
|பங்களிப்பு
|ஓய்வூதியம்
|18
|42 ஆண்டுகள்
|ரூ. 210
|ரூ. 5,000
|30
|30 ஆண்டுகள்
|ரூ. 577
|ரூ. 5,000
|40
|20 ஆண்டுகள்
|ரூ. 1,454
|ரூ. 5,000
18 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் மத்தியில் இத்திட்டத்தில் இணைவோரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதை ராமன் சுட்டிக்காட்டினார். இது, நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு இளைஞர்கள் மத்தியில் வளர்ந்து வருவதைப் பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது என்றார் அவர். நாடு முழுவதும் சந்தாதாரர்களின் ஈடுபாட்டையும், ஓய்வூதியம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் மேலும் வலுப்படுத்துவதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
APY திட்டத்தைத் தவிர்த்து, தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) கீழ் உள்ள சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை, இந்த ஆண்டில் 22%-க்கும் அதிகமாக வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026 நிதியாண்டின் இறுதியில், மொத்த NPS சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை 2.17 கோடியாக இருந்தது, மேலும் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ. 15.95 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. 2015-ல் தொடங்கப்பட்ட APY, அனைத்து இந்தியர்களுக்கும், குறிப்பாக ஏழைகள், நலிந்தவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பொதுவான சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம், முறைசார் பொருளாதாரத்திற்கு வெளியே உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பையும், எதிர்கால எதிர்பாராத நிகழ்வுகளிலிருந்து பாதுகாப்பையும் வழங்க முயல்கிறது.
இதற்கு முதலில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு உள்ள வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
அங்கு, தொடர்புடைய வங்கி அதிகாரியைச் சந்திக்க வெண்டும்.
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டும்.
அதன் பின்னர், வங்கி அதிகாரி முதலில் உங்கள் KYC ஐ பூர்த்தி செய்வார்.
அதன் பின்னர், ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் அதன் பிரீமியம் போன்ற பிற தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
அதன் பின்னர், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
இதற்குப் பிறகு, உங்கள் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு வழங்கப்படும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முதலீட்டாளர் இந்திய குடிமகனாக, 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவராக, வரி செலுத்தும் பிரிவின் கீழ் இல்லாதவராக, வங்கிக் கணக்கு இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
18 வயதுடைய ஒருவர் இதில் முதலீடு செய்தால், மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்க, மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
2027-ஆம் நிதியாண்டில் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை 100 மில்லியனைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.