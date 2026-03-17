ஓய்வூதிய திருத்தம் உண்டா, இல்லையா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அப்டேட்

Bank Pensioners Latest News: வங்கிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:06 AM IST
  • தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதியம் அந்தந்த வங்கி வாரியங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி ஓய்வூதிய விதிமுறைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
  • இந்த விதிமுறைகளில் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்று அரசாங்கத்தின் கூறுகிறது.
  • PSB ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதியத்தில் ஏதேனும் அதிகரிப்பைப் பெறுகிறார்களா?

Pension Revision: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதியக்குழு பற்றிய பேச்சுகள் அதிகமாகி, இதனால் கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு பற்றிய ஆர்வம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மாநில அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள், பொதுத்துறை ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் அதிகமாகி வருகின்றது. இந்த நிலையில், பொதுத்துறை வங்கிகளின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் இது தொடர்பான ஒரு கேள்வியை எழுப்பி வருகின்றனர்.

Bank Retirees: வங்கி ஓய்வூதியதாரர்களின் வாதம் என்ன?

அரசு ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்போது ஊதியக்குழுக்கள் மூலமாக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், தங்களது அடிப்படை ஓய்வூதியம் பல தசாப்தங்களாக புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்று வங்கிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற பல ஓய்வூதியதாரர்கள் வாதிடுகிறார்கள். இது பல்வேறு அமைப்புகளிடையே ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய சமச்சீரின்மைக்கு வழிவகுப்பதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Parliament Session: நாடாளுமன்றத்தில் கவனம் பெற்ற பிரச்சனை

இந்த பிரச்சனை சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் எழுப்பப்பட்டது. பொதுத்துறை வங்கிகளில் (PSB) இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை திருத்தும் திட்டங்கள் உள்ளதா என்பது குறித்த தனது நிலைப்பாட்டை அரசாங்கம் சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியது.

மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன?

எம்பி கோண்டா விஸ்வேஷ்வர் ரெட்டி சமீபத்தில் இந்த விவகாரத்தை மக்களவையில் எழுப்பினார். சில நிதி நிறுவனங்கள் ஓய்வூதிய உயர்வுகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன என்பதையும், பொதுத்துறை வங்கிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் இதே போன்ற திருத்தத்தை பரிசீலிக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இணை அமைச்சர் அளித்த பதில் என்ன?

மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி பதில் அளித்தார். RBI மற்றும் NABARD -இலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. இதற்கான விடை 'ஆம்'. சில நிதி நிறுவனங்களில் ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியது.

இது தொடர்பாக நிதி அமைச்சகம் அளித்துள்ள விளக்கம் இதோ:

RBI Pensioners:

- இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து (RBI) ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தில் 10% அதிகரிப்பை அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது.

- இந்த ஓய்வூதிய உயர்வு நவம்பர் 1, 2022 க்கு முன் ஓய்வு பெற்ற அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பொருந்தும்.

- இந்த திருத்ததின் அமலாக்கம் நவம்பர் 1, 2022 முதல் இருக்கும்.

NABARD Pensioners:

- NABARD ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் முன்னதாகவே கட்டம் கட்டமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

- நபார்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மார்ச் 1, 2019 முதல் திருத்தப்பட்டது.

- நவம்பர் 1, 2017 க்கு முன் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான ஓய்வூதியம் ஜூன் 12, 2023 முதல் திருத்தப்பட்டது.

- ஆனால், நவம்பர் 1, 2022 க்கு முன் ஓய்வு பெற்ற நபார்டு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்கான திட்டம் எதுவும் பரீசீலிக்கப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் கூறியது.

பொதுத்துறை வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதிய திருத்தத்தை கோரும் காரணம் என்ன?

இது தற்போது எழுந்துள்ள கோரிக்கை அல்ல. பொதுத்துறை வங்கிகளின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் பல ஆண்டுகளாக தங்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை திருத்த வேண்டும் அல்லது புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றனர். இதற்கு சில உகந்த காரணங்களையும் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டியுள்ளனர்:

- சுமார் மூன்று தசாப்தங்களாக அவர்களது அடிப்படை ஓய்வூதிய அமைப்பு திருத்தப்படவில்லை.

- ஓய்வூதியம் வங்கி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த ஊதிய திருத்தங்களை பிரதிபலிக்கவில்லை. அதாவது ஒரு புறம் ஊதியம் அதிகரித்த போதிலும், அதனுடன் ஒத்துப்போகும் அளவில் ஓய்வூதியத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

- பல துறைகளில் அவ்வப்போது ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

இந்த காரணங்களால், வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசு சேவையில் ஊதிய திருத்தங்களைப் போலவே தங்களுக்கும் ஓய்வூதிய திருத்தம் தேவை என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பொதுத்துறை வங்கிகளில் தற்போது ஓய்வூதியம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

பொதுத்துறை வங்கிகளின் ஓய்வூதிய செயல்முறை பற்றி அரசாங்கம் வி்ளக்கியுள்ளது. பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஓய்வூதியம் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளால் நிர்வகிக்கப்படுவதாக அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பொதுத்துறை வங்கிகளில் பின்வரும் வங்கிகள் அடங்கும்:

- பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI)

- 11 தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்

பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI)

பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI) ஊழியர்களுக்கு, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதி விதிமுறைகள், 2014 மூலம் ஓய்வூதியம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்

தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதியம் அந்தந்த வங்கி வாரியங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி (பணியாளர்கள்) ஓய்வூதிய விதிமுறைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

இந்த விதிமுறைகளில் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்று அரசாங்கத்தின் கூறுகிறது.

PSB ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதியத்தில் ஏதேனும் அதிகரிப்பைப் பெறுகிறார்களா?

PSB ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடிப்படை ஓய்வூதியம் திருத்தப்படுவதில்லை. ஆனால், ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலை நிவாரணம் (DR) பெறுகிறார்கள்.

இது குறித்து அரசாங்கம் பின்வரும் விளக்கங்களை அளித்துள்ளது:

- ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதியத்தில் அகவிலை நிவாரணம் திருத்தப்படுகிறது.

- இந்த திருத்தம் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்ய உதவுகிறது.

- இதுமட்டுமின்றி, 12வது இருதரப்பு தீர்வு மற்றும் 9வது கூட்டுக் குறிப்பின் கீழ், வங்கிகள் மாதாந்திர கருணைத் தொகையையும் செலுத்துகின்றன.

- இந்தக் கொடுப்பனவு அக்டோபர் 31, 2022 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் கிடைக்கிறது.

வங்கிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தம் குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறதா?

பொதுத்துறை வங்கிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்கான எந்த திட்டமும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியம் தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிமுறைகளால் தொடர்ந்து நிர்வகிக்கப்படும் என்பதையும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அந்த விதிமுறைகள் அத்தகைய திருத்தத்தை அனுமதிக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு....

- இன்றைய நிலைப்படி, அரசாங்கத்தின் விளக்கம் சில முக்கிய விஷயங்களைக் குறிக்கிறது.

- PSB -இலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான அடிப்படை ஓய்வூதிய திருத்தம் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை.

- தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஏற்பாடுகளின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலைப்படி நிவாரண திருத்தங்கள் மற்றும் கருணைத் தொகைகளைப் பெறுவார்கள்.

இருப்பினும், 8வது ஊதியக்குழு மூலம் கிடைக்கும் சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியத் திருத்தம், அலவன்சுகளில் திருத்தம் ஆகியவை பற்றிய பேச்சுகள் வேகம் பெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், வங்கியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களின் ஓய்வூதிய புதுப்பிப்புக்கான கோரிக்கை தொடர்ச்சியான கொள்கை விவாதமாகவே இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

